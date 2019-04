Castilla: Alzar la mirada manteniendo los pies en el suelo

Últimamente, al calor de la negación del derecho a decidir al Pueblo de Cataluña, a pesar de que una amplísima mayoría de este lo demanda, se indaga sobre si el PSOE y más tarde el PSC incluían en sus programas respectivos de los años 70 el derecho de autodeterminación. Claro que lo incluían, pero por supuesto no lo defendían; era puro postureo en un momento en el que para “comerse algo” el PSOE, que no tenía prácticamente base militante, necesitaba aparentar tener un perfil “rupturista”. La realidad del movimiento social antifranquista dificultaba la incorporación a este, especialmente a los que lo hacían a última hora, si no se asumían, al menos formalmente, lo que se consideraban por aquel entonces unos mínimos democráticos.

El discurso de la “izquierda del Régimen” es cada vez más similar al del tardofranquismo: “es el momento de apostar por el más importante de los derechos, el de convivir para progresar juntos”, declara Meritxel Batet, cabeza de lista del PSC-PSOE en Barcelona, según recoge La Vanguardia digital el 17 de abril de 2019. Ese eslogan podría ser firmado por una nutrida representación de los políticos franquistas, sin duda alguna por Fraga Iribarne y sus “25 Años de Paz”. La cosa tiene su miga: se trata de olvidar absolutamente los valores de la democracia, de las libertades. Se trata de hablar del “progreso” bajo una perspectiva estrictamente tecnocrática. Y eso es pura falsedad. No hay progreso real sin libertades. No hay progreso colectivo sin democracia.

A partir de este Villalar de 2019, que convocamos bajo el lema de “Castilla republicana, feminista y comunera”, quedan dos para la celebración de Villalar de 2021, en que se conmemorará el 500 aniversario de la Revolución comunera (1520-1522). Ese aniversario deberá de ir acompañado de un más que importante avance del movimiento popular castellano en lo social y en lo político. Las próximas elecciones generales no van a resolver ninguno de los grandes problemas que tenemos, ni en Castilla ni en el conjunto del Estado español. Es importante tener claridad sobre ese asunto. Desde luego no nos son indiferentes los resultados, pero sean cuales sean no van a traer la solución. La solución vendrá de un cambio de Régimen; este ya ha demostrado, y lo sigue haciendo cada día, que no nos sirve, ni a Castilla ni a sus gentes.