Madres y Familiares de Desaparecidos: Uruguay “no precisa tropas sino obreros que levanten viviendas”

A raíz de la destitución de Guido Manini Ríos como comandante en jefe de Ejército por parte del presidente Tabaré Vázquez, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos emitió un comunicado en el que señala que “hace mucho” que reclamaba “un coto a sus amenazas y mentiras”, y a “sus desbordes constitucionales opinando como un operador político”, además de denunciar que “mintió deliberadamente” al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, “y a través suyo a todos nosotros”, sobre el lugar de enterramiento de un desaparecido, por lo cual había pedido expresamente su cese. Agregó que a pesar de “lo peligroso de la demora”, apoya la decisión adoptada por Vázquez, no sólo porque es legítima, sino también porque constituye un “necesario acto de defensa del sistema democrático de nuestro país”, y resulta “más que pertinente” ante la “deliberada manifestación”, por parte de Manini, “de no respetar el orden institucional al que se debe”.

En el comunicado se sostiene que “nada se arregla cambiando de nombre si no vamos al fondo de la cuestión” y que “si no se efectúan los cambios imprescindibles” dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA), “continuaremos en esta eterna y endeble transición, que se ve más débil aun en el concierto autoritario que está creciendo en América Latina”. “El Parlamento, que tiene un deber muy grande con la ciudadanía, debiera hacer cambios profundos al definir las funciones de las FFAA. Esencialmente, acotando sus cometidos en este pequeño país, que no precisa guerras sino soluciones sociales. No precisa tropas sino obreros que levanten viviendas; bomberos que prevengan incendios forestales, educadores, médicos, técnicos, redimensionándolas a lo estrictamente necesario”, agrega Familiares. Por último, la organización subraya que hay que “reformular” las FFAA, y “hacerlo a fondo y en serio, afianzando su sentido democrático, marcando sus límites, sus objetivos y su formación, para que abandonen de una vez por todas la Doctrina de la Seguridad Nacional, que permanece como la guía de su accionar, terminando así con los privilegios y todas las rémoras del período dictatorial”.