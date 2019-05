Argentina: Extirpar las escuelas, arrancar a los niños

Extirpar las escuelas, arrancar a los niños

Por Silvana Melo (APe) pelotadetrapo.org.ar La reacción pública del poder rural ante la decisión del Tribunal Supremo de Entre Ríos ubica en el centro de la hostilidad a la infancia campesina. Aquella que no tiene otra herramienta para acceder a la educación que la escuelita establecida en el medio de la nada, con tres alumnos y maestra todo terreno, rodeada de sembrados de aquí al horizonte. Y agredida por los nubarrones de venenos con los que el modelo productivo cultiva alimentos modificados en su génesis y con un aderezo tóxico que más temprano que tarde impactará en los cuerpos. En los de ellos y en los de vecinos y en aquellos sobre los que llueva, irrumpa como verduras o caiga como toallitas y algodones en la intimidad. A los chicos que fatigan las escuelitas día tras día no los llevan desde el pueblo las maestras que no quieren perder el trabajo: viven en esas parcelitas de tierra, en la vecindad de la escuela, donde no hay horario para fumigar, donde la lluvia tóxica cae sobre los animales, los niños y la ropa tendida a la siesta. Pero esos chicos son hijos de los peones de los ruralistas que hoy los quieren talar. Que hoy los quieren arrancar como al yuyo que persigue el glifosato. Cuando el vicepresidente de la Federación Agraria –cada vez más lejos de las rebeldías del Grito de Alcorta- pidió que se extirpara a las escuelas rurales –y a todos sus niños- para no tener que acotarse a la ley y evitar fumigar a tres mil metros de una escuela rural por aire y a mil por tierra, puso blanco sobre negro y definió al enemigo. Las fuerzas a vencer por los ruralistas son una justicia que empieza a asomar, concejos deliberantes salpicados por el país que deciden empezar a rebelarse, una práctica agraria que es una cosmovisión diversa a la del capitalismo que no tiene límite ni en la mismísima vida. Y los niños. Fundamentalmente los niños como esa infantería insolente que hay que disciplinar desde un principio. Que hay que erradicar como a los tréboles que nitrogenan el suelo, pero acotan el espacio de la rentabilidad. Eso es la infancia para el poder establecido, para el absolutismo económico: un trébol que nitrogena las esperanzas pero cortajea el rendimiento.