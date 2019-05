Perù_Historia de un luchador social: Hugo Blanco Galdos

Recopilaciòn enviada por *Tercios Compas S. A.*

10 de mayo del 2019:

listaaccion@yahoogrupos.com.mx

Historia de un luchador social

AUTOBIOGRAFIA DE HUGO BLANCO GALDOS

2003-10-17

Caminante no hay camino, se hace camino al andar

Me pides una síntesis de mi vida, creo que lo interesante de ella son las lecciones que aprendí en la diversidad de situaciones importantes que tuve la suerte de vivir, desgraciadamente eso no se puede trasmitir en una síntesis. Si salgo vivo de la actual aventura, tengo que cumplir con eso, que es la tarea que me dio la Federación Departamental de Campesinos del Cusco (FDCC) en su último congreso.

Ahora te envío un resumen apretado, muy apretado, puesto que como ya tengo 67 años he vivido mucho. Nací en el Cusco, Perú, en 1934. Viví entre el campo quechua y la ciudad castellana. El 51 participé en la conducción de

una huelga del colegio en que estudiaba para botar al director tirano puesto por el gobierno de facto del general Odría; triunfamos.

El 52 hubo una huelga de la Universidad Mayor de San Marcos, Lima, para que el rector renuncie. El movimiento se extendió a varios lugares del país. Una bomba lacrimógena explotó cerca de mi cara y me desolló toda ella. Ese movimiento también triunfó, terminó con el suicidio del rector Dulanto. El 53 participé en la dirección de un

periódico del alumnado, el que nos defendió en forma activa de la represión del director. El 54 viajé a Argentina para estudiar agronomía. Ahí pude conocer los movimientos de izquierda peruanos, lo que en el Perú, para un estudiante secundario, era difícil. Actuaba en el Centro de Estudiantes Peruanos de La Plata. Participé en las movilizaciones de rechazo al golpe imperialista en Guatemala. Contacté con

un grupo trotskista obrero e ingresé en él. Dejé la universidad y me fui a la fábrica, porque comprendí que debido al latifundismo que entonces imperaba en el Perú, mis opciones como agrónomo iban a ser servir a un

latifundista o convertirme yo en uno de ellos. Por otra parte, el marxismo de esa época me convenció de que la clase obrera era la vanguardia indiscutible. Desde el interior de la clase obrera me tocó participar en el movimiento de resistencia proletaria al golpe pro-yanqui de 1955 contra

Perón, golpe apoyado por el estudiantado y la clase media. Luego, el partido y yo decidimos que debía retornar al Perú. Hice eso, fui a Lima, principal centro industrial, donde reorganizamos un grupo trotskista e ingresé como obrero. Tuve que abandonar la fábrica y Lima debido a la

persecución de que era objeto nuestro grupo a raíz de una gran movilización de la que fuimos uno de cuyos organizadores, de rechazo a la visita del entonces vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon.

Retorné al Cusco, donde organicé a los niños vendedores callejeros de diarios, fui como delegado de ellos a la Federación de Trabajadores del Cusco. Allí y en una comisaría contacté con los campesinos de la zona semiselvática de La Convención, a quienes vi como la vanguardia de la lucha en el departamento y me convertí en campesino de la zona, en la hacienda Chaupimayo. El sistema de trabajo en la zona, como en casi todas

las haciendas del país, era el de colonato servil, el hacendado daba una parcela de tierra al campesino en usufructo; a cambio de esto el campesino se convertía en siervo del hacendado. En un principio la lucha era sólo por

lograr mejores condiciones de trabajo y se desarrollaba en el terreno legal. Algunos hacendados aceptaban discutir con los campesinos, otros se negaban a hacerlo. Ante esa negativa y por la extensión del movimiento que llegó a formar la Federación Provincial de Campesinos de La Convención y Lares (FEPCACYL), se incrementaron las acciones colectivas, como marchas, mítines, paralizaciones de toda actividad en la provincia por uno o dos días, etc. Luego, en algunas haciendas donde el patrón era intransigente, entre las cuales estaba Chaupimayo, se declaró la huelga que consistía en no trabajar para el hacendado, pero continuar trabajando la parcela

usufructuada por los campesinos. En Chaupimayo, luego de 9 meses de huelga en la que el patrón no quiso negociar, explícitamente decidimos que ésta se convertía en reforma

agraria, es decir, que las parcelas se convertían en propiedad de los campesinos, quienes ya no volverían a trabajar para el hacendado.

