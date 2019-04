Argentina_Corrientes: Juicio por el caso Nino Largueri y reflexiones de Anahí Andrade, su hermana

“Finalmente, se dio inicio en Paso de los Libres la apertura del debate que esperamos permita esclarecer las responsabilidades institucionales en el secuestro, desaparición y muerte de Sebastián Nino Largueri en Monte Caseros, en 2015. El primer hecho sumamente positivo a destacar es que antes del inicio del debate, el tribunal, presidido por el doctor Marcelo Ramón Fleitas rechazó el planteo de suspensión del juicio a prueba ( probation) solicitado por la defensa. En realidad saludamos esto, pero también debemos decir que no es más que el lógico rechazo de algo que nunca debió existir porque para pedir suspensión de juicio a prueba tiene que tratarse de un delito que tenga pena de menos de tres años. Era imposible sostener este pedido de suspensión con la gravedad de los delitos que conlleva, estamos hablando de funcionarios policiales que en el ejercicio de sus funciones secuestran y desaparecen impunemente con resultado muerte.- NO se puede permitir banalizar el hecho de quitar la vida de una persona con la realización de tareas comunitarias, como sería en el caso de una probation”. Fragmento de la crónica del debate judicial. Más abajo,H.P. completa la jornada judirídica y recoge el testimonio de Anahí Andrade, hermana de Nino.

Al iniciar la audiencia con la presencia de los 4 imputados, la querella pudo apreciar la presencia de uno de los funcionarios policiales ( que llegan al juicio en actividad) Ramón Walter Garcia, vistiendo el uniforme reglamentario de la fuerza. Se hizo el planteo al tribunal respecto a si se habían tomado los recaudos ` para garantizar la prohibición de no ingresar con armas a la sala de debate, por lo que se solicitó el retiro del imputado y se verifique esta cuestión. Este hecho nos parece no solo grave sino de una fuerte carga simbólica de violencia y provocación, porque para querella como para quienes aacompañan la causa de la víctima, el hecho de ingresar uniformado a la sala de debate expresa el respaldo institucional que los imputados han tenido y tiene n desde el secuestro y muerte de Nino Largueri, en agosto de 2015, porque de ninguna manera se hubiera permitido que todos los responsables de la muerte de Nino permanezcan en funciones y lleguen en libertad al debate.

En franca contradicción con las abundantes pruebas testimoniales que se desarrollaron durante todo el proceso, Íbalo negó su participación y la de los policías a su cargo, en los hechos que se le imputan. Hizo una falaz descripción del desplazamiento del móvil policial donde se desplazaba junto a la comitiva policial a su cargo desconociendo el domicilio de donde los amigos de Nino confirman que fue arrebatado por esta partida policial. Si reconoce haber concurrido al día siguiente a la zona de Campo Avalos, ante el llamado de personal del ejercito por la presencia de un ”loquito” deambulando perdido y lastimado por la zona. Dice no haberlo encontrado y no saber nada del destino final de Largueri hasta ser identificado su cuerpo, flotando en aguas del rio Miriñay chico 15 días después.

Hay que destacar que Nino era un pibe muy inteligente. En la escuela, tanto primaria como parte del secundario ha tenido notas excelentes, el más inteligente de todos los hermanos , le podría decir. Nosotros somos 4 hermanos, tres varones, Nino era el más chiquito y luego sigo yo. Muy buenas calificaciones, fue escolta en el secundario . A Nino le quedaba el ultimo año para terminar el secundario pero estas patologías lo fueron dejando afuera del entorno, fue perdiendo también su entorno con sus amigos . le encantaba el futbol y el boxeo . Nino era hincha de River, el boxeo le encantaba, era su pasión . Es más, tuvo la oportunidad de subir como amateur en un ring a hacer una exhibición . El siempre me decía que su sueño era poder hacer un gimnasio al cual le iba a poner Montaña, me decía él, porque todos los que podían hacer gimnasia iban a tener montañas así como de músculos, eso. Le gustaba cuidar su aspecto físico, el hacía mucho gimnasia , cuidaba mucho su físico. Por cierto tenía un muy buen físico, en sus tiempos de estar bien, digamos .

