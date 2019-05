Canciones de “Che Sudaka”: Alma Rebelde y màs…

¡Que viva el Huila Compadre!

Dedicado a Campo alegre

Siembra buena semilla y ponte a cosechar

Que en este mundo loco todo puede pasar

Bambuquito Colombiano papá

Pa’ti que cultiva el campo

Pa’ti que cultivas sueño

Pa’ti que con tus manitas recoges los alimentos

Pa’ti que elevo este canto

Para que sientas aliento

Y sepas que no estás solo

Hay muchos luchando al tiempo

ay ya yay ¡Cuando será!

Que sangre inocente no corra más

ay ya yay ¡Cuando será!

Que el poder del pueblo, llegué a reinar

¡Vamo ahí!

(Siembra) Siembra la conciencia

(Siembra) Siembra la unidad

(Siembra) Por un mañana mejor que empieza hoy

Por tus hijos (Siembra)

Por tus nietos (Siembra)

Por la vida (Siembra)

Las manos llenas de tierra

Armadas con un machete

Alimentan a las familias

Del político que promete

Del policía que los somete

Y de todos los que olvidamos

¡Que ellos no son guerrilleros,

son las semillas y son el campo!

¿hasta cuando nuestros hermanos de la tierra perdiendo su nido?

¿hasta cuando los campesinos seguirán en el olvido?

Morirán las semillas y el agua

Con la mina y el monocultivo

Y en las manos del mal gobierno

El alimento de nuestros hijos

ay ya yay ¡Cuando será!

Que sangre inocente no corra más

ay ya yay ¡Cuando será!

Que el poder del pueblo, llegué a reinar

¡Vamo ahí!

Que triste que tengo el alma

Por que crecí en esos campos

Los mismos que por decreto, hoy están aniquilando

No entienden que somos todos

Los que salimos perdiendo

Si hoy no mueren sus hijos

Mañana serán sus nietos

ay ya yay ¡Cuando será!

Que sangre inocente no corra más

ay ya yay ¡Cuando será!

Que el poder del pueblo, llegué a reinar

¡Otra vez!

ay ya yay ¡Cuando será!

Que sangre inocente no corra más

ay ya yay ¡Cuando será!

Que el poder del pueblo, llegué a reinar

¡Si señor!

Vendiendo veneno a la humanidad

Provocan el cáncer semilla del mal

Venenos transgénicos

Todos están ciegos, ciegos de poder

Destruyen el campo y la tierra también

Como se puede atentar a la vida

Como se puede alterar la comida

Cuida a tus hijos y a tu familia

De la destrucción de los herbicidas

El ser humano colmó la paciencia

Perdió la razón y provoca tristeza

Muchas personas no tienen conciencia

Y no respetan a la naturaleza

Cantalo mi hermano y que quede grabado

Que estamos viviendo un peligro real

Unamonos todos para no olvidar

¡que hay que destruir la semilla del mal!

Si señor

(Se llegó la hora de decir ¡Basta ya!

No más guerra

Las madres Colombianas

No estamos dispuestas a seguir pariendo

Y criando hijos para la guerra)