Cuanto más crecía el movimiento más se radicalizaba, los nuevos sindicatos desde el día de su formación dejaban de trabajar para el hacendado. El gobierno, por demagogia, sacó una ley de reforma agraria sólo para La Convención y Lares pero no la aplicó, el campesinado declaró la huelga general hasta que el gobierno aplicara dicha ley, el gobierno inició la represión, ante esto el campesinado decidió defenderse y me encargó la preparación y luego la dirección de la resistencia armada. Luego de algunos choques, el grupo de autodefensa armada fue derrotado y nos encarcelaron.

Sin embargo el gobierno comprendió que si ante el inicio de la represión el campesinado contestó con la resistencia armada, éste iba a brotar con renovados bríos y más extendida si se obligaba a los campesinos a volver a

trabajar para los patrones o se intentaba expulsarlo de la tierra. Por eso se vio obligado a reconocer de hecho la reforma agraria, pero sólo en esa zona del país.

El campesinado del resto del Perú, a pesar de las masacres, continuó luchando contra el sistema de haciendas, de modo que el gobierno de Juan Velasco Alvarado se vio obligado a dictar la ley de reforma agraria para todo el país.

Bajo el gobierno anterior a Velasco habían pedido la pena de muerte para mí, sin embargo, en privado me ofrecieron deportarme si me hacía el enfermo, para que no asistiera a la audiencia o proceso público.

Naturalmente me negué, pues hubiera sido una traición no denunciar públicamente el sometimiento y servilismo represivo del Estado a los hacendados. No se atrevieron a sentenciarme a muerte, me dieron la pena inmediata inferior, 25 años de cárcel.

En el tribunal superior volvieron a pedir la pena de muerte, pero la campaña de solidaridad nacional e internacional impidió que ésta se ejecutara y ratificaron la condena a 25 años. Ahí escribí mi libro “Tierra o Muerte”.

El gobierno de Velasco me ofreció la libertad si yo me comprometía a trabajar con él en su reforma agraria, contesté que prefería cumplir la condena de 25 años. Tomé esta actitud porque sabía que la reforma agraria de Velasco, aunque progresista, pues eliminaba el latifundio, iba a ser burocrática, dictada desde las oficinas, sin consulta al

campesinado. Sin embargo, como hubo algunos presos revolucionarios que aceptaron trabajar para el gobierno, tuvo que darnos libertad a todos para poder usar a quienes aceptaron.

Como ya en libertad yo continuaba negándome a trabajar para el gobierno, me prohibieron ir al campo y posteriormente me deportaron a México en 1971. De este país viajé a Argentina, donde antes de un mes me encarcelaron, el motivo no explícito fue mi pasado en el Perú.

Luego de unos meses, por presión de la solidaridad me enviaron a Chile en 1972. En Chile de Allende escribí

artículos para una revista de EEUU y colaboré en la actividad del “cordón industrial” (sector fabril) de Vicuña Maquena, donde dirigí su publicación “El Cordonazo”. Después del golpe de Pinochet me refugié en la embajada sueca. En vista de que no había país en Latinoamérica que me recibiese,

tuve que aceptar el asilo que hacía tiempo me ofrecía Suecia.

Cuando en el Perú hubo cambio de gobierno en el 75 por un golpe dentro del golpe, me permitieron volver, pero a los pocos meses nuevamente me deportaron. Mi militancia durante los 5 años que viví en Europa, fundamentalmente en Suecia, fue la campaña de solidaridad, principalmente

con Chile, pero también con Latinoamérica en general. Con ese motivo recorrí todo Suecia, casi toda Europa Occidental, Canadá y 40 ciudades de EEUU. Era la época en que el presidente norteamericano, Carter, se llenaba la boca hablando de Derechos Humanos. Por lo tanto, el tema de mis conferencias en ese país fue “Carter y los Derechos Humanos en América Latina”, denunciando el rol del

imperialismo yanqui como vanguardia del aplastamiento de los DDHH en nuestros países. Luego, gracias a una fuerte huelga general en el Perú, el gobierno militar se vio obligado a convocar a elecciones para Asamblea

