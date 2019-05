Mèxico: Autodefensa y construcciòn de autonomìa

Los indígenas y campesinos no podían esperar ante las condiciones de explotación en las haciendas; ante el despojo desenfrenado de sus territorios y recursos naturales convertido en legal por la Constitución de 1857; y ante un desprecio hacia sus formas de vida, sus costumbres y tradiciones por la pretensión de convertirlos en ciudadanos, lo que volvió insoportable la sobrevivencia. De este modo, la insurrección de Chalco en 1868 es otro ejemplo que refleja el horizonte de la lucha de los pueblos. En esta experiencia de insurrección y con la redacción del Manifiesto a todos los pobres y oprimidos de México y el Universo, se hizo explícita una perspectiva antiestatal y anticapitalista. Se levantaron “contra todas las formas de gobierno”, contra “todos los hombres que mandan […] eso que hemos dado en llamar Gobierno, y es tiranía” (Manifiesto, 1868). Gritaron ¡ya basta! por “la infinidad de años y de siglos [que] hemos caminado penosamente agobiados por el cansancio, por la miseria, por la ignorancia, y por la tiranía”, ¡ya basta! contra los latifundistas y contra el clero que “por medio de sus hipócritas misiones ha tejido la mentira de la salvación espiritual en un lugar que no es la tierra” (Manifiesto, 1868). Se propusieron “destruir radicalmente el vicioso estado actual de explotación que condena a unos a ser pobres y a otros a disfrutar de las riquezas y del bienestar”. En su horizonte estaba:

Así, había una legalidad relativa que se basaba en la autorización del gobernador, pero no en una ley que estableciera con claridad la normatividad a la que tenía que ajustarse. El permiso para su existencia dependía de la buena voluntad del gobernante en turno, así que podía terminarse con un cambio en las esferas gubernamentales o con un cambio de posición al respecto. No tardó en ocurrir el cambio, pues el gobierno federal se percató pronto del riesgo que podía representar tal organización por el mal ejemplo que, desde su punto de vista, representaba para otras comunidades que podrían seguir el mismo camino.

La defensa de las comunidades utilizó dos mecanismos básicos para enfrentar la agresión estatal. Uno de ellos fue mantener su legalidad cuidándose de no violar las leyes respecto del tipo de armas que debían portar, de actuar solamente en su territorio y de no incurrir en acciones ilegales. Otro fue recurrir al respaldo de la comunidad para defender a los policías cuando se les iba a detener o a para exigir su libertad cuando eran detenidos. Esto dio paso al incremento de la importancia de la legitimidad, el otro gran valor en que se basa su acción desde el primer momento pero que en las circunstancias de hostigamiento era mucho más importante porque cualquier traspié en ese ámbito ponía en riesgo todo el esfuerzo realizado.

Hasta la fecha, las tres comunidades mantienen la lucha por el territorio, en el cual imaginan un horizonte de libertad y de autonomía. Estando ahí, comiendo, sembrando, durmiendo, amando, temiendo, jugando, platicando, pescando, haciendo, discutiendo, imaginando, tejiendo, organizándose, es como defienden la tierra, su historia común, su horizonte, su vida comunitaria. En Cherán, además de la ronda comunitaria y de los guardabosques que cuidan el territorio, día a día cientos de campesinos siguen yendo a trabajar la tierra no sólo por un asunto de subsistencia, sino porque tienen claro que sólo así se puede conocer, amar y defender el territorio. Lo mismo en el caso de los resineros, los ganaderos, los trabajadores temporales que reforestan, los miembros del gobierno comunal, las mujeres que recolectan plantas, hongos, las que pizcan u ordeñan vacas. Todos ellos, desde su cotidianidad, resguardan eso común que es la base material y espiritual de la vida comunitaria. Don Juan Chávez, quien fue uno de los comuneros más importantes de Nurío para su proyecto de autonomía, dijo en alguna ocasión que en su comunidad estaban bastante ocupados trabajando en el campo, “pues seguimos creyendo que la lucha sigue estando en sembrar la tierra”. Floriberto Díaz decía que el punto de partida y de llegada es la tierra. “Por eso llegó a ser la madre de todos los seres vivos: de ella somos, de ella nos alimentamos y a ella retornamos, aceptándonos en sus entrañas. Ella es sagrada y sus hijos también. Hay una relación materno-filial, no es algo espiritual, es real, es una relación material”. Es así que trabajar la tierra es una forma de hacer política desde la vida cotidiana, en la que no hay dirigentes, ni vanguardias, ni se busca tomar el poder u ocupar el espacio del Estado, sino que es un modo de organizarse social y políticamente. Esto ha sido fundamental para el funcionamiento de las policías y las rondas comunitarias en los pueblos de Cherán, Nurío y Ostula.

Los tres proyectos de seguridad comunitaria son distintos entre sí, pero coinciden en la concepción de que el resguardo debe hacerlo la gente de la misma comunidad, que sea honorable y respetada por su familia y su pueblo. De Santa María Ostula, recuperamos una frase que se comentó en una asamblea y que refleja la idea anterior: “El día a día se resiste. Nos vamos a cuidar entre todos. Los comunitarios los cuidamos a ustedes y ustedes a nosotros”. En Nurío, un comunero dice que ahí el pueblo es el que cuida a su comunidad. En Cherán también hay quienes dicen que la ronda no es nada sin el pueblo y que el pueblo no es nada sin la ronda. De hecho, no sólo la ronda vigila, sino que toda la población está siempre atenta a quién entra y quién sale, y si hay personas ajenas a la comunidad, investigan de inmediato quiénes son y por qué están ahí. Es así que la concepción sobre el resguardo de la vida no se delega, sino que entre todos deben cuidarse, aunque en este contexto de guerra sea necesario tener una organización dedicada exclusivamente a vigilar y resguardar el territorio, como puede ser la ronda o la policía comunitaria. Lo relevante es que hay una organización de abajo, un tejido que les permite actuar ante casos de emergencia. Como ejemplo están las fogatas de Cherán, en las que se organizan los vecinos y permiten tener un control territorial al funcionar como barricada en cada cuadra. En Santa María Ostula funciona distinto porque su población está distribuida en 23 encargaturas y no son cabecera municipal, como Cherán, lo que complejiza el control territorial. Por ello es que, en la reorganización de la policía comunitaria, en marzo de 2014, se determinó que cada encargatura elegiría a sus policías y comandantes, con el argumento de que en cada lugar saben en quién se puede confiar.