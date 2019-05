Uruguay: Tengo la sensación de que el presente quema…

…Voy al fuego como las mariposas. El tempano. Baglietto- Vitale

Por Irma Leites

La canción comienza así…

«A veces cuando pienso que todo está perdido Voy hacia algunas formas de la muerte

me pegó un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente»

Tengo la sensación de que el presente quema, que voy si, al fuego como las mariposas…preguntándome:

¿Qué le sucede a una multitud acribillada de mentiras y silencios?

¿Qué nos vuelve a suceder cuando después de tanta impunidad se vuelve más potente la mentira de los impunes? ¿Qué nos pasa cuando volvemos a oír la voz de conocidos torturadores? Y no estamos alucinando, están ahí, respirándonos en la espalda, al acecho de la memoria viva y las luchas presentes.

Esas voces, que se nos grabaron, en los cuerpos doloridos de violencias, aún sin sanar… esa voz que nunca olvidaste, vuelve a golpear sobre la herida abierta…

Debajo de la capucha se agigantan los sentidos. La sabiduría del oído registra el chirrido de sus zapatos blancos, impecables, en el agua y sangre del piso empedrado de la sala de tortura, a la que Gavazzo llamaba La capilla. Ahí en Artillería 1, La Paloma. Ahora su capilla es un museo de armas de la artillería y es mostrada cada día del patrimonio.

A algunas compañeras nos dijo que era porque allí todos se confesaban, a otros les dijo que así se llamaba porque los bendecía con agua bendita, en el tacho del submarino.

Sabíamos, cada vez que él se hacía presente por el alboroto de la tropa. Generaba el miedo, a ser arrestado, la tensión crecía.

Era el alerta de que se venía la sección de tortura, dirigida por él.

¿Qué gritaría?

¿Empezarían a patearnos la barriga?

¿A amenazar con penetrarnos con un fusil? ¿O a vociferar: «¡¡Que aparezca una embarazada ya!»?

Se decía especialista en tortura de mujeres.

¿Cómo considerar al que ejecutó, al servicio del Estado rutinas de horror?

Hacer sufrir a seres humanos organizadamente, no es sólo la acción de un sádico. Es el producto de una instrucción, de un sistema, de un detallado plan de instrucción-destrucción.

¿Cómo alguien llega a creerse el salvador de la patria, torturando a una mujer desnuda, atada y encapuchada?

¿Cómo alguien cree estar atacando a un enemigo haciendo parir a una mujer con los ojos taponeados con leucos, para luego matarla, robarle el hijo, desaparecerlo y formarlo con su propia ideología?

Algo sucede en las sociedades que naturalizan la violencia estructural. Mirar hacia otro lado evita ver al monstruo. Pero el monstruo mayor es el sistema.

¿La coexistencia con la deshumanización genera la indiferencia?… ¿Explica esto el fraccionamiento en el conjunto de los vínculos sociales?

¿La atomización de los colectivos, nos conduce a sobrevivir aceptando cada vez más lo que llaman en psicología disociación?

¿Explica esto tanta inercia? ¿Tanta apatía?

Usinas de violencia

Respecto a la tortura Amnistía Internacional, en 1980 sostenía, que en más de 90 países era habitual (formaba parte de la rutina policial y militar) la tortura, sobre todo hacia los sospechosos políticos. Pero también la aplicaban a «delincuentes y presos comunes»

En estas prácticas sistemáticas, la obediencia, es una de las claves.

Para formar torturadores especializados, fueron elegidos los más obedientes, los que tenían «más oportunidad, de ser depositarios de instrucción, técnica y recursos» eran los que demostraran total obediencia a la autoridad, los que recibían y daban órdenes.

Para que todos y todas las personas que integran los aparatos represivos cumplan su rol, la verticalidad del mando se debe cumplir. Al amparo de la obediencia debida, la institución ejecuta el plan.

No hay casualidad.

