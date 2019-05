Pueblos Indios de Amèrica del Norte: Entrevista en Florida

1. ¿Qué es el AIM (American Indian Movement) y dónde nace esta organización?

Sal Serbin: AIM se formó en Minneapolis Minnesota 1968 para preservar y proteger los derechos de los indios americanos y la brutalidad policial que vivían a diario. Organizar y defender nuestros derechos civiles.

Oscar Díaz: Se reivindicaban no solo los derechos que ilegalmente se violaban, si no que además, se exigía la autonomía y independencia económica de las zonas tribales consideraras por muchos nativos americanos como nación, frente al colonialismo y la expulsión forzosa de sus tierras. Una independencia, que podríamos considerar “real”. Desde noviembre de 1969 hasta junio de 1971, AIM participó en la ocupación de la penitenciaría federal abandonada conocida como Alcatraz , organizada por siete movimientos indios, indios de todas las tribus, incluido Richard Oakes , un activista y cantante mohawk.

Hay que decir, que gracias a la explosión generada por las actividades solidarias, antiracistas y pan africanistas de los Panteras Negras, fue una de las que motivo este movimiento a los nativos americanos a poder poner fin a sus diferencias y organizarse como tribu y dentro del movimiento obrero llegando a su conocimiento las luchas populares antifascistas y las que se desarrollaban en la lucha de clases de Estados Unidos.

Sal Serbin: Esencialmente las mismas razones por las cuales se formó, que ahora incluye tradiciones, cultura y formas de vida y expone a aquellos que explotan y hacen falsos reclamos de patrimonio.

Oscar Díaz: El AIM se disolvió en 1978, por diferencias internas, actualmente solo quedan pequeños grupos que intentan mantener el legado y la lucha por los derechos de los indios en Estados Unidos. Actualmente solo quedan algunos poco gremios y reoductos activos. Aunque también hubieron organizaciones nativas ligada o hermandas al AIM

1-Restablecer la elaboración de tratados (finalizado por el Congreso en 1871)

2-Establecer una comisión de tratados para hacer nuevos tratados (con naciones nativas soberanas).

3-Proporcionar oportunidades para que los líderes indios se dirijan directamente al Congreso.

4-Revisar los compromisos y violaciones del tratado.



5-Tener tratados no ratificados revisados ​​por el Senado.

6-Asegurarse de que todos los indios americanos estén regidos por las relaciones del tratado.

7-Proporcionar alivio a las naciones nativas como compensación por violaciones a los derechos del tratado.

8-Reconocer el derecho de los indios a interpretar tratados.

9-Crear un Comité Conjunto del Congreso para reconstruir las relaciones con los indios.

10-Restauración de 110 millones de acres (450,000 km) de tierra quitada a las Naciones Nativas por los Estados Unidos.

12-Derogación de jurisdicción estatal sobre naciones nativas ( Ley Pública 280 ).

13-Proporcionar protección federal para los delitos contra los indios.

14-Abolir la oficina de asuntos indios.

15-Crear una nueva oficina de Relaciones Federales Indias.

16-Desglose de los remedios en las relaciones establecidas por la Constitución entre los Estados Unidos y las naciones nativas.

17-Asegurar la inmunidad de las naciones nativas de las regulaciones estatales de comercio, impuestos y restricciones comerciales.

18-Proteger la libertad religiosa india y la integridad cultural.

19-Establecer el voto nacional indio con opciones locales; organizaciones indias nacionales libres de controles gubernamentales.

20-Reclamar y afirmar salud, vivienda, empleo, desarrollo económico y educación para todos los pueblos indígenas.

Sal Serbin: Por supuesto, cuando esta tierra fue “descubierta”, inmediatamente capturaron a los indios americanos y los hicieron esclavos.

Sal Serbin: Sí, los indios americanos no se consideraron ciudadanos de los EE.UU. Hasta 1924, pero siempre hicimos lo que pudimos por el movimiento obrero, junto con las injusticias que observamos y/o formamos parte de ellas antes de que fuéramos no ciudadanos legales.

