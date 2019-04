Argentina: Goberneitor

La cínica afirmación de que la pobreza no engendra delito, oculta que lo que más engendra delito es la riqueza. Pero la pobreza extrema, la miseria, la exclusión continua, eso que llaman indigencia, modela algo peor que la tendencia al delito. Construye estrategia de supervivencia que están más acá del derecho penal. La necesitad extrema no tiene sólo la cara del hereje: tiene el cuerpo del desesperado, del aterrorizado, del lacerado. Tiene el cuerpo del hereje a todas las formas del mercado. Incluso los más accesibles. Incluso los más lejanos, como el Mercado Central. Para los herejes del consumo, todos los mercados son periféricos y lejanos, porque su centro es la supervivencia en escala de horas, quizá días. En ese sentido, la pobreza pobre, porque hay una pobreza rica, engendra algo peor que el delito. Engendra una identidad, una casta, una cristalización del mal vivir y del peor morir.

El pobre no es pobre: ha sido empobrecido. Que no solamente no es lo mismo, sino que es lo opuesto. Ser pobre es una cosa, estar empobrecido es otra. Todos somos seres para la muerte, pero no todos estamos próximos a morir. Los empobrecidos sí. Demasiado próximos. Lo siniestro es que el mecanismo de empobrecimiento está rigurosamente planificado. Si existe la figura de enriquecimiento ilícito (mas allá que sea una figura retórica de nulo efecto legal) no existe la figura de empobrecimiento lícito. Que de eso se trata en esta debacle política que empieza como el arte de gobernar y termina como el arte de asesinar.