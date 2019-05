2018: Doce millones de hectáreas de selva tropical desaparecieron en el planeta

Brasil lidera el ranking mundial con 1 347 132 hectáreas desaparecidas en el último año. Colombia figura en cuarto lugar con 176 977 hectáreas perdidas; le sigue los pasos Bolivia, en el quinto puesto, con 154 488 hectáreas; y no muy lejos está Perú, en el séptimo lugar, con una extensión de 140 185 hectáreas. En total, entre los cuatro países amazónicos, se han perdido 1 818 782 hectáreas.

En el Perú, país que ocupa el séptimo lugar en el ranking, es la pequeña agricultura la principal responsable de la pérdida de bosques primarios. Sin embargo, según el informe del WRI, no debe pasarse por alto el impacto generado también por la producción ilegal de hoja de coca, la proliferación de nuevos caminos forestales en áreas remotas de la Amazonía y el avance de la minería ilegal de oro en el sur del país.

Ríos critica también a los gobiernos y sus políticas que van en contra de la conservación en los cuatro países de América Latina. En Bolivia se prioriza la promoción de la actividad agrícola. En Brasil no está en la agenda del nuevo gobierno promover la conservación. Mientras que en Perú —dice Ríos— existe la intención de establecer planes y propuestas, pero estos no se transforman en acciones concretas. “Se proponen políticas para ver como planteamos un modelo, pero no hay nada que nos lleve a acciones claras para ir contra la deforestación”.