Oscar Díaz: Hubo muchos casos en los que a raíz de la llegada de la revolución Industrial y de la clara explotación de materias primas en territorios indios ha obligado a los nativos americanos a trabajar en fabricas, aliarse con sindicatos, llegando a afiliarse y mostrar sus solidaridad y apoyo con otras comunidades étnicas explotadas ya no solo por el racismo de EE.UU si no por la explotación generada por el capitalismo y sus contradicciones. Por ejemplo la explotación de uráneo de las tierras de los Navajos en 1950, las cuales se llevaron a cabo sin consentimiento de los nativos , violando convenios y poniendo también a los trabajadores de esta explotación a un riesgo de salud grave. El AIM fundó instituciones para atender necesidades, como:

La Escuela Corazón de la Tierra, Little Earth Housing

5. Volvamos un poco atrás. ¿Quiénes fueron y son los nativos americanos?

Sal Serbin: Los indios americanos son los pueblos indígenas de esta tierra y del continente, tenemos nuestras propias historias de creación de donde creemos que comenzó la vida. Que esas áreas se conocen como sitios sagrados, para mi tribu Assiniboine/Sioux, las Black Hills son sagradas.

6. ¿Cuántas tribus indias existían antes y después de la entrada del ejército estadounidense en sus tierras?

Sal Serbin: Actualmente solo existen 573 tribus en los Estados Unidos, antes de que esta tierra fuera “descubierta”, había decenas de miles de tribus con muchos idiomas y tradiciones diferentes que ya no existen, ya que todas fueron asesinadas por militares y colonos.

Sal Serbin: Little Big Horn fue una de las miles de batallas entre los indios americanos y el ejército, y fue la última batalla ganada por los indios americanos, la nación Sioux, Arapahoes y Cheyenne se unieron mientras.

Oscar Díaz: Batalla de Little Big Horn. Esta batalla tuvo lugar el 25 de junio de 1876, en lo que hoy es Montana, entre un regimiento del VII de Caballería de Estados Unidos, dirigido por el teniente coronel George Armstrong Custer, y un grupo de guerreros sioux y cheyennes del norte. Se hizo sobre el descubrimiento de minas de oro que quiso explotar las fuerzas de Estados Unidos dentro de terriotrio indígena, Black Hills, en 1874. Con la llegada de los explotadores del oro, distintos indígenas lideraron escaramuzas contra los explotantes y expropiadores de tierra. El presidente de Estados Unidos, Ulysses Simpson Grant (1822-1845) declaró en contra los de indígenas que si no abandonaban la tierra o mandaría al ejército por negarse a obedecer la órdenes de la “Agencia India”.

8. ¿Qué fue la masacre de Wounded Knee de1890 y la revuelta Sioux de 1973?

Sal Serbin: Caballo Loco lideró a los guerreros en la batalla y el jefe Sioux Si Tanka (Toro Sentado) se quedó atrás y protegió a las mujeres y los niños. Custer fue odiado por los indios americanos cuando asesinó a los Cheyennes en el río Washita que se suponía que estaban bajo la protección de Custer y por la matanza del Séptimo Calvario. El Jefe Black Kettle de la tribu Cheyenne se había rendido antes al ejército cuando estaba tratando de proteger a su tribu de ser asesinado en la batalla y estaba dispuesto a viajar y vivir donde el ejército decidiera. Custer también estaba a cargo de distribuir alimentos a los indios americanos capturados o entregados, y no les daría la comida a menos que estuvieran llenos de gusanos o insectos y no fueran comestibles. Finalmente, Custer tomaría a las niñas muy pequeñas como esclavas sexuales, lo que enojó a todos los indios americanos.

El Séptimo Calvario buscaba castigar a los indios americanos por la pérdida en Little Big Horn asesinando a los indios americanos de la Nación Sioux después de que confiscaran sus armas, por lo que no tenían forma de defenderse.