Constituyente. Mis compañeros lanzaron mi candidatura y el gobierno tuvo que permitir mi retorno. El régimen permitió el uso de espacios gratuitos en la TV a los candidatos, usé el mío para propagandizar la huelga general convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP); esa

misma noche me agarraron y deportaron a una prisión argentina del gobierno militar. Luego, nuevamente, gracias a la solidaridad internacional, me permitieron viajar a Suecia. Las elecciones en el Perú se realizaron mientras estuve en Europa. Resulté electo con la mayoría de votos de la izquierda y el tercer lugar en el país. Aún electo no me permitían volver al Perú, de modo que inicié una gira de denuncia por Europa. El gobierno comprendió que más daño le hacía afuera que adentro y me permitió retornar.

En la Asamblea Constituyente no permitieron el debate

de mi Proyecto de Constitución. La principal labor de los

izquierdistas en ella fue la defensa de los sectores populares contra la represión. Demostrando que lo de la inmunidad parlamentaria no eran más que palabras, un militar, nombrado por el gobierno de facto como jefe

político regional, me hizo detener para impedir mi asistencia a un mitin campesino al cual fui invitado.

Al año siguiente ingresé al parlamento como diputado por Lima. Fui paleado por la policía en repetidas oportunidades en que participé en marchas populares. En una de ellas tuvieron que hospitalizarme por los golpes recibidos en la

cabeza. Todos los proyectos de ley que presentábamos los izquierdistas eran rechazados. Fui suspendido durante tres meses por denunciar como masacrador al jefe político-militar de Ayacucho, la zona más castigada por la represión.

Luego de terminado ese período parlamentario (80-85) no me presenté como candidato y me dediqué a cumplir con mi cargo de dirigente en la Confederación Campesina del Perú (CCP). Me trasladé al departamento altiplánico de Puno, donde estaba desarrollándose un proceso de recuperación de tierras por las comunidades campesinas, quienes rescataban las tierras de manos de empresas supuestamente colectivistas creadas por la reforma agraria de Velasco, que en realidad eran gigantescos aparatos burocráticos que oprimían al campesinado en provecho de un puñado de

burócratas.

Participé nuevamente en forma activa en la lucha por la tierra. Posteriormente fui al departamento de Piura, en la costa norte, a colaborar con los organismos de autodefensa y justicia creados por el campesinado de la zona llamados “rondas campesinas”. Luego fui enviado por la CCP a la selva, al departamento de Ucayali, a colaborar en la

realización de una huelga prolongada. El gobierno de Alan García ordenó la masacre del mitin realizado al finalizar la huelga, vi caer compañeros a mi derecha e izquierda. Luego me apresaron y golpearon hasta el cansancio y me hicieron desaparecer. Afortunadamente me vio un compañero campesino que comunicó inmediatamente a la CCP, la que el mismo día difundió la noticia por el mundo. Otra vez más me salvó la vida la solidaridad internacional.

En las elecciones de 1990 me presenté como candidato a senador y fui electo. El dinero de mi sueldo lo destinaba al partido cuyo miembro era, al pago de una secretaria para la CCP y a los viajes al interior del país exigidos por el campesinado afectado por la contaminación de la minería, ya que fui miembro de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado.

Los proyectos de la izquierda continuaban siendo aplastados por la mayoría, sirviente de los opresores.

Antes de dos años Fujimori hizo el autogolpe que disolvió las cámaras.

