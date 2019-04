€$pania: Radiografía de Vox

Daniel Pereyra

23/04/2019

El Partido Popular, del cual surgieron la Fundación FAES, fundada por Aznar, y activistas del PP Vasco, como Santiago Abascal (hoy Secretario general de VOX), además de contar con muchos notables llegados del franquismo; la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), creada en 2006, cercana a Basta Ya! y el Foro de Ermua, apoyados por Esperanza Aguirre y otros líderes del PP, incluso un ex jefe de la Casa del Rey Juan Carlos y en su momento patrono de honor de la Fundación; sectores fundamentalistas católicos, incluyendo varios obispos, el cardenal Antonio María Rouco Varela, cabeza del catolicismo madrileño, y la Fundación Hazte Oír y el Foro Español de la Familia; destacados militares, incluyendo generales, opuestos a las políticas de ascensos; grupos de opinión, como Intereconomía, Libertad Digital, Cadena Cope y adversarios del independentismo

Y otros que no menciona El País Semanal, como los núcleos patronales orientados por el economista Rubén Manso, ultraneoliberal y autor de la política económica de Vox; sus vínculos internacionales (el exilio cubano, la derecha norteamericana del Partido Republicano, de la Asociación del Rifle, los sionistas y anti-islamistas); núcleos antiabortistas de mujeres; negacionistas del Holocausto; aficionados a los toros, la caza y la pesca.

Fulgencio Coll, general, ex jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, candidato a la Alcaldía de Palma.

Por su parte, el líder de Vox en Lleida, José Antonio Ortiz Cambray, fue detenido por los Mossos d’Escuadra acusado de abusar sexualmente de hombres con discapacidad el 5 de marzo. Educadores de la Fundación Alosa, que tutela a varios discapacitados, cursaron una denuncia ante los Mossos, quienes sospechan de la existencia de 4 víctimas. Ortiz concurrió a las elecciones municipales de Lleida en 2011 como Plataforma per Catalunya, y luego pasó a Vox, que dispone de cerca de un centenar de miembros en la provincia. En 2016 se presentó como candidato al Senado por Vox. No obstante, este partido niega que Ortiz sea presidente ni tenga ningún otro cargo en Vox, tal como se presentaba.

Javier Ortega Smith, número 2 de Vox, tiene abierta una investigación penal por un supuesto delito de odio, que podría haber cometido al asegurar que “el enemigo común” es la “invasión islamista”, en un mitin pronunciado en Valencia el 16 de septiembre de 2018. La denuncia fue presentada por la organización Musulmanes contra la Islamofobia por haber sostenido en dicho mitin que “nuestro enemigo común, el enemigo de Europa, el enemigo de la libertad, el enemigo de la familia, se llama la invasión islamista […] cada vez más europeos se están poniendo en pie y no están dispuestos a que se derribe sus catedrales para ser sustituidas por mezquitas”.

Otro dato importante es el apoyo con que cuenta del sector más derechista del Vaticano: Abascal se distanció de declaraciones del Papa Francisco, que este hizo como persona, relativas a inmigración. Sin atacarlo directamente, lo contrapuso a palabras del cardenal Robert Sarah de Guinea Conakry del que tuiteó la frase: “La iglesia no puede colaborar en esta nueva forma de esclavitud en que se ha convertido la inmigración de masas”. Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a quien el Papa desautorizó en alguna ocasión, encabeza el sector más ultramontano del Vaticano. Sarah compara la ideología de género con el Estado Islámico y la califica de “demoníaca”.

Manso defiende “un Estado reducido a su mínima expresión: la Defensa, la seguridad interior y la justicia criminal. Estos son los servicios que debe proveer el Estado mientras que la sanidad, la educación e incluso parte de la justicia civil deben quedar en manos privadas”. Manso admite que algunas personas no podrán pagarse la sanidad, por lo que el Estado debería “auxiliar a los ciudadanos pagando estos servicios al sector privado”. Pero “en esa intervención no debería pagarlo todo “sino solo hasta donde no alcancen los recursos del ciudadano auxiliado”… el Estado solo debería financiar lo “necesario” partiendo de “una definición austera del concepto de necesidad”. Todos los demás servicios deben quedar en manos privadas y “no parece razonable subvencionar el ocio y la cultura”.