11.¿Cuáles eran los objetivos del ejército de los Estados Unidos en la caza de bisontes? ¿Cuál es la consecuencia de la extinción del bisonte en los Estados Unidos?

Sal Serbin: Para matar de hambre a las tribus que usaban bisontes para comer, los bisontes no se extinguieron, pero sí mataron a la mayoría de los bisontes y tuvieron que enseñar a los indios americanos que vivían de bisontes en la granja.

Sal Serbin: ¡SÍ! Soy Assiniboine, una de las 7 tribus que conforman la actual Nación Sioux.

Oscar Díaz: También existen otros territorios considerados nacionales para los nativos americanos, la República de Lakota o República de Lakotah es un país propuesto autoproclamado dentro de las fronteras de los Estados Unidos.

Sal Serbin: Sí, no solo los protestantes, básicamente, ninguna iglesia es inocente y han abusado y explotado a los indios americanos. También se llevó a cabo en Canadá. Aún continúa hoy en algunas reservas en los Estados Unidos y Canadá.

14. ¿Los crímenes contra los inmigrantes estadounidenses han sido llevados ante la justicia o fueron perdonados?

Sal Serbin: No, a ellos nunca les importó hacer justicia para los indios americanos, hoy las reservas son caldo de cultivo para asesinos, secuestradores y violadores que el FBI rechaza o no quiere procesar.

Oscar Díaz: Hubieron disculpas por parte del gobierno de Canadá, pero insuficientes para los lideres tribales a raíz del gran daño físico y sicológico hecho a los nativos y sus futuras generaciones. Este crimen se ha considerado un genocidio cultural por el ataque sistematico no solo hacia la integridad física de los nativos, si no también a sus tradiciones,historia, formas de vivir, destrucción del patrimonio cultural…

15. ¿Hubo una marcha indígena que marcó un antes y un después en los derechos y el modo de vida de los nativos americanos en los Estados Unidos durante el siglo XX?

Sal Serbin: Siempre han existido marchas y muchos métodos de protesta de los nativos americanos, como de los negros, mexicanos acosados por las leyes racistas de estados unidos.

Oscar Díaz: Destaco una marcha en particular de la cual ya mencionamos ,”The Longest Walk” (1978) La Marcha de los Tratados Rotos. Una marcha espiritual dirigido por AIM en todo el país para apoyar la soberanía tribal y llamar la atención sobre 11 instrumentos de legislación anti-india; AIM creía que la legislación propuesta habría derogado los Tratados de las Naciones Nativas, los derechos al agua habían sido cuantificados y limitados. La primera caminata comenzó el 11 de febrero de 1978 con una ceremonia en la isla de Alcatraz , donde un tubo sagrado (pipa) estaba cargado de tabaco. El tubo se llevó toda la distancia. Este propósito de 3.200 millas (5.100 km) era educar a la gente sobre la continua amenaza del gobierno a la soberanía tribal; reunió a miles de personas que representan a muchas naciones de la India en todo Estados Unidos y Canadá. Líderes espirituales tradicionales de muchas tribus participaron, dirigiendo ceremonias tradicionales. Líderes espirituales internacionales como Nichidatsu Fujii también participaron en la Caminata.

El 15 de julio de 1978, The Longest Walk entró a Washington DC con varios miles de indios y varios partidarios no indígenas. Los ancianos tradicionales los llevaron al Monumento a Washington , donde se fumaba la pipa en todo el país. Durante la semana siguiente, realizaron mítines en varios sitios para abordar problemas: los 11 instrumentos legislativos, los presos políticos de los indios americanos, la reubicación forzosa en Big Mountain, la Nación Navajo , etc. Entre los partidarios no indios se incluyen el boxeador estadounidense Muhammad Ali , EE.UU. El senador Ted Kennedy y el actor Marlon Brando.