Yo, que estaba condenado a muerte por el gubernamental Servicio Nacional de Inteligencia y por el grupo ultraizquierdista Sendero Luminoso, me vi obligado a salir del país y venir a México para vivir con mi compañera y mis dos últimos hijos. Visitaba el Perú algunas veces, estuve en los congresos de la CCP y de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco (FDCC), uno de cuyos fundadores

soy. Participé en la reunión de Chiapas “Por la Humanidad, contra el Neoliberalismo”. En 1997 retorné al Perú. En la primera época a Chaupimayo y luego a la ciudad del Cusco, desde donde era más fácil desplazarse a todas las comunidades campesinas del departamento del Cusco. Mi domicilio permanente está en el local de la FDCC. Esta es la tarea que estuve desarrollando en los últimos años. Participé fundamentalmente en la campaña por la democratización de los municipios rurales para que éstos ya no sean gobernados por el alcalde sino por las asambleas de los delegados de las comunidades campesinas y los

habitantes urbanos de los pueblos, como sucede en el distrito de Limatambo cuyo alcalde es el compañero Wilbert Rozas. Además me invitaron a eventos internacionales en Bolivia, Paraguay, Ecuador, Brasil y, a principios de este año al Foro Social Mundial.

Últimamente me di cuenta de que las comunidades campesinas están siendo despojadas de sus tierras por leguleyos y que sólo se defienden en el terreno legal donde tienen todas las de perder, pues no cuentan con dinero, ni tiempo, ni influencias. Como viejo que soy, he vivido etapas de lucha colectiva extralegal, por esto consideré mi obligación volcar esa experiencia al campesinado actual. Para esto tenía citas con comunidades de altura. Por eso consideré que no podía faltar a esas citas y estando enfermo viajé para cumplir con ellas. Fue en ese viaje que tuve los golpes que me produjeron mi actual mal. Tengo el consuelo de que los compañeros con quienes conversé iniciaron la

recuperación de tierras. Hace mucho tiempo que no ocupo ningún cargo de dirección nacional ni local, no creo en los dirigentes eternos ni creo que sea necesario ocupar algún cargo para trabajar por la organización. Escribo folletos para trasmitir mis experiencias, especialmente al campesinado. A inicios del mes pasado se realizó el noveno congreso de nuestra querida FDCC, sentí que aun estando enfermo no

podía salir del Cusco sin participar en él, los compañeros campesinos tuvieron la amabilidad de nombrarme Presidente Honorario de la Federación y me pidieron que deje de activar como cuando era joven, lo mismo me pidieron en Lima los dirigentes de la CCP. Todos ellos me dijeron: “Déjanos eso a nosotros los jóvenes, tu tarea es escribir sobre tus experiencias antes de morir”. Espero salir

de mi mal vivo y coherente, para hacer por lo menos lo que esperan de mí mis compañeros campesinos.

México, setiembre del 2002

HUGO BLANCO GALDOS

10 de mayo del 2019:

*BAJADO DE INTERNET*

*Ángel Hugo Blanco Galdós** (Cusco

<https://es.wikipedia.org/wiki/Cusco>, Perú

<https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA>, 15 de noviembre

<https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_noviembre> de 1934

<https://es.wikipedia.org/wiki/1934>), revolucionario peruano

<https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA>, líder campesino y político

<https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico>, inicialmente de filiación trotskista <https://es.wikipedia.org/wiki/Trotskismo>.*

Actualmente es director del periódico “Lucha Indígena” y activista por la concientización del peligro en que se encuentra la especie humana ante la codicia de las Trasnacionales que depredan la Naturaleza. Critica, entre

otras cosas, la inversión minera que en diversas regiones del Perú no se realiza en los marcos de los acuerdos necesarios con las poblaciones de las zonas afectadas.

Biografía y carrera política

<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hugo_Blanco_(pol%C3%ADtico)&action=edit§ion=1>]

Nació en 1934 en *Cusco <https://es.wikipedia.org/wiki/Cusco>*, es hispanohablante y quechuahablante. Su primera infancia la vivió en el pueblo de Huanoquite, Paruro. Estudió en Cusco en el Colegio Nacional de Ciencias.

En su primera infancia en el campo fue impactado por la noticia de que un hacendado había marcado con un hierro candente con sus iniciales la nalga de un indígena, la famosa *carimba*, que era normal hacer de parte de los gamonales. Más tarde, sería influenciado por un dirigente indígena quien le trasmitió sus experiencias de lucha, influyó en él y afianzó su conciencia social.

Su primera actividad en la lucha social fue cuando como estudiante de educación secundaria participó de una huelga estudiantil para expulsar a un dictatorial director del colegio, huelga que salió triunfante.

