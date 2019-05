El feminismo será no-capitalista o no vencerá

Los principales medios de comunicación todavía equiparan al feminismo como tal con el feminismo del modelo liberal. El efecto es sembrar la confusión, porque el feminismo liberal es parte del problema. Basado en las mujeres de las capas profesionales y de gestión, el feminismo liberal se centra en «avanzar» y «romper el techo de cristal». Dedicado a permitir que unas pocas privilegiadas suban en la escala empresarial en la política institucional o en el rango como parte de las fuerzas armadas y de represión, suscribiendo una visión de la igualdad centrada en el mercado que encaja con el entusiasmo corporativo por la «diversidad». El feminismo liberal, hablando de la no discriminación y de la libertad de elección, se niega a abordar las restricciones socioeconómicas que pesan sobre las mujeres; restricciones que encierran en sí mismas la carencia de elección y la desigualdad. Este feminismo aliado del neoliberalismo, no beneficia a la mayoría de las mujeres, sino que en realidad les hace daño.

Y las diferencias son claras, una vía conduce a un planeta en el que la vida de la mayoría se ve condenada a la miseria, si es que le quedan posibilidades de supervivencia. La otra apunta al tipo de mundo que siempre ha figurado en los sueños de la humanidad: un mundo cuya riqueza y recursos naturales son compartidos por todes, donde la igualdad y la libertad son premisas, no aspiraciones. En esas condiciones las feministas, como todes les demás, debemos tomar postura. ¿Continuaremos persiguiendo la «dominación con igualdad de oportunidades» mientras arde el planeta? ¿O reformularemos la justicia de género en forma no capitalista, que lleve más allá de la actual carnicería a una nueva sociedad?

El capitalismo no inventó la subordinación de las mujeres, que ha existido de forma diferente en todas las sociedades de clase anteriores; pero el capitalismo estableció nuevas formas de sexismo, característicamente modernas, respaldadas por nuevas estructuras institucionales. La innovación clave fue separar la creación de personas de la obtención de ganancias, asignando el primero de esos trabajos a las mujeres y subordinándolo al segundo. La lucha de clases no atañe únicamente a las ganancias económicas en el lugar de trabajo; incluye asimismo las luchas por la reproducción social. Aunque éstas siempre han sido fundamentales, las luchas por la reproducción social son especialmente explosivas hoy día, ya que el neoliberalismo exige más horas de trabajo asalariado por hogar al tiempo que retira el apoyo estatal para el bienestar social, exprime a las familias, las comunidades y, sobre todo a las mujeres, hasta el agotamiento. En esas condiciones, las luchas en torno a la reproducción social se han desplazado al centro del escenario, con el potencial de alterar todos los aspectos de la sociedad.

Y en la explotación entroncamos con la violencia. La violencia de género tiene raíces estructurales profundas en un orden social que entrelaza la subordinación de las mujeres con la organización del trabajo basada en el género y la dinámica de la acumulación de capital. La violencia sexual bajo el capitalismo no es una alteración del orden regular de las cosas, sino una parte constitutiva de éste: una condición sistémica, no un problema criminal o interpersonal. No se puede entender al margen de la violencia biopolítica de las leyes que niegan la libertad reproductiva, la violencia económica del mercado, la violencia estatal de la policía y los guardias de fronteras, la violencia interestatal de los ejércitos imperiales, la violencia simbólica de la cultura capitalista y la lenta violencia ambiental que corroe nuestros cuerpos, comunidades y hábitats. En las zonas de procesamiento de exportaciones y otros sectores que dependen en gran medida de las trabajadoras, la violencia de género se aplica comúnmente como una herramienta de disciplina laboral: los capataces utilizan violaciones, abusos verbales y registros corporales humillantes para imponer un ritmo de trabajo acelerado y aplastar la organización de las trabajadoras. Esas dinámicas se han acentuado en esta descomposición de valores del capitalismo, ya que los gobiernos han recortado los fondos públicos, han comercializado los servicios públicos y han vuelto a descargar sobre las familias la carga de los cuidados a niñes, enfermes y ancianes. En estas circunstancias, las repetidas exhortaciones a ser una «buena» madre o una «buena» esposa pueden convertirse en justificaciones de la violencia contra quienes no se someten a los roles de género.