Los coroneles de la dictadura griega, fueron precursores de la doctrina de la obediencia. Y le suman a esa formación el doblaje (doubling) un «ser alternativo» que se dedica a la tortura y otro a una vida común: un marido, padre, vecino ¡claro, formador de hijos e hijas fascistas!

En ese doblaje está «nosotros la patria», ellos el enemigo.

OCOA-SID, crearon, al igual que los torturadores griegos, lenguajes, apodos exclusivos, Siete sierra, Cinco sierra, creando una Cofradía Militar-civil, una cadena de privilegios y mandos, una especie de doctrina que los hace sentir superiores.

Los viejos, al decir de la tropa, son la autoridad a la que sólo se obedece. No se piensa. No se duda.

Así lo explicita el lema escrito en la pared de entrada, al edificio central de Punta de Rieles: «Un superior nunca se equivoca. Y si un superior se equivocara, solo un superior puede decirlo»

El que está siendo atormentado, se merece lo que está sufriendo, algo hizo, se lo buscó…

Este razonamiento está impuesto socialmente, forma parte de una cultura explicativa de lo que comúnmente sucede. Si te violan vos provocaste. Si tenés hambre sos un vago.

Si sos pobre es porque siempre hubo ricos y miserables.

Si estás preso es por algo. Si no colaboras, te mereces la tortura.

No te recuperas: sos el enemigo de lo establecido.

No existe un abismo entre el soldado que te vigila y te hostiga y el oficial que te hunde la cabeza en el agua, ambos forman parte de la maquinaria de destrucción de los resistentes.

Una sola escuela: bajo el Terrorismo de Estado y las Democracias burguesas

Los planes de formación de las Fuerzas Armadas y su inteligencia datan de siglos y siglos y se han ido tecnificando con médicos, sociólogos, psicólogos y psiquiatras al servicio de una maquinaria de sufrimiento y muerte.

En Estados Unidos han trascendido estudios de psicólogos con perros, los torturaban y veían que al comienzo ellos reaccionaron al maltrato con furia y luego de un tiempo «se dejaron torturar» entonces, los ideólogos elaboraron la teoría de la «impotencia aprendida» (M. Seligman)

Teorías que engrosan la CIA, la ciencia y el sistema militar combatiendo al «terrorismo internacional».

En esas deformantes formaciones, psicólogos sistémicos, simularon la tortura en las entrañas de un aula cuyo objetivo es dar esa maldita lección: morir por la patria y vivir sin razón.

Los técnicos Mitchel y Jessen, puestos al Servicio del capital, cobrarán dos mil dólares por día, para preparar a los militares seleccionados, para torturar sin dudar y callar si son capturados. (Datos de HTTPS://ALAINET.ORG (ponencias. SOAW)

Gavazzo tortura a su perro y le enseña cuando ladrar y cuando no, colocando al cuello, un sistema de picana. Si ladra cuando él no quiere recibirá la descarga. Y eso sucede acá, en Parque Miramar. Cuentan viejos vecinos, que lo conocieron de niño, (en una casona de sus padres en la calle Luis AlbertoHerrera) que solía atrapar pájaros para luego matarlos. Gavazzo es Gavazzo: el que torturó y tortura (la desaparición que él mantiene es tortura y no cesa).

Y el sistema es el sistema de omertà que lo sostiene privilegiado y actuando. El «pobre viejito» después de la Vigilia salió con sus guardaespaldas a borrar pintadas y arrancar carteles. Hace apología de la tortura y el Estado, le mantiene los privilegios. En fin: ES EL ESTADO.

