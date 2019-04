Biodiversidad, sustento y culturas: Honor a quien honor merece

Desde sus inicios, la publicación hizo honor a esa invitación proponiendo ser un medio para “…compartir información, conocimientos, experiencias, preocupaciones y acciones para recuperar la autogestión no sólo de la biodiversidad agrícola, sino también de las culturas que la sustentan [ya que] la biodiversidad y la diversidad cultural son sinérgicas”.

Mención especial queremos hacer al trabajo y dedicación de Carmen Améndola (Uruguay), editora de la revista desde junio de 1999 (núms. 19/20) hasta mediados de 2006 cuando por desgracia falleció tras una penosa enfermedad. Ahora que estamos celebrando la publicación número 100 de la revista, queremos hacer un sentido homenaje a su memoria. A partir del número 50-51, en enero de 2007 y hasta nuestros días, Ramón Vera-Herrera se encarga de la edición. Desde entonces todas las revistas salen a la luz pública con una puntualidad digna de reconocimiento e incluyen siempre un artículo editorial que orienta al lector en cuanto a su contenido e importancia. Dejó de aparecer en la portada el cintillo que marcaba los auspicios de GRAIN y Redes aunque siempre hemos seguido contando con su apoyo. El consejo asesor pasa a ser un amplio comité editorial al que se unieron representantes de Ecuador y Paraguay. Algunos miembros forman parte de organizaciones de peso internacional como la Vía Campesina, ETC, GRAIN, Amigos de la Tierra; otros cuentan con largas historias de lucha dentro de la ecología social en sus respectivos países y todos bajo la cobertura de la Alianza por la Biodiversidad. Se estableció la administración de la revista en manos de Lucía Vicente.

A ellos y ellas, muchas gracias por su trabajo y dedicación y un recuerdo cariñoso a quienes ya no forman parte de la revista ni de la Alianza.

Al inicio la revista se imprimía en Uruguay, enviada gratuitamente por correo ya fuera por suscripciones individuales o en paquetes a los países del consejo asesor para su distribución regional. Por dificultades económicas esto no es posible hacerlo para todos los números, pero su difusión trimestral se logra por internet, con el gran apoyo que siempre sigue brindando el sitio de GRAIN (Barcelona) y el de Acción por la Biodiversidad (Argentina) en donde se encuentran todos los números de la revista. Ahora se imprime en cada país donde hay organizaciones de la Alianza, se distribuye en mano en encuentros, talleres y visitas a las comunidades y organizaciones donde la gente la lee. No podemos dejar de mencionar la revista 80, de abril de 2014, que tratamos de imprimir ampliamente porque con ella celebramos “Veinte años de lucha”, con una reunión de la Alianza en Costa Rica.

No quisiera repetir los asuntos que han sido constantes en los cien números de Biodiversidad y de los cuales se hizo un apretado recuento en la revista 80. Sólo quiero recordar y comentar unos pensamientos que Silvia Ribeiro hizo en ese entonces en su artículo “Guerra Corporativa x 20” y enlazarlos con el momento actual. Silvia nos decía que cuando nació la revista en 1994, “no había transgénicos plantados comercialmente en ningún país. Monsanto no estaba entre las mayores semilleras. No existía la OMC, ningún país estaba obligado a establecer leyes de propiedad intelectual (PI) sobre seres vivos, ningún país latinoamericano era miembro de la UPOV, ni había leyes Monsanto ni de bioseguridad”. Sin embargo, agregó, ya la amenaza de que todo esto estaba más que latente y se venía venir con enorme fuerza y carácter destructivo del sustento y las culturas de nuestros pueblos.