En *1954 < https://es.wikipedia.org/wiki/1954 >* viajó a *La Plata < https://es.wikipedia.org/wiki/La_Plata >*, Argentina, para estudiar Agronomía. Allí conoció el movimiento trotskista y dejó sus estudios, luego de lo cual pasó a trabajar como obrero en un frigorífico y tuvo sus primeras experiencias sindicales. Durante su estadía en Argentina se dio el golpe de estado contra *Perón < https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3n >* y Blanco participó en la lucha de resistencia al golpe.

De regreso al Perú se integró en el *Partido Obrero Revolucionario

<https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Obrero_Revolucionario_(Per%C3%BA)>*

(POR) en *Lima <https://es.wikipedia.org/wiki/Lima>*, y participó en la famosa “bienvenida” al entonces vice-presidente de los *Estados Unidos

<https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos>*, *Richard Nixon

<https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon>*, en *1958

<https://es.wikipedia.org/wiki/1958>*.

A raíz de su participación en aquellas manifestaciones, Blanco captó el interés de los custodios del orden, razón por la cual el POR decidió trasladarlo a Cusco, su región natal. Se casó y tuvo su primera hija con Vilma Valer Delgado, apurimeña proveniente de una familia comprometida con las luchas sociales y la reivindicación de las expresiones culturales indígenas.

De vuelta en el Cusco, Blanco se integró a la gran Federación Departamental de Trabajadores del Cusco como delegado del Sindicato Único de Vendedores de Periódicos. Viendo que el sector más combativo en esos momentos eran los campesinos de la provincia de La Convención, zona semi-tropical, se incorporó como campesino al Sindicato de Campesinos de Chaupimayo, parte de la Federación Provincial de Campesinos de la Convención y Lares. Sus

experiencias en esta última le ayudaron a obtener una mejor perspectiva sobre la problemática agraria del Perú y a salir del esquema “obrerista” del POR, especialmente tras su elección como delegado del sindicato ante la *Confederación Campesina del Perú

<https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Campesina_del_Per%C3%BA>*.

La lucha de los campesinos indígenas de la zona era contra la opresión de los dueños de las “haciendas”, donde los campesinos tenían que trabajar gratuitamente para el hacendado por el derecho de trabajar una pequeña

parcela en su beneficio. El proceso social comenzó por la exigencia de que las imposiciones y abusos de los latifundistas aminoren pero luego pasó a exigir el derecho a la tierra. Bajo el nombre de “huelga”, en la zona se

dictaminó e hizo la primera reforma agraria del Perú. Blanco incrementó su participación en los sindicatos campesinos y ocupó diversos cargos en la Federación Provincial de la La Convención

<https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Convenci%C3%B3n>, culminando en abril de *1962 <https://es.wikipedia.org/wiki/1962>* con su elección a

la secretaría general de la Federación, en momentos en que la lucha campesina llegaba a incluir tomas de tierras.

Hugo Blanco, militante del POR, hizo un llamado a las fuerzas de izquierda peruana para apoyar la insurrección campesina que se estaba gestando. Así nace el Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR). Uno de los principales

dirigentes del FIR fue *Juan Pablo Chang Navarro

<https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_Chang_Navarro>*, quien años después murió con el Che Guevara en Bolivia. Otros dirigentes fueron Gerardo Carpio, José Zúñiga, Aniceto Muñoz, Hugo Blanco, entre otros.

Apareció en el escenario político mediático en 1962, a través de un levantamiento campesino durante el gobierno de *Ricardo Pérez Godoy

<https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_P%C3%A9rez_Godoy>* en la hacienda

Santa Rosa, ubicada en Chaupimayo, propiedad de la familia Romainville. Los campesinos se autoorganizan en brigadas de autodefensa para reclamar a los hacendados por los abusos. En una de esas acciones se sucede un

confrontamiento inesperado en el puesto policial de Pucyura. El líder trotskista había disparado contra el guardia civil Briceño, según unas versiones cuando este se negó a abrir la armería, según la de Blanco, cuando este se disponía a dispararle a él. Otros dos policías caerían abatidos en una emboscada en Mesacancha por la columna de Blanco. Al ser

capturado Blanco se autoinculpó de las tres muertes. Fue para defenderse de la represión estatal que se creó, en una asamblea de la Federación de Campesinos del Valle de la Convención y Lares, la brigada de defensa Remigio Huamán.