También él junto con Ernesto Ramas. Siilveira, Gilberto Vázquez, son emergentes públicos, de las Fuerzas Armadas, de la Escuela de las Américas. (1)

Los generales, sustitutos, Manini Ríos, González, Feola y tantos más, son productos de las llamadas Técnicas de Interrogatorio Mejoradas de 2011 en Estados Unidos y del (SERE) Supervivencia, Evasión, Resistencia, Escape. Es el proyecto de entrenamiento militar para resistir interrogatorios en el caso de ser capturados. (2)

De la misma matriz

Expertos en técnicas de torturas aplicadas por el ejército chino, durante la guerra de Corea, sostienen que: «nuestras técnicas de interrogatorio deben ser tan duras y brutales como cuando se usan aviones para derribar edificios»

No hay ruptura con la Escuela de las Américas que entrenó a militares y policías. 23 países de Latinoamérica entre 1946 y 1984 participaron enviando tanto policías como militares a ese entrenamiento, en ese sitio del canal. Allí, desde el año 2000, funciona el hotel Meliá Panamá canal.

En 1984 Reagan, creó en Georgia el Fort Benning, una escuela de entrenamiento y doctrina del ejército de los Estados Unidos, en continuidad clara de la Escuela de las Américas. Reformulan el manual de tortura, llamándolo «Manual de entrenamiento para la explotación de recursos humanos»

Allí se formaron golpistas como Roberto D’ Aubiusson, quien armó el Escuadrón de la muerte en El Salvador, los general argentinos, Roberto Viola, Videla, Galtieri, Montesinos del Perú, Contreras de Chile, y una lista grande de milicos y policías uruguayos.

Hasta el 1ro de julio de 1999 se habían graduado 61.034 torturadores. El 15 de diciembre de 2000 cierra oficialmente la Escuela de las Américas pero continúan… El 7 de enero 2001 se crea el Instituto de Defensa para la cooperación de Seguridad Hemisférica. Pura cosmética.

Desde entonces, más de un millar de militares cada año, se entrenan.

En 2004 Venezuela, deja de enviar militares a entrenarse en estas doctrinas. Uruguay también lo hace, pero continúan enviando a Israel, traen especialistas franceses, van a Colombia a prepararse.

Algunas afirmaciones ilustran, (son palabras de un senador del Partido Demócrata) «Si la escuela de las Américas decidiera celebrar una reunión de exalumnos reuniría algunos de los más infames matones y malhechores del hemisferio» M. Meehan.

En Panamá, Jorge Illueca, afirmó que esa es: «La base gringa para la desestabilización de América Latina» y la Prensa periódico Panameño la definió como «escuela para asesinos» (3)

Ahí conciben la Doctrina de la Seguridad Nacional, respaldo doctrinario de la represión, de esa contrarrevolución que culminará en genocidios. El capítulo 5 de la CONADE (4) Argentina, así lo afirma.

En Chile un torturador confeso narra: «Sí sabíamos que teníamos que torturar, a eso fuimos a la Escuela de las Américas» Carlos Herrera Jiménez, agente CNI.

Los manuales

El interrogador manual de la Escuela de las Américas plantea, densas y pormenorizadas clases, que incluyen: alerta, paciencia, tacto motivación, credibilidad, apariencia, presentación, habilidades y destrezas, habilidad para hablar y escribir, conocimiento especializado, misión organización y operaciones, identificación de uniformes e insignias enemigas, orden de batalla, enemigo, organización del enemigo, materiales del enemigo, familiaridad con el área, lectura de cartas, conocimiento de la infraestructura, psicología básica para concretar los objetivos: castigar el crimen, suprimir disidencias…(5)

Un cartel en la puerta de la nueva Escuela de las Américas ahí lo indica: «Soy el espíritu de la escuela de las Américas. Estoy entre aquellos hombres que ansían detener el comunismo en las Américas»

En otro salón afirman: «La insurrección es una amenaza persistente»

En 1998, 778 militares de Argentina Bolivia, Chile Salvador, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, se entrenaron en Fort Benning, aprendieron sobre acoso sexual y reglas básicas militares.

