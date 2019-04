Uruguay: Raúl Sendic en su juventud

Fue un líder: estudioso, creíble, confiable, valiente, estimulador. Valiente no solo por el arrojo físico, expuesto frente a los militares con su célebre frase: “Soy Rufo y no me entrego”, prefiriendo morir baleado, sino por su calidad político moral de encarar y romper cuando se necesita. Estimulador de compañeros y en tal sentido recojo ejemplos directos.