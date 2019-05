Cataluña y Andalucía como “seres parlantes”. La política como desacuerdo

Jacques Rancière (Argel, 1940) es un importante filósofo francés, profesor en la Universidad de Saint-Denis (París VIII), que comenzó su andadura intelectual colaborando con Louis Althusser en Para leer El capital. En su libro El desacuerdo reflexiona en torno al nacimiento de la política refiriendo el relato hecho por el historiador romano Tito Livio sobre la secesión de los plebeyos en el monte Aventino. Muchos patricios se negaban a hablar con los plebeyos, precisamente por eso, porque les negaban el derecho a hablar. Como la rebelión se alargaba, el Senado envió a Menenio Agripa a hablar con ellos. Menenio les dijo que debían entender la diferencia fundamental que había entre patricios y plebeyos y que era eso lo que hacía posible que la sociedad se mantuviese unida. Debían entender que debían obedecer. Pero los plebeyos tomaron nota del hecho de que Menenio les hacía capaces de entender lo que les decía y entonces hablaron, tomaron la palabra, se hicieron «hombres» y firmaron un tratado. «Frente a ello, ¿qué hacen los plebeyos reunidos en el Aventino? No se atrincheran a la manera de los esclavos de los escitas. Hacen lo que era impensable para éstos: instituyen otro orden, otra división de lo sensible al constituirse no como guerreros iguales a otros guerreros sino como seres parlantes que comparten las mismas propiedades que aquellos que se las niegan. Ejecutan así una serie de actos verbales que imitan los de los patricios: pronuncian imprecaciones y apoteosis; delegan en uno de ellos la consulta a sus oráculos; se dan representantes tras rebautizarlos. En síntesis, se conducen como seres con nombre. Se descubren, en la modalidad de la transgresión, como seres parlantes, dotados de una palabra que no expresa meramente la necesidad, el sufrimiento y el furor, sino que manifiesta la inteligencia. Escriben, dice Ballanche, «un nombre en el cielo»: un lugar en un orden simbólico de la comunidad de los seres parlantes…”. Y según los historiadores, cierto tipo de relación entre ricos y pobres cambió para siempre en Roma.