Allí en 2002, una foto de Pinochet es colgada en la cartelera con el lema: «Ejército chileno: siempre vencedor, nunca vencido»

En otra sala, un dibujo de un militar que golpea a un civil, con la leyenda: «Las características que definen a un Guerrero es la voluntad de vencer al enemigo»

En 2011 se crea la Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA) en El Salvador y Perú adiestrando a la policía militar. Para desarrollar el Plan Mérida, en México, con instructor yanqui al frente. Keith W. Mines, del Departamento de Estado.

¿Como en Colombia desaparecen más de 40.000 personas? ¡Cuarenta mil! en 3 años…!

Se entrena bajo el lema y concepto de: enemigo interno versus «Estado de derecho»

Inocularon un ADN militar- policial que está intacto.

Sus pizarrones:

En un pizarrón escriben: «Eliminar al enemigo» Ese entrenamiento es llamado: operación «Despejar un cuarto» y les indica:

1) dominar el cuarto

2) eliminar al enemigo

3) control de munición y personal

4) reducir los muertos

5) revisión del cuarto

6) evaluar personal y equipo (1)

Es una fábrica de matar, un plan de Control total. En los entrenamientos, les hacen gritar: «La sangre hace crecer el pasto, ¡Mate, mate, mate!

En 2009 varios de los graduados en Estados Unidos, encabezaron el golpe en Honduras.

SON las FF.AA. y son los torturadores.

FUE y ES el CAPITAL y el ESTADO, los ESTADOS.

Por tanto no se trata de «depurar» se trata de un Estado cuya supervivencia depende del aparato represivo para mantener los privilegios de clase, la injusticia y el saqueo.

Depende de la omertà- impunidad e inmunidad es la trilogía capitalista de la opresión.

Se trata de ver a los individuos y al Estado.

Como los torturadores son la peor cara, el Estado se deslinda no haciéndose cargo de lo que engendra. Pero los ampara.

El poder judicial, el gobierno habilitan la tribuna para los impunes. Porque son arte y parte de esta «naturalización» del horror. Los Generales uruguayos, las FF.AA. uruguayas, son el producto perfecto se esas doctrinas. No tienen salvación. Hay que desmantelarlas. No se humanizan. No llevan las mochilas del 60, los actuales integrantes se cargan ellos mismos la mochila, para seguir el legado estatal: preservar el sistema de opresión, el privilegio de los pocos. No hay democracia que reivindicar, es una dictadura de clase, cuya careta a veces cae, cuando toman la palabra los generales y coroneles torturadores, queda expuesta su verdadera cara al decir del Bebe Sendic.

¿Quién cree que Tabaré Vázquez no sabe con los bueyes que ara?

¿Acaso no es él el jefe máximo de las FF.AA?

Cerca de las raíces, ahí estamos:

Nos quedamos con la condena social…arrimando un leño para encender hogueras, contra lo que no se debe tolerar…como las mariposas. Nos quedamos rumiando revueltas, insurrección, revolución.

Nos quedamos con las Luisas.

Corría Agosto de 2006, Santiago de Chile, en un escrache, (FUNA en Chile) la madre de Rafael y Eduardo Vergara Toledo de 20 y 18 años asesinados el 29 de marzo de 1975 dijo:

«Ustedes son títeres, porque les dicen que nos tomen presos y nos toman presos. Si les dicen que nos peguen nos pegan. Si a usted le dicen que mate, mata.

Ustedes no tienen criterio, no tienen juicio, no tienen opinión propia. ¡Los mandan, los mandan, los mandan!

¿A quién mandan reprimir? A los trabajadores, a los que están sin trabajo, a los portuarios, a los estudiantes, a los que no tienen casa, a los que no tienen de comer, a los vendedores ambulantes. Para eso están ustedes, para reprimir al pueblo y yo los maldigo a todos, los maldigo especialmente a ese maldito que mató a mis hijos, estando engrillados, estando vivos. Maldito Alex Ambler Hinojosa» Luisa Toledo

Ir. Mayo 2019

enviado por vamosquevamos@infoposta.com.ar