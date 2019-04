El arresto de Assange, una advertencia desde la historia John Pilger

El principal instigador mediático contra Assange, The Guardian , un colaborador del estado secreto, mostró su nerviosismo esta semana con un editorial que incrementó su abyección. The Guardian ha explotado el trabajo de Assange y WikiLeaks en lo que su anterior editor llamó “la mayor primicia de los últimos 30 años” . El periódico se hizo eco de las revelaciones de WikiLeaks y se reclamó de los elogios y el lucro que dichas revelaciones le propiciaban.

The Guardián está comprensiblemente nervioso. La policía secreta ya ha visitado el periódico exigiendo y logrando la destrucción ritual de un disco duro. En esto, el periódico guarda las formas. En 1983, una empleada de la Oficina de Asuntos Exteriores, Sarah Tisdall, filtró documentos del Gobierno británico que mostraban cuándo llegarían a Europa las armas nucleares de crucero estadounidenses. The Guardián fue bañado en elogios. Cuando una orden judicial exigió conocer la fuente, en lugar de ser el editor quien fuera a la cárcel, por el principio fundamental de proteger una fuente, Tisdall [la fuente] fue traicionado, procesado cumpliendo una condena de seis meses.

Si Assange es extraditado a Estados Unidos por publicar lo que The Guardian llama “cosas” veraces, ¿qué impide que le siga el editor actual, Katherine Viner, o el editor anterior, Alan Rusbridger, o el prolífico propagandista Luke Harding? Qué impide detener a los editores de The New York Times y The Washington Post, quienes también publicaron fragmentos de la verdad que originó WikiLeaks, y al editor de El País en España, y Der Spiegel en Alemania y The Sydney Morning Herald en Australia. La lista es larga.