21 mayo: día de acción global antiChevron

El caso constituye la prueba fehaciente de cómo funciona la arquitectura destinada a asegurar la impunidad de las empresas transnacionales en todo el planeta. Después de 25 años de juicio, la sentencia que obliga a Chevron (antes Texaco) a pagar 9.500 millones de dólares destinados a la reparación del desastre ambiental, a pesar de haber sido ratificada en todas las instancias judiciales de Ecuador, no ha sido ejecutada. Para evitar su cumplimiento, Chevron retiró todos sus activos de Ecuador. Ante ello, los/as afectados/as tuvieron que recurrir a cortes extranjeras (en Argentina, Brasil y Canadá) para homologar y ejecutar la sentencia, sin éxito hasta ahora. Mientras tanto, decenas de miles de afectados/as continúan sufriendo serios impactos en la salud. Las muertes con cáncer son 130% más frecuentes y con un riesgo de mortalidad 260% más alto que en otras zonas del Ecuador. En el suelo, continúan las más de 880 fosas llenas de crudo que dejó Texaco, los ríos siguen llenos de sedimentos de hidrocarburos y contaminados por los derrames de crudo en la Amazonia, una de las regiones las más ricas en biodiversidad del mundo. Desde hace más de 40 años, estos impactos no han sido adecuadamente remediados. El crimen corporativo continúa.

Señor Presidente, le recordamos que el caso mencionado, no es una excepción. Chevron sido denunciada por generar impactos sociales y ambientales en otros países, por ejemplo mediante la explotación de proyectos de fracking en Argentina, afectando gravemente a las comunidades indígenas Mapuche. Además, las empresas petroleras como Chevron tienen una fuerte y directa responsabilidad en el cambio climático, que tiene hoy por resultado cientos de miles de víctimas, la expulsión de millones de personas de sus hogares, lo/as refugiado/as climáticos/as, además de que precipita al planeta entero a la mayor crisis ambiental conocida .

Señor Presidente, le manifestamos que no logramos entender el rumbo que toma actualmente su gobierno en este caso. Le recordamos que es obligación de todos los Estados de proteger los derechos humanos de sus poblaciones ante las violaciones cometidas por terceros. Le instamos a no ceder a la presión del gobierno de los Estados Unidos ni de Chevron y dar supremacía a los derechos de ecuatorianas y ecuatorianos, en línea con la Constitución de Ecuador. Le pedimos que no intervenga en el juicio entre las comunidades afectadas, agrupadas en la UDAPT (Unión de Afectados/as por las Operaciones petroleras de Chevron-Texaco) y la transnacional, y que al contrario, brinde su apoyo y protección a las comunidades indígenas y campesinas, respetando, protegiendo y garantizando sus derechos frente a los intereses de las empresas trasnacionales.