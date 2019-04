Argentina: Policias procesados por espionaje ilegal

Los llaman los “Plumas” de la Federal, son los espías civiles que esa fuerza viene infiltrando desde hace décadas en todo tipo de organizaciones del campo popular y la izquierda, como si la democracia y los derechos esenciales no existieran. A cinco años de la denuncia que originó una investigación en la Justicia Federal, el juez Sergio Torres procesó a dos de los jefes de Américo Balbuena, el agente que durante once años se hizo pasar por periodista en la Agencia Rodolfo Walsh. El juez dictó el procesamiento de sus superiores por los mismos delitos que imputó a él hace un mes: abuso de autoridad de funcionario público y violación de la ley de Inteligencia, que prohíbe el espionaje interior. Al Pelado Balbuena lo conocían todos, parecía limitado pero hacía esfuerzos por compensarlo con lo servicial. Era el primero en llegar y el último en irse en cada acto, marcha o protesta. Sus “compañeros” de la Walsh descubrieron en abril de 2013 que no era un colega sino un policía. Les llegó el dato, en teoría a partir de una interna policial, y una vez verificado se sintieron violentados, al igual que los cronistas de la calle que se lo cruzaban a diario, y los centenares de referentes sociales que respondieron con confianza sus preguntas. Lo único que despertaba desconfianza era la puntillosidad con que tomaba notas, y algunas preguntas específicas sobre los planes y la estructura de las organizaciones.