Mèxico_Guerrero: Comunicado del CIPOG-EZ por los asesinatos de José Lució Bartolo y Modesto Verales

Las comunidades que los elegimos como concejal del CIG-CNI y como delegado del CNI, hemos estado bajo el asedio de organizaciones criminales toleradas por los tres niveles de gobierno. Llevamos años alzando nuestra voz y la impunidad se mantiene, AMLO está plenamente informado de la grave problemática de violencia generada por los grupos criminales en el municipio de Chilapa de Álvarez, no podrá decir que no sabía. Se lo reiteramos una y otra vez a través de sus funcionarios, que solamente nos tratan con desprecio y nos dan largas. Mentira que se acabo la impunidad, mentira que primero los pobres, mentira su transformación del país, él y sus funcionarios repiten los mismos tratos a los pueblos originarios, si no eres de su grupo y no les das votos, estas fuera.