Las fuerzas policiales y de inteligencia (PIP Policía de investigaciones del Perú) capturaron a Blanco luego de desbaratar al grupo subversivo, clandestino en la selva de Mesacancha y lo llevaron a pie hasta la ciudad de Quillabamba. Luego de ser apresado fue amenazado con la pena de muerte.

Una campaña internacional por salvar su vida “Hugo Blanco ne doit pas mourir!” logró que se le condene a 25 años de prisión. Salió libre en el marco de la Amnistía a los guerrilleros que lucharon por la distribución de la tierra dada por el Presidente General Juan Velasco Alvarado ocho años después, tras haber declarado finalmente la Reforma Agraria peruana. Estuvo exiliado en México, Argentina, Chile y Suecia.

El gobierno respondió a este proceso con represión violenta en toda la zona. Ante la escalada represiva en contra del movimiento campesino varios sindicatos optaron por defenderse y nombraron a Blanco para que organizara

y dirigiera la autodefensa armada. Ante la escalada represiva en contra del movimiento campesino, el sindicato de base Chaupimayo, en el cual militaba

Blanco, optó por defenderse con las armas y organizó la columna guerrillera *Brigada Remigio Huamán*, nombrada en honor a un campesino asesinado por la policía.

Pero el accionar de este movimiento fue breve, ya que en mayo de *1963

<https://es.wikipedia.org/wiki/1963>* se desbarató la columna y Blanco fue capturado.

En *1966 <https://es.wikipedia.org/wiki/1966>*, tras tres años de prisión efectiva, fue por fin juzgado y sentenciado a veinticinco años en la isla penal de *El Frontón <https://es.wikipedia.org/wiki/El_Front%C3%B3n>*. Sólo

una campaña internacional y nacional lo salvó de la pena de muerte. En esta campaña jugaron un papel importante la acción iniciada por la sección sueca de Amnistía Internacional y los pronunciamientos a favor de su libertad de personajes famosos como *Jean-Paul Sartre

<https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre>* y *Simone de Beauvoir

<https://es.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir>*, y jóvenes escritores como el hoy premio Nobel, *Mario Vargas Llosa

<https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa>*.

Como resultado de esas luchas y a pesar de tener prisioneros a los líderes campesinos de ese movimiento, el gobierno se vio obligado a legalizar en gran medida la

reforma agraria hecha por los campesinos.

En 1970 el gobierno revolucionario militar de *Juan Velasco Alvarado

<https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Velasco_Alvarado>* le dio la libertad pero lo deportó a México en *1971 <https://es.wikipedia.org/wiki/1971>*.

Fue la primera de tres deportaciones. En 1971 se editó su libro “Tierra o Muerte” el cual fue traducido al inglés, portugués, japonés y sueco. De su exilio en México viajó a Argentina donde el gobierno militar lo encarceló y

luego lo expulsó a *Chile < https://es.wikipedia.org/wiki/Chile >*.. En Chile, durante el gobierno de la Unidad Popular liderado por *Salvador Allende

https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende >*, Blanco colaboró en la organización de los “Cordones Industriales”. A raíz del golpe de *Augusto Pinochet < https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet >* fue rescatado por el embajador sueco Harald Edelstam

https://es.wikipedia.org/wiki/Harald_Edelstam >, quien lo acogió en la Embajada de Suecia al igual que a muchos otros refugiados latinoamericanos.

De esa manera inició su asilo político en ese país.

Ya en Europa, Blanco realizó una gira por Europa Occidental y Canadá dando conferencias de análisis sobre el golpe de estado en Chile. Luego logró entrar a los Estados Unidos durante el gobierno del presidente *Jimmy Carter <https://es.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Carter>*, quien en ese entonces empezaba a enfatizar en sus discursos acerca de los *Derechos Humanos

<https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos>*. El tema de las conferencias de Blanco fue “Cárter y los Derechos Humanos en América Latina”, en ellas denunciaba al gobierno estadounidense como impulsor de los golpes de estado en América Latina, quienes, según él, violaban sistemáticamente los Derechos Humanos.

