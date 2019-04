Uruguay: Bases para una defensa nacional artiguista, integradora, soberana…

b) los grandes factores de desunión nacional que son: b1) la separación entre civiles y militares que deriva del no reconocimiento y aclaración por parte de los mandos de las FFAA de los crímenes cometidos por dichas Fuerzas durante la última dictadura cívico-militar (asesinatos, desapariciones, violaciones, torturas, robo de bébés, saqueos y apropiación de viviendas, etc.), y aun antes de su implantación formal, en el período comprendido entre 1972 y 1985, b2) la injusticia que permite que pocos sean muy ricos al tiempo en que muchos tienen poco o nada para sobrevivir, y b3) la lucha de sectores por sus propios intereses, sin preocuparse por lo colectivo y por el bien de la Nación. La actual separación entre civiles y militares necesita ser superada por una sólida formación y acción en Derechos Humanos de las FFAA (si el pueblo decide mantenerlas) y de las Milicias Populares; ambas, así como todo el pueblo, deben tener una formación de carácter permanente profundamente artiguista (basada en especial en las Instrucciones del año 13 y en el Reglamento de Tierras de 1815).

c) los factores de fragilización de la Nación, que son: la corrupción que abarca desde los altos niveles de gobierno hasta muchos actos de la cotidianidad, el conflicto entre poderes (que se agudiza cuando el Ejecutivo no tiene mayoría parlamentaria asegurada) en una democracia supuestamente representativa en la que los supuestos representantes no representan efectivamente muchas veces a los ciudadanos, la ausencia de una integración efectiva entre civiles y militares en un único Proyecto de País y de DN, la violencia y la adicción a drogas (principalmente cuando éstas son controladas por el crimen organizado), y la concentración de la tierra en pocas multinacionales y manos extranjeras (en 2019 se calcula que hasta un total del 40% de los 16 millones de hectáreas de suelos productivos con que cuenta el país están extranjerizadas), o de nacionales, y la devastación de los recursos naturales por uso socioambiental inadecuado en manos de nacionales y/o extranjeros; también contribuye a esa fragilización un contexto sudamericano y latinoamericano insuficientemente o no integrado de forma soberana, con participación protagónica de Uruguay; nuestro país, a pesar de ser pequeño, y precisamente por serlo y carecer de ambiciones de potencia, puede y debe jugar un papel mediador crucial en esa integración, papel que le está negado a otros países de la región.

a) Para neutralizar la interferencia de potencias, multinacionales y grandes agentes económicos extranjeros es fundamental: 1) fortalecer en todo el sistema educativo formal (desde la educación infantil hasta la Universidad) y en la educación no formal (especialmente aquella que se da a través de los medios de comunicación, las redes sociales y de las organizaciones sociales, deportivas, recreativas y/o no gubernamentales) el sentimiento del orgullo nacional soberano, en el contexto del sentimiento de orgullo latinoamericano por una A. Latina integrada solidariamente y de forma soberana; los medios de comunicación deberán dividirse en tres tercios iguales: públicos, comunitarios y privados (cuidando para que estos últimos no erijan monopolios u oligopolios regionales o nacionales), y obedecerán a la legislación de carácter comunicativo-educativo-recreativo. Esa educación tendrá los contenidos de una educación ambiental que reúna al mismo tiempo la formación para la construcción de una sociedad justa capaz de ofrecer a cada persona lo que necesita para desarrollarse plenamente como ser humano, y el celo por la preservación-regeneración de la naturaleza no humana; tal educación se basa en las tres normas fundamentales de la ética que exigen, respectivamente, que luchemos para realizar nuestra libertad individual de decisión, que realicemos esa libertad en consensos con los otros humanos, y que preservemos-regeneremos incesantemente la salud de la naturaleza humana y no humana (para evitar, en los límites de las posibilidades humanas, la degradación ecológica irreversible), 2) fortalecer el compromiso de toda la ciudadanía (y en especial de sus FFAA si el pueblo decide mantenerlas) con las tareas de contra-espionaje y de información al servicio de la DN, 3) fortalecer la capacidad de defensa militar creando las Milicias Populares previstas en el art. 85, inciso 15º, de la Constitución de la República (milicias que concebimos como de integración voluntaria y encuadradas y entrenadas por las FFAA, si el pueblo uruguayo decide mantenerlas como órgano especializado de la defensa, complementado con las mencionadas Milicias); nótese que la experiencia mundial muestra que en caso de que un enemigo logre controlar las principales ciudades del país, la única forma de resistencia victoriosa es la guerra de todo el pueblo (facilitada por la formación y entrenamiento recibidos en las Milicias Populares de los tiempos de paz), 4) castigar severamente (en base a las disposiciones ya existentes sobre los crímenes de traición a la Patria y a otros instrumentos legales que se considere necesario crear en el futuro) a cualquier uruguayo que actúe como agente al servicio de una potencia o poder extranjero (sea éste económico, político y/o militar); la pena será aún más grave cuando en esa acción se compruebe la existencia de corrupción.