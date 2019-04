Nicaragua: Feminismo y Solidaridad internacional para la Liberaciòn

María: También choca bastante con el “hermana, yo sí te creo”. “Hermana yo sí te creo” a las argentinas, y nos colgamos todas, el 8M el primero, el pañuelo verde. ¿Y qué pasa con las nicaragüenses? Si no te posicionas te estás posicionando, y no lo estás haciendo precisamente con las mujeres y con el lado oprimido. Nosotras somos conscientes de que dentro del movimiento feminista hay una mayoría solidaria. Pero la cuestión es que Nicaragua no es el problema: Nicaragua está explicitando y visibilizando una dinámica y un problema que ya estaba presente en los movimientos. De la izquierda rancia nos lo esperábamos, pero, ¿del feminismo? Nicaragua está sacando muchas cosas a la vista.

Jaqui: Sí, en ese sentido es muy importante el trabajo en red que estamos haciendo desde aquí, recogiendo lo que nos llega desde las feministas de allá o desde medios no oficialistas. Es a través de la presión internacional que puede haber liberación de las presas políticas, porque dentro de Nicaragua no hay información. Por eso es importante el hecho de que las organizaciones y demás se posicionen aquí en España, porque de otra forma no se puede visibilizar la situación de las mujeres allá y de la población en general.

Jaqui: Simplemente, recalcar que el trabajo de las mujeres en Nicaragua está siendo titánico, porque siguen denunciando aun sabiendo las consecuencias que eso puede tener con el régimen con el que están cohabitando las ciudadanas ahí. Y también decir que admirable el valor de las presas políticas. Hace poco hubo una entrevista de eurodiputados ahí, que fueron los primeros que pudieron hablar con las presas políticas, y me pareció totalmente lleno de amor y de fortaleza el mensaje de una de ellas que tiene doble nacionalidad. En principio lo que se pensaba era liberarla o luchar por la liberación… es una de las pocas que ha tenido acceso a un abogado, caso contrario de muchas de las presas políticas de Nicaragua que no gozan de doble nacionalidad, y sin embargo dijo que ella no se iba hasta que todos los presos políticos fueran liberados. Me parece admirable el valor que tienen, el posicionamiento de: no me voy, aquí me quedo, esta lucha es justa y hasta que haya justicia y democracia no nos callarán.