Colombia: 2da Marcha de la comida, el 25 y 26 de mayo en Cali, Manizales, Medellín y Bogotá

Con la Marcha como horizonte, una liberadora lo resume así: esta comida que vamos a compartirles nos ha costado sangre. En los pocos tiempos de tregua, han sido cuatro años de crecimimiento, de aprender, de ver crecer monte, animales, agua, gente. Mucha comida hemos cosechado y seguimos cosechando. No han faltado las debilidades, propias de un proceso como el que llevamos ante un monstruo como el que enfrentamos. También las hemos enfrentado y nos queda mucho por hacer. En todo caso, en cuatro años no caimos en los múltiples intentos de controlarnos, no nos dejamos tentar por las ofertas de proyectos o tierras a cambio de que abandonemos, mantenemos la autogestión, tres mil hectáreas de tierra vuelven al ritmo de Uma Kiwe y ante las amenazas de muerte entramos en una nueva hacienda: Jagüito.

La liberación de Uma Kiwe, claro, no es una lucha de nasas para nasas. Ya lo hemos dicho: “para que otros seres sean, arriesgamos nuestro ser”. Y los seres son muy agradecidos: por las tierras en proceso de liberación cruzan caravanas de insectos, sapos, ranas, culebras, guatines, pájaros, perros, gatos, vacas; matas de plátano, maíz, fríjol, yuca, rascadera, zapallo, tomate, cilantro, rastrojo y monte; gentes de distintas tierras, energías y luchas. Y al verle la cara a todos estos seres es que sacamos fuerza para decir que estamos liberando Uma Kiwe y que esta lucha no es solo para nosotras y nosotros.

Jaja, muy gracioso. Pero no, no somos partido político ni les hacemos campaña. No creemos que la liberación de Uma Kiwe se logre desde el estado. Y un poco más: la liberación de Uma Kiwe no cabe en una constitución política.