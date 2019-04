Argentina: Campaña Somos Plurinacional

La recientemente estrenada Campaña Somos Plurinacional tiene como objetivo un Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No – Binaries, y está pensada y promovida por muchas organizaciones, activistas independientes y comunicadoras. En el Enredando Las Mañanas , dialogamos con Juliana, comunicadora de la ciudad de La Plata, y parte activa de la Campaña, para que nos cuente más en detalle de qué se trata.

Esta Campaña entiende entonces que el sujeto actual del feminismo y de los encuentros cambió. Todos los debates que se sostuvieron y sostienen hasta hoy dejan ver con claridad que al movimiento feminista ya no lo componen solo las mujeres. “Hay otras identidades que es necesario nombrar para visibilizar porque sino las estamos tapando, negando” , agrega Juliana.

Esta ampliación del sujeto del feminismo, Implica romper con las miradas biologicistas, pero eso no significa desconocer la historia de lucha de las mujeres. Desde esa lucha es de la que se parte, pero no es ahí donde se cierra, porque se echaría por tierra y se deslegitimaría el resto de las luchas. Es necesario nombrar y reconocer todas las luchas, y por eso: “es fundamental que estén nombradas las compañeras lesbianas, trans, bisexuales, no binaries, travestis”.