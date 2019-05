Venezuela: Anàlisis de la Coordinadora Simón Bolívar y el Movimiento Guevarista Revolucionario

Ahora bien, hemos analizado hasta aquí algunos de los elementos necesarios para desarrollar este tipo de acciones de envergadura. Todo eso la burguesía ya lo tiene y la clase obrera y los sectores populares y explotados de la ciudad y el campo lo saben. Pero también es conocido que ellos no tienen un decidido y mayoritario apoyo militar ni popular. Es por ese motivo que entre sus múltiples intentos de asaltar el poder, no ha estado la configuración de un golpe militar y se han inclinado por una suerte de acciones combinadas, donde las escaramuzas de masas, solo encubren y le dan una cobertura y sustento “social” a un accionar terrorista mayor como es el asalto a cuarteles, atentados de todo tipo, homicidios y el intento de magnicidio contra Maduro. Todo esto demuestra que la acción de hoy se trató solo de la liberación de López, pero además sirvió para poner a resguardo vía asilo de algunos militares de alto rango que venían conspirando y que habían quedado al descubierto luego de la captura de Marrero y de otros conjurados.

La distribución operativa del día de hoy de las fuerzas terroristas en el terreno, no tiene nada que ver con un asalto al poder, sino más bien establecieron un perímetro operativo de seguridad que permitiera el libre desplazamiento de Leopoldo López y de algunos de los altos mandos militares conjurados entre ellos, el general director del Sebin Manuel Cristopher Figuera, hoy con paradero desconocido, pero que a esta hora está clara su participación en la dirección operativa de la acción terrorista de rescate de Leopoldo López. Sabemos que aún no han desertado ni sublevado todos los que son, ni han aparecido todos los que están conspirando y que hay altos mandos comprometidos.

De todas formas, una acción de esa envergadura no se puede llevar a cabo sin la dirección, orientación y apoyo por parte del imperialismo y sus aliados a nivel internacional. La inteligencia, el financiamiento, el apoyo mediático y lo más grave el compromiso operativo de la coalición proimperialista quedó de manifiesto ayer cuando desde el gobierno norteamericano y sus aliados se involucraron directamente en tal acción de carácter terrorista. Un grupo de embajadas entre las que destacan las de Brasil, Chile, Colombia y España se sumaron al accionar terrorista desde tempranas horas y fue allí donde buscaron refugio los dirigentes terroristas civiles y militares. También cabe destacar que el general traidor ex director del Sebin, hizo una llamada por teléfono dirigida hacia algunos militares desde Puerto Rico, país que se encuentra bajo dominio yanqui quien habría coordinado su salida del país.

Se ha dicho al respecto que era una situación de correlación de fuerzas, que es el mismo argumento para no haber detenido a Guaidó, pero esto no puede esgrimirse como argumento, porque el no haberlos detenido no ha cambiado la correlación de fuerzas sobre todo internacionales. Más bien ha hecho recrudecer las sanciones internacionales.