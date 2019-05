Hacia una teorìa de la racionalidad ecològica

Volvamos a aquella nuestra interrogación primera: ¿dónde estamos? Y reiteremos: no ya en un mundo vacío, sino en un mundo lleno. Ahora vivimos –y seguiremos viviendo en el futuro– bajo constricciones ecológicas globales.

Surgen aquí dos problemas. Uno tiene que ver con la pluralidad de los valores – con minúsculas–, que quizá no siempre sean conmensurables entre sí (tal sería por ejemplo la prudente conclusión de Steven Lukes al final de su libro Relativismo moral). Si es así, si la racionalidad intenta realizar valores –en plural— quizá inconmensurables –al menos algunos de ellos–, entonces tendremos que hablar de racionalidades, en plural.

La segunda dificultad tiene que ver con la maximización. Acaso maximizar no sea siempre una buena estrategia (en el mundo real donde vivimos, y donde las realidades más importantes para nosotros son sistemas complejos adaptativos –luego volveremos sobre esta noción). Quizá, más que maximizar un valor, debamos aspirar a realizarlo en grado suficiente. Ello nos conducirá a la idea de racionalidad acotada.

Y –en segundo lugar– no nos hallamos dentro de una infraestructura humana (un “mundo-máquina”, una suerte de laboratorio/ fábrica gigantesco), donde todo parece predecible y controlable, sino en una biosfera intrincadamente compleja, con redes de causa-efecto a veces inescrutables, con sorpresas sistémicas, efectos de umbral, irreversibilidades y sinergias múltiples.

creada por nosotros, un sistema de estructuras y útiles inserto en la biosfera, y del que forman parte los asentamientos rurales y urbanos, las fábricas, las redes de transporte y comunicación, las fuentes de energía, los cultivos, etc. La tecnosfera, en suma, sería el lado material de los sistemas socioeconómicos humanos.

A cada vez más gente, en estos años trágicos con que arranca el siglo XXI, nos parece que nos pierden nuestras peligrosas ilusiones sobre la tecnosfera humana: nuestros sueños de omnipotencia y de control total… Los principios y conductas que (a veces) resultaban adecuados para el “mundo vacío” y para la tecnosfera pequeña no lo son para el “mundo lleno” y la tecnosfera sobredimensionada. Y no deberíamos olvidar nunca que la sostenibilidad es fundamentalmente una cuestión de escala (con más precisión: del tamaño excesivo de la tecnosfera

En 1997, un ensayista con visión sistémica del mundo como Ervin Laszlo escribía: “En la mayor parte de casos, nuestra generación intenta utilizar las prácticas y modalidades de pensamiento del siglo XX para intentar hacer frente a las condiciones del siglo XXI que está llegando (…). Para vivir en el tercer milenio no será suficiente un incremento de la racionalidad actual. Necesitaremos nuevas modalidades de pensamiento y nuevas maneras de percibir e imaginarnos a nosotros mismos, a los demás, a la naturaleza y al mundo que nos rodea”.

Pero ¿qué quiere decir esto de “nuevas modalidades de pensamiento”? ¿En qué sentido podríamos necesitar “una nueva racionalidad”, acaso no del todo coincidente con la que han estudiado filósofos, epistemólogos y teóricos de la ciencia? (9)

Vaya por delante que no estoy sugiriendo que para los ecólogos –o los ecologistas– no tenga vigencia el principio de tercero excluido, u otros principios sólidamente establecidos por la lógica formal o la investigación científica. No es que haya una “lógica” especial para ellos y ellas, nada de eso.