En Suecia trabajó primero en un instituto preparatorio de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional ASDI < https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ASDI&action=edit&redlink=1

para jóvenes que se preparaban para viajar al Tercer Mundo como cooperantes internacionales, enseñándoles castellano y quechua. Luego trabajó como obrero industrial en Estocolmo.

En *1976 <https://es.wikipedia.org/wiki/1976>*, tras fuerte protesta popular contra el nuevo gobierno militar en Perú, encabezado por el

general *Francisco Morales Bermúdez

<https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Morales_Berm%C3%BAdez>*, Blanco pudo volver al Perú como candidato a la Asamblea Constituyente por el Frente Obrero Campesino, Estudiantil y Popular, *FOCEP

<https://es.wikipedia.org/wiki/FOCEP>*.

El objetivo de la Asamblea Constituyente era permitir una transición del gobierno militar a un gobierno civil. A raíz del uso de su espacio televisivo gratuito para su campaña electoral en contra de una agresiva alza de precios de la canasta básica y en favor de un Paro General llamado por la Central General de Trabajadores del Perú, * CGTP Esto hace que el gobierno lo deporte. Luego de haber sido elegido como constituyente con la votación más alta de la izquierda, le permiten regresar al Perú.

https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_General_de_Trabajadores_del_Per%C3%BA >*.

De 1980 a 1985 fue diputado por el *PRT

<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_Revolucionario_de_los_Trabajadores_(Per%C3%BA)&action=edit&redlink=1>*

a la vez que Secretario de Derechos Humanos de la Confederación Campesina del

Perú, *CCP <https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Campesina_del_Per%C3%BA>*,

y miembro de la Comisión de Derechos Humanos dentro de la Cámara de Diputados. De 1985 a 1990, como secretario de organización de la CCP, participó en la recuperación de 1.250.000 ha por las comunidades indígenas de Puno.

Luego actuó en el Norte del país en las Rondas Campesinas. Desde 1990 hasta el autogolpe de Fujimori en 1992 fue senador de la República en la bancada de la *Izquierda Unida*. En la década de *1990 <https://es.wikipedia.org/wiki/1990>* se dedicó a defender los intereses de los campesinos del Cusco y la defensa de la sagrada hoja de la

coca, amenazada de ser criminalizada. El año 1994, cuando vivía temporalmente en México, estalló la rebelión zapatista, movimiento que lo inspira entre otras a replantearse el estratégico papel de los pueblos indígenas.

En el 2003 estuvo al borde de la muerte cuando una vena se le reventó en la cabeza. La solidaridad económica de la Liga Comunista Revolucionaria, *LCR *, de Francia y otras fuerzas solidarias internacionales y a nivel nacional, le salvaron la vida.

Actualmente dirige el mensual “Lucha Indígena” y edita folletos de educación popular sobre diversos temas relacionados a las luchas indígenas y campesinas. Ha publicado su segundo libro “Nosotros los Indios”. Continúa

siendo miembro honorario de la Confederación Campesina del Perú, *CCO <https://es.wikipedia.org/wiki/CCO>*, como parte de su Consejo Nacional de Delegados. Es además miembro del Consejo Editorial de la revista política

internacional *Sin Permiso <https://es.wikipedia.org/wiki/Sin_Permiso>*, desde su fundación en *2006 <https://es.wikipedia.org/wiki/2006>*.

En el 2010 realizó una gira por Europa exponiendo la lucha de los pueblos indígenas del mundo en defensa de la naturaleza y por una organización social horizontal. Sus posiciones actuales hacen que sea considerado por

muchos cercano al Ecosocialismo. Actualmente está abocado a las luchas en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y en defensa de la Madre Tierra en específico la defensa del agua amenazada actualmente

por las trasnacionales mineras. Participó durante el 2011 en la Marcha en Defensa del Agua y el 2012 en la Marcha de la Bandera de la Madre Tierra o Mamapacha Unancha.

Tiene dos hijas mujeres y cuatro hijos varones. Su hija mayor Carmen Blanco Valer es dirigente ambientalista y de la solidaridad internacional en Suecia. Su organización: *Solidaridad Suecia-América Latina (SAL) solidariza

con los movimientos campesinos e indígenas de América Latina.