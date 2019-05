Contrapsicología

RESPUESTA. Las falsas necesidades que crea el capitalismo acaban produciendo incomodidad. Nos ponen delante fantasías que el mercado no satisface, sino que frustra. No somos como los animales, que cuando tienen las necesidades cubiertas se adaptan al medio. Los seres humanos siempre queremos más de lo que podemos. El capitalismo nos hace vivir en una ansiedad perpetua. Estar incómodo en este sistema, en principio, puede ser un indicio de normalidad más que de anormalidad.

R. El sector psiquiátrico actual se basa en una falsa promesa: ya no queremos curar las patologías, sino ofrecer el máximo bienestar posible. Eso es una utopía. En realidad la psiquiatría es el coche-escoba que va recogiendo los malestares que no se atienden en ninguna otra disciplina. Prometemos ser capaces de curar la depresión, la ansiedad, el insomnio y últimamente hasta la anhedonia, que es la incapacidad para el hedonismo. Los psiquiatras son un gremio bastante mentiroso. Ojalá curar todas esas cosas estuviera en nuestras manos con unas pastillas y unos consejos de mentalidad positiva. Son promesas mentirosas, como tantas del mercado capitalista.

R. Sí, parece que no exista forma humana de ser normal. Cuando no tienes anhedonia eres un maníaco, cuando no eres maníaco eres depresivo. La sala de espera de un psiquiátrico es un lugar curioso: hay gente con sufrimientos enormes, pero otros que están mejor que el psiquiatra y que buscan estar mejor todavía. No digo que sean unos quejicas, sino que tienen unas expectativas inducidas por las promesas del mercado capitalista. Con mis pastillas y mis consejos no puedo cubrir esas necesidades artificiales.

R. La mayoría de los problemas psiquiátricos ponen el “yo” en el primer plano y el ocultan el “nosotros”, que puede ser igual de útil o más. Ahora son muy frecuentes los cuadros de quemazón laboral o de acoso por parte de los jefes, que no se resuelven desde el plano individual. Los patrones no suelen ser perseguidores, sino explotadores que no tienen nada personal contra nosotros. Se dice que el problema de Trump es que es un narcisista. Mejor pensemos en por qué hay millones de estadounidenses tan aterrados como para votarle. Lo mismo con la islamofobia de Marine Le Pen, que no es una fobia, o al menos no comparable al pobre señor que tiene miedo a las alturas. No son problemas psiquiátricos, sino políticos y sociales.