Italia: Ha fallecido Nanni Balestrini, Ciao Compagno!

«cuando la policía llega para los deshaucios la cuestión es ir todos a una y organizarse bien que cuando lleguen los policías para echarnos no puedan ni siquiera subir por la escalera esto es lo primordial cueste lo que cueste porque si no el resto no sirve para nada porque es inútil que uno se meta en la lucha como si fuera un juego porque la lucha es algo serio la lucha es algo violento lo digo y lo repito una vez más lucha quiere decir guerra hasta la última gota de sangre quiere decir provocar la pelea no tener miedo porque si no todo es inútil está claro y esto es lo que todo el mundo debe tener siempre bien claro

porque por ejemplo aquí ahora en esta lucha por la vivienda nosotros sabemos que estamos cometiendo un acto contra las instituciones del estado las instituciones que ellos se ha montado para ir en contra de los trabajadores estamos cometiendo un acto contra las leyes que esos cerdos han ideado para explotarnos cada vez más y nosotros nos hemos unido contra ellos para acabar de una vez con estos abusos porque ya estamos hartos de trabajar como bestias por cuatro duros para enriquecer cada vez más a unos cuantos miles de personas estamos hartos de que nos manden a morir en sus obras en su fábricas y en sus guerras estamos hartos de que nos hagan correr toda la vida de aquí para allá prisioneros en todos estos guetos estos campo de exterminio siempre prisioneros de sus trabajos de mierda […]