Nino venía denunciando en su facebook , había tirado un par de estados en ese tiempo que la policía empezaba a perseguirlo, en un estado decía: “yo no soy ningún ladrón, policía hija de puta”, algo así…Yo no sé si lo quisieron utilizar como mulo de alguna de sus cosas, y Nino seguramente se habrá negado a eso , no se… Por eso precisamente pedimos que se esclarezca. Nino era muy popular en mi ciudad , se daba con muchísima gente, tenía muchísima confianza y siempre entraba a las confiterías a los restaurantes, todo eso a pedirle a la gente que le convidaran un poquito una porción de comida, plata, un cigarrillo. No le hacía falta, pero el cómo era así, muy libre . El era así. Aparte se daba con todo el mundo. Lo que siempre se destaca de él con la gente que lo conocía era que era siempre con respeto, para pedir una moneda, un pucho.

Bueno, el 14 de agosto del mismo año, 4 agentes de la policía lo secuestran de la casa particular de un amigo de Nino, digo lo secuestran porque a él se lo llevan sin ninguna orden de t detención, no saben explicar los motivos de porque se lo llevan , lo arrebatan prácticamente de adentro de este domicilio , y este domicilio queda a dos cuadras de la comisaría local. Pero ellos llevaron el camino contrario y lo que se sabe es que se lo estaban llevando a Nino fuera de la ciudad y Nino logra escaparse y allí llega a un campo perteneciente al ejército (Campo Gral Avalos) y comienza a hablar con estancieros, un peón de una citrícola, incluso con personal de ejército pidiendo ayuda, pidiendo agua, eso ya estamos hablando del día 15 de agosto , después de esa noche movida que Nino tuvo, obviamente que Nino estaba asustado, cansado y golpeado también. Esto dicen los testigos . Este personal del ejercito llama a la comisaria e informa de una persona deambulando por la zona de Campo Avalos y un móvil policial vuelve a buscar a Nino esa mañana del día 15 de agosto. Desde ahí no se sabe más nada de Nino hasta que el día 30 de agosto su cuerpo aparece sin vida en las aguas del Rio Miriñay, a 20 km de la ciudad.

Lxs pibxs asesinados en la etapa constitucional ya superan los 6500 casos documentados, son muchos más. Y bueno, lo que siempre decimos, la persecución a los pibes , que no es a cualquier pibe, es a los pibes de barrio, de los barrios más desprotegidos, de la clase mas empobrecida . Esta persecución, que yo creo que el estado lo único que tiene para brindar a nuestros pibes, es esto, esta persecución. Porque a ver, los pibes están en la esquina porque no tienen para laburar, no hay trabajo digno. Hay muchos pibes en el barrio a los que les cuesta comprarse una zapatilla para ir a estudiar, entonces deja sus estudios… y bueno, la gurisada se junta en las esquinas para pasar el momento. Bueno que el estado es responsable justamente de esto porque no tiene otra cosa para brindarle a los jóvenes más que esto. No hay trabajo digno, no le da educación digna . Y bueno, a las familias de barrio les cuesta muchísimo sacar adelante a sus hijos . Mas ahora que estamos viviendo una era, en el tema económico muy bajo, no. A la gente laburante le está costando muchísimo . Estos métodos, estas prácticas, esto de las detenciones arbitrarias, cómo le puedo explicar, es como que los tipos se creen con mucha impunidad de llevar a un pibe por averiguación de antecedentes , por portación de rostro, de la visera o de la capucha, por ejemplo hablamos.

¿Eso como se puede enfrentar? Para mi es organizándonos obviamente, dar pelea desde los barrios comentar y enseñar a nuestros pibes como protegerse de la policía. Y obviamente exigiendo una salud digna , un trabajo digno y una educación digna . Estamos muy lejos de eso, pero creo que trabajando con pibes de eso … También hacen falta muchísimo centros de recreación en los barrios, los pibes no tienen nada cultural no tienen bibliotecas en los barrios. Lo único que tienen es estar ese momento en las esquinas, consumiendo … hacer otras cosas no, otras cosas culturales..para mí hay que hacer hincapié en esas cosas