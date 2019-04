Argentina: Democracia

Dos años después, en 2017, las elecciones legislativas fueron difundidas por la nefasta corporación mediática como un triunfo arrasador del oficialismo, cuando en realidad perdió casi 3 millones de votos respecto del 2015: obtuvo 10.161.053 votos, el 30% del padrón. Es decir, el 70% se manifestó en contra de la administración macrista. Entre ellos, los 8.786.813 seres humanos que votaron en blanco, anularon el voto o no fueron a votar; el 26,53% del padrón, la segunda minoría, a la que el sistema no cuenta para determinar cómo se gobierna o cuál es la verdadera voluntad popular.

Un sistema así de contradictorio no puede sostenerse sin crujir periódicamente, porque la “verdad” institucional no tiene nada que ver con la social. Las políticas aplicadas las hacen chocar de frente, tal como ocurre hoy en la Argentina. Las permanentes manifestaciones, la gente en la calle, son el termómetro del verdadero humor de la sociedad.

¿O en realidad vivimos en una sociedad cuya institucionalidad está basada en reglas republicanas de “representatividad” del votante (no de la voluntad popular), que ignora al que se manifiesta en contra de ella (por acción u omisión), que no permite que el pueblo “delibere y gobierne” y en realidad está estructurada para cuidarle los privilegios a los dueños del poder económico?

¿Qué clase de “democracia” es la institucionalidad que no le permite al pueblo “deliberar ni gobernar”, que instrumenta los poderes represivos del Estado para anular la protesta, pero que no sanciona a aquél o a aquéllos que mienten para ganarse el favor y los votos de la población; que no reprime a aquellos que traicionan el mandato para el que fueron elegidos? (Como éste macabro oficialismo, que declamado por Macri no cumplió una sola de sus promesas electorales)