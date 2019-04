Argentina_Adriana Calvo de Laborde: Una mujer valiente

Cèsar Chelala (*)

abril 09, 2019

Durante la “Guerra Sucia” de Argentina (1976-1983), miles de opositores a los gobernantes militares fueron asesinados o “hechos desaparecer”, un eufemismo para aquellos cuyo destino era desconocido pero que casi con toda seguridad fueron asesinados. La reciente noticia de que entre 600 y 700 restos humanos aún no se han identificado muestra los ecos persistentes de un período trágico en la historia de Argentina.

Una de las mayores paradojas que he encontrado en mi vida, como médico especializado en salud pública internacional y como activista de derechos humanos, es el comportamiento de algunos de mis colegas médicos, específicamente los médicos y personal paramédico, incluidos los psicólogos, que ayudaron y participaron en actos de tortura durante esa guerra. Tales acciones pueden ir desde controlar el estado de salud de un prisionero hasta determinar cuánto más puede continuar la tortura sin comprometer la vida del prisionero o determinar las formas más efectivas de tortura psicológica.

Un caso que conocí de cerca es el de Adriana Calvo de Laborde, una física argentina que en 1977 había sido encarcelada por el ejército cuando tenía seis meses y medio de embarazo. En ese momento, Calvo era profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Tuve una charla con ella en Buenos Aires, años después de su liberación. Estábamos sentados en un café en Palermo, en un hermoso día de otoño, que contrastaba notablemente con su historia. Calvo me contó el papel que el doctor Jorge A. Bergés, médico del departamento de policía, había desempeñado en su maltrato. Ella me dijo que a pesar de la brutalidad con la que había sido tratada, había tenido más suerte que la mayoría de sus compañeros.

“Estaba en la cárcel cuando nació mi hija Teresa”, me dijo Calvo. “El día que ocurrió, el 15 de abril de 1977, a pesar del frío, el miedo, el dolor que estaba soportando y también a pesar de la suciedad que me rodeaba, sentí la necesidad imperiosa de lavarme. Esto era ridículo, ya que había estado en prisión por más de dos meses y durante todo ese tiempo ni siquiera había podido ducharme.”

“Ese día, sin embargo, me quité el vestido y comencé a coserlo. Luego, me lavé la ropa interior y comencé a tratar de quitarme los pelos de las piernas. Como no tenía los medios para hacerlo bien, me rasqué los dedos contra las paredes de concreto de la celda para que pudieran ser bastante difíciles de hacer. Tan pronto como terminé, comencé a tener dolores de parto.”

Antes de dar a luz a su bebé, Calvo había estado compartiendo su celular con otras mujeres que, al verla con gran dolor, llamaban al guardia de servicio. El guardia se negó a venir durante mucho tiempo, pero cinco horas después de que comenzaran las contracciones, la tomaron y la pusieron, con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda, en el asiento trasero de un automóvil. La policía la llevó a la provincia de Buenos Aires, donde el Dr. Bergés estaba trabajando en ese momento.

“En medio del viaje, nuevamente tuve dolorosas contracciones, y la policía detuvo el auto en un lado de la carretera. Allí, a pesar de tener las manos atadas a la espalda, di a luz a Teresa”.

“En la parte trasera del auto, sentada a mi lado, estaba una mujer llamada Lucrecia, que había estado colaborando con la policía. Intentó ayudarme, pero estaba tan nerviosa que, en lugar de ayudarme, me hizo daño con las uñas. Lucrecia pidió a los hombres que estaban sentados en la parte delantera del auto que le dieran un trozo de tela con el que me ataron el cordón umbilical, pero no pudieron cortarlo”.

“Cuando me dieron Teresa, no podía sostenerla en mis manos, ya que todavía tenía mis brazos atados detrás de mi espalda, así que la puse, llorando, entre mis piernas en el piso del auto. Cuando llegamos a nuestro destino, era tarde en la noche y hacía mucho frío. A pesar de eso, permanecí en el automóvil durante casi una hora hasta que Bergés estuvo dispuesto a verme.

“Bergés cortó el cordón umbilical y ordenó a los policías que me llevaran al interior del edificio. Me llevaron por las escaleras hasta una habitación donde había una camilla. En ese momento, Bergés me quitó la venda y me dijo: ‘Ahora no necesitas esto’.”.

“Luego me pidió que me acostara en la camilla y me dio una inyección. Pidió a los policías un tazón de agua y un cepillo, y me hizo limpiar la camilla y el piso mientras mi bebé, desnudo y sucio de meconio, lloraba en una mesa de azulejos blancos.”

“Me lavé, y luego me dieron a mi niña, a la que también limpié. Mientras tanto, Bergés fumaba en silencio mientras los hombres que estaban con él me insultaban. En un momento dado, no pude aguantar más sus insultos, perdí los estribos y los insulté”.

“Poco después, me dejaron sola con mi hija. Desde que fui encarcelada, era la primera vez que podía dormir en una cama con un colchón y una manta. Dormí profundamente hasta que me despertó el sonido de mi bebé tratando de deshacerse de las secreciones en su nariz, algo que me hizo sentir tremendamente culpable. Al amanecer, me llevaron a una celda donde vi amigos que no había visto en mucho tiempo.”

“Pasé 13 días sin medicación, sin ropa, sin jabón. Lo único que tenía, pero lo más importante, era la solidaridad y la ayuda de mis compañeros. “Nos dieron comida solo una vez cada tres días, pero siempre uno de mis compañeros de celda me dio la mitad de su ración”.

