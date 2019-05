Experiencia colectiva de investigaciòn feminista decolonial…

Necesitábamos producir conocimientos situados y llevar a cabo prácticas feministas al margen de las epistemes eurocéntricas y metodologías positivistas aprendidas en las aulas universitarias en favor de querer-hacer-vivir feminismos no hegemónicos. Nos propusimos crear y dinamizar una Colectiva como estrategia de participación universitaria sociocultural que sostuviera una complementariedad dinámica tanto epistemológica como metodológica. El presente texto narra parte de la trayectoria de la Colectiva como locus propicio para llevar a cabo una experiencia colectiva de investigación estudiantil liderada por mujeres-migrantes-racializadas-estudiantes de la Universitat de València, compartiendo y conviviendo trayectorias feministas que devinieron inexcusablemente decoloniales.

c) dislocación antropocentrista y androcentrista,

Se emplean las apachetas como figura andina que inspiran a cruzar los caminos construyendo bagajes materiales, simbólicos, espirituales, ecológicos, etc. Las apachetas representan a los momentos y acciones compartidas en la convivencia y que involucran a todas las participantes y fueron:

c) apacheta rituales y artificios.

el texto no se desarrolla toda la experiencia sino parte de las trayectorias epistémicas y

rituales, afectos, y además “otras relaciones” que no son susceptibles de escribir ni de leer. En

Parte de la investigación consistió en decidir por otras epistemologías cuidando de no realizar idealizaciones y expolios de los saberes y experiencias situadas en Abya Yala sino dejarse inspirar por las mismas. De esta manera construimos unas espitemologías representadas

Con el tiempo, la experiencia y la cercanía con mujeres, niñas y niños, en su mayoría de orígenes latinoamericanos, nos dimos cuenta que la despatriarcalización y la descolonización no podíamos hablar-hacer-sentir desde miradas que distancian y jerarquizan a las personas como objetos-sujetos. Nos vimos en la necesidad de superar las limitaciones de los registros lingüísticos formales aprendidos en las aulas universitarias para poder conversar fluidamente por ejemplo de patriarcado, globalización, racismo, precariedad, etc., en encuentros para el recíproco entendimiento, festivos y rituales.

Uno de los mayores aprendizajes fue la urgencia de “volver a los orígenes” y no como nostalgia migratoria sino como un modo de activación micropolítica de la memoria histórica entre personas migradas y las/los descendientes para conocernos y cuidarnos a nosotras mismas en los actuales entornos de convivencia. Entre estos y otros motivos la Colectiva Tierrosas no emerge como una investigación feminista decolonial, deviene en ello inexcusablemente.

viaje abierto, que sabemos de dónde y cómo parte, pero no adónde nos llevará” (Malo, 2004: 35).

En la investigación como viaje abierto nos dimos cuenta de la complejidad de las cuestiones identitarias que nos atravesaban, de las fauces del individualismo, de las ajenidades recíprocas y con la Naturaleza, del racismo vivido, del trabajo fuera-dentro de casa, del cuidado y crianza de las hijas e hijos, del amor, de “las raíces”, etc., por eso planteamos a modo de dislocaciones que

Cabe decir que muchas cuestiones que evidencian las especificidades de las opresiones de las mujeres y de las niñas y niños migrantes y racilizadas con las que convivimos no se han plasmado por escrito en este texto, no se han olvidado ni negado, pero tampoco pueden ser aprehendidas bajo el mandato de la escritura y la lectura, han sido sentidas, vividas en realidades meta-racionales.

En los distintos conversatorios-taller surgieron momentos de reflexión profunda acerca de las identidades. La categoría “mujeres migrantes” debió ampliarse frente a las múltiples circunstancias que nos acometían. Reconocernos mujeres, migrantes, de diferentes países y territorios latinoamericanos, trabajadoras, algunas estudiantes, algunas madres, algunas con parejas, etc., conviviendo entre las diferencias, pero encontrándonos en discriminaciones comunes.

Nos dimos cuenta que la procedencia, la nacionalidad, la clase social, la racialización, etc., configuraban un complejo entramado en la construcción y sentido de sí misma y de nosotras por tanto en nuestras cuestiones identitarias. Los cuerpos racializados, los trabajos desempeñados en su mayoría en servicio doméstico con largas jornadas, precarias retribuciones económicas, incluso en la esclavitud disfrazada de trabajo regulado con la insignia de “régimen interno”, el régimen de esclavitudes modernas, las experiencias burocráticas de tramitar los permisos de residencia y trabajo, los modos de hablar y entonar extranjerizados, y un largo etc. En algunas ocasiones nos sentimos semejantes y otras no.