El grito global “Nekane libre” retumba en Suiza

Nekane Txapartegi es una ex concejal y ex presa política de origen vasco, detenida y torturada por la justicia del estado español y hoy refugiada en Suiza. Luego de más de dos décadas de persecución política y de denunciar públicamente la violencia sexual que sufrió como tortura durante su detención, hoy vuelve a enfrentar una amenaza a su libertad y su vida ante la apertura de una nueva causa en su contra, por la que España podría pedir al gobierno suizo su extradición.

Su derrotero se inició al ser detenida en 1999 junto con otrxs 50 ciudadanxs vascxs, en lo que identifica como “una nueva ola represiva contra Euskal Herria”. Se le aplicó la ley antiterrorista y permaneció incomunicada durante 5 días. “Allí -afirma-, la guardia civil utilizó mi cuerpo como campo de batalla. Me quisieron castigar por mis ideas políticas, pero también como mujer, porque fui disidente (…). Por ello, intentaron romperme como persona, hacer desaparecer mis ideas, mi identidad. Para ello, utilizaron la forma más brutal, la tortura sexista”. En esa oportunidad, permaneció detenida durante 9 meses. No hubo ninguna investigación de las torturas denunciadas por parte de la justicia del estado español.

Casi diez años más tarde fue condenada, en un macro juicio político, a más de once años de prisión. La prueba sobre la que descansaba la condena fueron sus propias declaraciones, obtenidas bajo tortura. Nekane convirtió el tribunal de la Audiencia Nacional en el escenario desde el cual denunciar públicamente la violencia sexual sufrida en 1999. “Ahí levanté la voz y le conté a la jueza el calvario sufrido durante los 5 días de incomunicación. También tuve la oportunidad de mirar cara a cara a los torturadores y decirles lo que me habían hecho. No le importó a nadie en esa justicia patriarcal. Se cerró el caso, y me condenaron a once años de prisión”.