“Los guardias querían llevarse a mi hija, pero no les dejé hacerlo. Tuve que luchar como una leona para no dejar que se la llevaran. Me puse en un rincón de la celda con Teresa y mis compañeros formaron una pared humana para protegerme mientras gritaban a los guardias en voz alta. Finalmente, Teresa se quedó conmigo.”

“Había perdido toda esperanza de ser liberada cuando, el 28 de abril de 1977, un grupo de hombres llegó en un automóvil y, junto con mi hija, nos dejaron en el área de Témperley, provincia de Buenos Aires, cerca de la casa de mis padres”.

Después de su liberación, Calvo se convirtió en una ardiente defensora de los derechos humanos en Argentina, y en varias ocasiones denunció la participación del Dr. Bergés en la tortura de los detenidos. Adriana Calvo de Laborde fue una de las primeras sobrevivientes de los centros de detención clandestinos cuando testificó contra los militares en el juicio de las Juntas Militares en 1985.

En 2004, el Dr. Jorge A. Bergés fue condenado a siete años de prisión. El testimonio de la señora Calvo de Laborde fue fundamental en la condena del Dr. Bergés.

(*) El Dr. Cesar Chelala es uno de los ganadores del premio 1979 Overseas Press Club of America por el artículo “Desaparecidos o desaparecidos en Argentina: la búsqueda desesperada de miles de víctimas secuestradas”.

Derecho a todo

Por Martín Granovsky

Tenía derecho a todo. A buscar el bronce, a ser Juana de Arco, a verse a sí misma como el símbolo de la Argentina, a pelear por ser una figura de fama mundial en la lucha contra la impunidad. Adriana Calvo tenía derecho a todo, pero murió el domingo sin haber usado jamás ninguno de esos derechos. El derecho a todo se lo podría haber agenciado por una historia. El 4 de febrero de 1977 ella y su esposo de entonces, Miguel Laborde, fueron secuestrados en Tolosa, cerca de La Plata. Adriana ya era física y dirigente gremial docente. Estaba embarazada y a punto de dar a luz. “¡Ya nace mi beba!”, contó que había gritado cuando la llevaban en un Falcon de la patota de Ramón Camps de La Plata al campo de concentración Pozo de Banfield. Lo contó una vez en 1985, durante el Juicio a las Juntas, y ese grito dicho durante su testimonio de cuatro horas sigue gritando cada vez que la tele reproduce la filmación y muestra a esa mujer chiquitita narrando meticulosamente su historia a los jueces. El testimonio llevó entonces a la condena de Jorge Rafael Videla. Luego aportaría pruebas para las condenas de Camps, de su sucesor Miguel Etchecolatz y del médico torturador Jorge Bergés. Adriana animó los juicios de la verdad, antecedentes de la ola reciente de juicios por crímenes de lesa humanidad, y ayudó a armar las causas de los últimos años. En su caso, la palabra “armar” debe traducirse como la reconstrucción de cada trocito de realidad que pudiera ser sustentada y sirviera para que piezas aparentemente incomprensibles quedaran encastradas en un rompecabezas fácil de entender. Cosa rara en la tradición de la izquierda argentina, Adriana Calvo discutía siempre de manera abierta, sin intrigas ni chicanas, pero a la vez tomaba con naturalidad dos cosas que van juntas con pocas frecuencia: decir lo que uno piensa de los más diversos temas (era crítica del gobierno nacional y de algunos organismos de derechos humanos, por ejemplo, sobre todo después de la desaparición de Jorge Julio López) y trabajar codo a codo sin sectarismo y aun con quienes criticaba para conseguir un objetivo concreto. Era inmune a cualquier manipulación por la simple razón de que ella, con su frontalidad natural, tan sencilla, jamás buscaba nada que se pareciera a la manipulación. Si veía un juez con voluntad de investigar no lo miraba desde arriba –con el estilo condescendiente del proletariado frente a los enemigos de clase que alguna vez se equivocan a favor–, sino que lo ayudaba a entender cómo funcionaban de verdad las cosas, quizá porque en ella la paciencia docente y la lógica implacable de los físicos eran tan poderosas como su vocación militante. Y “militante” era una palabra fuerte en su vida. Podía llamar a alguien por teléfono para comentar un tema y aclarar que “en la militancia no se dice gracias cuando uno hace lo que tiene que hacer”. El llamado era inentendible salvo que se supiera que, para ella, la comunicación en sí misma era una forma de decir gracias. Dirigente de Encuentro, Verdad y Justicia, fue fundadora de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Su enorme capacidad de trabajo resultó clave para desentrañar lo que había ocurrido en los campos y para que, a comienzos de la democracia, los sobrevivientes fueran reconocidos en toda su dignidad. De otro modo, al sufrimiento original del secuestro y la tortura agregaban el padecimiento de la sospecha. “Habían pasado tres minutos del parto”, dijo en el Juicio de 1985. “Mi beba lloraba en el piso del patrullero. Yo seguía con las manos atrás, seguía con los ojos tapados. No me la querían dar. Ese día hice la promesa de que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días para que se hiciera justicia.” Adriana fue liberada en abril de 1977. Teresa, la beba que nació en el Falcon, es hoy una mujer mayor de lo que era ella entonces. martin.granovsky@gmail.com