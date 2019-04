Honduras: Resistencias comunitarias sanan la tierra arrasada

. Tras mi primera visita a este país, para cubrir las elecciones de 2013 , quedé enganchada en un loop de pesadillas que me colocaban en las carreteras, siempre detenida por retenes de militares armados hasta los dientes. En sueños transito el mismo camino que hice para llegar a las resistencias campesinas amenazadas, comunidades que luchan con la certeza de que la vida no vale nada.

Me levanta una compañera porque la alarma se rebela en suelo en resistencia.

Esta vez será diferente, me prometo antes de salir de Guatemala. Esta vez seremos ¡50 activistas!, entre periodistas y defensoras de los territorios y los derechos de las mujeres. Estas son las notas y reflexiones mentales que amasé durante mi participación de la misión ‘El abrazo’ , coordinada por la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos

En la cabina de conducción de la van viaja una chamana que, según dicen, nos abrirá los caminos en el concreto hondureño, para evitar los controles militares a los lados del camino. Al finalizar el trayecto confirmamos que a nuestra caravana no la detuvieron los hombres de negro armados que vigilan el movimiento en Honduras. El grupo que viaja rumbo norte sufre el acoso del Ejército.

Si alguien tiene que irse no soy yo

Cierro el libro y me recuerdo que todas estamos aquí por el derecho a defender derechos. Y en esa frase que en principio suena cacofónica se revela una cadena de protección infinita. Somos todas gotas del mismo río.

Hacemos una ronda informativa acerca de los atentados que viven cada día. Las mineras las atacan, las hidroeléctricas quieren avanzar más allá de lo acordado. Sus tristezas, sinceridades y actos políticos me ayudan a no perder la esperanza en la especie humana que cuida el medio ambiente como un ser fundamental en nuestras vidas. La vida de ellas pende de un hilo y no puedo más que usar mi grabador y estas palabras que escribo. El verde nos abraza. Los árboles son discretos confidentes de la lucha.