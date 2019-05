Eduardo Gudynas: Reconocimiento a su pensamiento y acciòn en lista global

Los 75 pensadores clave en Desarrollo Nombre (fechas de nacimiento / fallecimiento), y autor del capítulo. Adebayo Adedeji (1930–2018) Reginald Cline-Cole with David Simon. Irma Adelman (1930–2017) David Zilberman. Anil Agarwal (1947–2002) Tim Forsyth. Elmar Altvater (1938–2018) Henning Melber. Samir Amin (1931–2018) M.A. Mohamed Salih. Alice Amsden (1943–2012) Henry Wai-Chung Yeung. A.T. Ariyaratne (1931–) Lakshman Yapa. Jagdish Bhagwati (1934–) V.N. Balasubramanyam. Piers Blaikie (1942–) Jonathan Rigg. James M. (Jim) Blaut (1927–2000) Ben Wisner. Norman Borlaug (1914–2009) Katie Willis. Ester Boserup (1910–1999) Vandana Desai. Harold Brookfield (1926–) John Connell and Barbara Rugendyke. Fernando Henrique Cardoso (1931–) Roberto Sánchez-Rodríguez with David Simon. Michael Cernea (1934–) Anthony Bebbington. Robert Chambers (1932–) Michael Parnwell with David Simon. Hollis B. Chenery (1918–1994) Juha I. Uitto. Diane Elson (1946–) Sylvia Chant and Jordana Ramalho. Arturo Escobar (1952–) Aram Ziai. Frantz Fanon (1925–1961) Michael J. Watts. Fei Xiaotong (1919–2005) Huang Ping, Joshua Muldavin and Xiaojing Lynette Shi. Andre Gunder Frank (1929–2005) Michael J. Watts. Paolo Freire (1921–1997) Anders Närman with David Simon. John Friedmann (1926–2017) Gary Gaile with David Simon. Celso Furtado (1920–2004) Roberto Saturnino Braga. Mohandas (Mahatma) Gandhi (1869–1948) Rana P.B. Singh. Susan George (1934–) Cathy Mcilwaine. Alexander Gerschenkron (1904–1978) Robert Gwynne with David Simon. Jayati Ghosh (1955–) Sucharita Sen. Eduardo Gudynas (1960–) Ronaldo Munck. Dag Hammarskjöld (1905–1961) Henning Melber. Gerald K. Helleiner (1936–) Christopher Cramer. Albert O. Hirschman (1915–2012) John Brohman with David Simon. Philippe Hugon (1939–2018) Jean-Jacques Gabas. Richard Jolly (1934–) Jo Beall. Naila Kabeer (1950–) Kuntala Lahiri-Dutt. Michał Kalecki (1899–1970) Jan Toporowski. Inge Kaul (1944–) Henning Melber. Akhtar Hameed Khan (1914–1999) David Lewis. Charles Poor Kindleberger (1910–2003) Jan Toporowski. Sir William Arthur Lewis (1915–1991) Morris Szeftel. Michael Lipton (1937–) John Harriss. Reverend Thomas Robert Malthus (1766–1834) W.T.S. (Bill) Gould. Mao Zedong (1893–1976) Ton Van Naerssen. Karl Marx (1818–1883) Richard Peet.. Manfred Max-Neef (1932–) Rita Abrahamsen. Terence Gary McGee (1936–) John P. Lea. Gunnar Myrdal (1898–1987) Sarah Radcliffe. Kwame Francis Nkrumah (1909–1972) Alfred Babatunde Zack-Williams. Ragnar Nurkse (1907–1957) Rainer Kattel. Julius Kambaragwe Nyerere (1922–1999) Dani W. Nabudere with David Simon. Elinor Ostrom (1933–2012) Tim Forsyth and Craig Johnson. François Perroux (1903–1987) Jean-Jacques Gabas. Karl Polanyi (1886–1964) Morris Szeftel. Raúl Prebisch (1901–1986) Cristóbal Kay. Aníbal Quijano (1928–2018) Philipp Horn. Joan Robinson (1903–1983) Pervez Tahir. Walter Rodney (1942–1980) James Sidaway. Paul Rosenstein-Rodan (1902–1985) Jagdish Bhagwati and Richard Eckaus. Walt Whitman Rostow (1916–2003) Ulrich Menzel. Aruna Roy (1946–) John Harriss. Ignacy Sachs (1927–) Krystyna Vinaver and Marlène Monteiro. E.F. (Fritz) Schumacher (1911–1977) Tony Binns. Dudley Seers (1920–1983) Arturo Escobar. Amartya Kumar Sen (1933–) Stuart Corbridge. Hans Wolfgang Singer (1910–2006) John Shaw with David Simon. Frances Stewart (1940–) Nandini Gooptu and Amogh Dhar Sharma. Joseph Stiglitz (1943–) Ben Fine. Paul Patrick Streeten (1917–2019) Francis Wilson. James Tobin (1918–2002) David Simon. Mahbub Ul Haq (1934–1998) Marcus Power. Swami Vivekananda (1863–1902) Rana P.B. Singh. Wang Hui (1959–) Joshua Muldavin and Kong Yuan. Eric R. Wolf (1923–1999) Reinhart Kößler and Tilman Schiel. Peter Worsley (1924–2013) Ronaldo Munck.