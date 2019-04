Argentina: Ni esenciales ni 64

14 millones y medio de personas son pobres en la Argentina. Y son cifras oficiales. Otro tanto, probablemente, esté en la cuerda floja. Cuando una familia necesita poco menos de 30 mil pesos mensuales para no caer. La comida, entonces, es fatalmente el combustible del futuro. Pero no cualquier comida. No aquella cuyos ingredientes son desconocidos, no aquella poblada de agroquímicos, no aquella baldía de proteínas, fibras, calcio, hierro y vitaminas, no aquella floreciente en hidratos de carbono, sales, azúcares y grasas, no aquella que enferma, no aquella que engorda sin nutrir.