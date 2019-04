¿Fascismo millenial o populismo fascistoide?

El fascismo es un fenómeno alentado por una clase social en particular (aquella resentida por excelencia); la pequeño burguesía. En la sociedad de comienzos de siglo XX — todavía fuertemente influenciada a nivel cultural por el racionalismo ilustrado— las burguesías y los sectores obreros se encontraban resguardados frente a la crisis; los primeros por su condición de elite o clase privilegiada, y los segundos por su alto nivel de organización político-social. En la Alemania de Weimar, la clase obrera estaba articulada tanto en la SPD (partido de influencia marxista más grande a nivel mundial en aquel momento) como en el partido comunista alemán. El sentimiento de claudicación nacional concretado en el pacto de Versalles, luego de la derrota alemana en la guerra, fue especialmente fuerte en la clase media porque significó un doble bofetón; al impacto económico de la crisis se suma la profunda desposesión cultural, debido a los procesos de cambio organizativo en la estructura económica mundial. Con el desarrollo de un capitalismo ya globalizado, se genera un nuevo sector social; el de los asalariados (trabajadores que integran el creciente sector de servicios y funcionarios que se benefician de los procesos de expansión de las burocracias estatales), los cuales ya no se identifican con el obrero fabril, pero tampoco pueden imitar el estilo de vida burgués bajo el contexto de creciente desempleo; esto claramente alimentó el resentimiento hacia ambos lados de la pirámide social. Actualmente, destruida la clase obrera por un sistema económico que giró desde el ámbito de la producción al del intercambio financiero y la especulación, un enorme contingente de sujetos pasó a engrosar las filas de la llamada clase media. La clase media actual parece más que nada un eufemismo, útil para ocultar la pobreza (en un sistema que achaca a los individuos la exclusiva responsabilidad y culpa de sus éxitos y fracasos) como la extrema riqueza (recurso hábil para ocultar privilegios y desigualdades en un sistema de acumulación desigual en extremo); toda una estrategia win-win por parte del capital para defenderse. Ahora más que en ninguna otra época, la clase media puede definirse como clase en transición: “ni pobres ni ricos”, o mejor dicho, “casi pobres” que pretenden vivir como ricos.

La clase media se define así por un estatus propio basado en la capacidad de consumo, cuyo sistema de expectativas consiste en “llegar a pertenecer” a la burguesía, junto a un profundo rechazo de hecho hacia los sectores populares, los cuales son considerados como “marginales” (como era considerado el lumpen-proletariado para la antigua clase obrera). Cuando las expectativas de ascenso social y los mecanismos de distinción estatutarios dados por el consumo se ven frustrados —o sea, cuando se desatan las grandes crisis económicas— el gran grueso de este gran “ejército de reserva” heterogéneo, es golpeado por la cruda realidad. Esto sucedió en Estados Unidos el 2008, cuando muchos terminaron siendo engañados con la promesa de la casa propia. La codicia e irresponsabilidad de los intermediarios financieros —quienes conscientemente otorgaron créditos hipotecarios a quienes no tenían la suficiente solvencia para poder retribuirlos y comprometieron a empresas como mediadores en el cobro de créditos, utilizando instrumentos financieros engorrosos sin ningún tipo de regulación— creó la corrida de ejecuciones hipotecarias en Estados Unidos (cifra cercana al millón), luego que la Reserva Federal aumentara la tasa de interés para evitar la inflación. El golpe fue devastador para la clase media estadounidense. Por primera vez, el capitalismo neoliberal norteamericano mostró hacia el mundo la monstruosa cara de desigualdad en todo su brutal esplendor. Hileras de homeless adornaron el desolador paraje, siendo California el estado más golpeado de todos; la clase media engañada fue arrojada sin reparos a la calle. Condados ricos como el de Orange County tuvieron que convivir con desalojados viviendo en carpas o en el interior de sus automóviles (uno de los pocos bienes que pudieron conservar luego del embargo). El malestar social fue creciendo; las masas empobrecidas encausaron su rabia hacia la tecnocracia neoliberal encarnada en el Partido Demócrata gobernante, al cual hacían responsable político por no poner coto a la ambición privada que propició la crisis, acusando connivencia entre ambos poderes. El resultado se vería concretado en el sorpresivo ascenso y posterior elección de Donald Trump a fines de 2016.

Goebels y Himmler fueron los encargados de dotar al nazismo de aquella cualidad “teatral” en la lucha política. La estetización de la política se hallaba por doquier; desde las fastuosas puestas en escena que rememoraban verdaderas epopeyas (dignas de la tetralogía wagneriana del Nibelungo), las gesticulaciones exageradas en los discursos rimbombantes de Hitler, hasta los slogans y “frases aladas” que enamoraron al banal y clase-mediero Adolf Eichmann. Todas estrategias y recursos acordes con una política que abandonaba el argumento racional, para abrazar la política de las apariencias. A partir de ahí, se estableció aquella máxima de la política moderna que reza; “las cosas no son como son en realidad, sino como parecen ser”. Luego de casi un siglo de intromisión de la psicología y el marketing en política, estos recursos han sido explotados hasta sus últimas consecuencias. Ahora más que nunca los argumentos racionales han sido perseguidos y denostados como “academicistas”; ya no importa lo que los políticos dicen, sino “cómo lo dicen”. Resulta impresionante cuántas “frases aladas” por minuto puede enunciar un político profesional, como Jair Bolsonaro en Brasil (“Estoy a favor de la tortura. Y el pueblo está a favor también”. “Hay que dar seis horas para que los delincuentes se entreguen, si no, se ametralla el barrio pobre desde el aire”) o como J.A. Kast en Chile (“Las fuerzas armadas no usaron la fuerza para tomarse el poder, sino para recuperar Chile”. “Si Pinochet estuviese vivo votaría por mí”). Es una nueva política de nichos, donde lo importante radica en que el contenido de lo expresado —independiente si es verdadero o no— calce con el ideario de mundo del electorado al cual se apela.