Venezuela: Las huellas de Bayer y Monsanto en el golpe de EEUU

La más probable razón por la que el AEI se interesa en promover la biotecnología, sin embargo, puede encontrarse en sus vínculos con Monsanto. En 2013, The Nation adquirió un documento del AEI de 2009 , obtenido por un trámite erróneo y que no tenía intenciones de publicarse, que revelaba los mayores contribuyentes del tanque de pensamiento. El formulario, conocido como el “programa de los contribuyentes”, reveló que los dos mayores donantes en simultáneo eran el fondo Donors Capital y el milmillonario Paul Singer.

Dennis es la prolongada presidenta del Searle Freedom Trust, que fue fundada en 1988 por Daniel Searle luego de haber supervisado la venta de la compañía farmacéutica de su familia -G.D. Searle and Company- a Monsanto en 1985 por 2.7 mil millones de dólares. El dinero que Searle hizo con la fusión fue usado para financiar el fideicomiso que ahora financia al AEI y a otros tanques de pensamiento de derecha. Searle también fue cercano a Donald Rumsfeld, quien manejó G.D. Searle and Co. durante años y fue secretario de Defensa con Gerald Ford y George W. Bush. Searle también fue administrador del Instituto Hudson, que una vez empleó a Elliott Abrams

Con todo, es el mayor contribuyente individual del AEI según el accidentado “programa de contribuyentes” el que dice más sobre los intereses biotecnológicos privados que guían la política de la Administración Trump contra Venezuela. Paul Singer, el controversial multimillonario y gestor de fondos financieros, ha sido por mucho tiempo el mayor donante de las causas neoconservadoras y sionistas, ayudando a financiar la Foreign Policy Initiative (FPI), sucesora del Project for a New American Century (PNAC); y la neoconservadora e islamofóbica Foundation for the Defense of Democracies (FDD), además del AEI.