Uruguay: 30 de abril de 2019, un día poco feliz para el trabajador rural

Este 30 de abril podría ser considerado el día del desalojo del trabajador rural uruguayo, del paisano rodeado por los eucaliptus y del pescador artesanal del Río Negro. No es solo el día de la ùltima audiencia sobre la mayor planta de celulosa para UPM en el norte, hecha a la carrera antes que la gente reaccione…

El 30 de abril, mientras en Paysandú que el Ministro de Trabajo se templa un poco en las termas de Guaviyú hablando de los avances del empleo rural, los controles no llegan mas allá de los límites de Montevideo. Como vemos en época de cosechas en Canelones una chorrera de cuadrilleros explotan en los cinturones de los pueblos a trabajad@s durante interminables jornadas. En establecimientos rurales que pagan salarios entre 50 y 80 pesos la hora real de trabajo. Trasladados como si fueran una bolsa de papa, de un establecimiento a otro en camiones tirados en las cajas; incumpliendo toda norma de tránsito. Sin ninguna cobertura, ni condiciones. Completamente des regulados mientras el Ministro y el BPS alardean con haber logrado las 8 horas para los trabajadores rurales.

Sí señoras y señores, aunque usted no lo crea, ese mismo y dia muy cerca del Salsipuedes se llevará adelante la tercera función del circo montado hace unos meses entre Centenario y Paso de los Toros.

La segunda función del circo por estos lares, fue una sesión de la llamada Comisión de cuenca del Rio Negro inundada de medias verdades. Que por cierto, postergó el tema UPM, para que no sea tratado antes del hecho consumado de esta audiencia pública. Jugando a las escondidas del pueblo y su Constitución. Reunida entre gallos y medias noches gracias a la generosa donación de… 3,5 millones de dólares de UPM.

Ministro Astori: ¿ a usted que entiende de números no le parece una propina o un vuelto?, ¿ vale tan poco nuestro Rio?, ah claro, le importa que baje el dólar no que baje el Río; no le preocupa que suba la contaminación y la deuda eterna. Le preocupa patear pa delante el ajuste, para cuando seamos ¿más pobres?.