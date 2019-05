Rosa Luxemburg: Consejos al movimiento socialista

¿Qué consejos daría hoy a la izquierda Rosa Luxemburg frente al desplazamiento global a la derecha? Paul Frölich, camarada suyo y albacea de su herencia, se hizo esta pregunta hace 79 años. En aquella época, Frölich vivía en el exilio en París, tratando de ofrecer respuestas y soluciones al movimiento socialista en los tiempos del nacionalsocialismo y el estalinismo en su biografía de Rosa Luxemburg, Gedanke und Tat, publicada en 1939 (y editada en inglés en 1940 con el título de Rosa Luxemburg. Her Life and Work).[1]

Paul Frölich toma el año 1914 como un giro decisivo en el pensamiento de Rosa Luxemburg. Ella había asumido anteriormente que el fracaso del capitalismo llevaría directamente al socialismo, tal como lo había descrito en su obra La acumulación del capital. Desde el final de la I Guerra Mundial, sin embargo, había caído en la cuenta de que las catástrofes en las que se abisma una sociedad capitalista no garantizaban que el capitalismo fuera a verse sucedido por el socialismo. Frölich señala que en su obra La crisis de la socialdemocracia alemana condensaba este recordatorio en el lema “socialismo o barbarie”. A partir de entonces, recalcó más que antes la lucha independiente de las masas. Cita a Rosa Luxemburg: “Si la clase obrera no encuentra la fuerza para liberarse, el conjunto de la sociedad, y la clase trabajadora con ella, pueden consumirse en su lucha destructiva”. (11)

