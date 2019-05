Argentina: El mayo cordobés, antes y después

El primer caído fue Máximo Mena. Mi compañero de estudio y militancia Mingo Menna, me contó que venía en moto al costado de la columna que peleaba contra la policía en esa zona de barrio Güemes, cerca de la antigua Terminal y ayudó a levantar heridos. A fuerza de coraje, con rudimentarias hondas con recortes de acero, bombas molotov y algún que otro revólver de bajo calibre, la inmensa manifestación hizo retroceder ahora a la Caballería y a muchospatrulleros. Y se armaron las primeras barricadas. Ahí apareció un lienzo blanco con letras negras: “Viva la lucha obrera y popular”.

Si ya había 4 muertos, ¿qué pasaría? Me acordé de aquel 7 de septiembre de 1966, durante la huelga universitaria, en Avenida Colón al 300, un policía disparó contra la manifestación estudiantil. Uno de los nuestros cayó sangrando en la cabeza. La consigna corrió de boca en boca: “Vamos al Clínicas”. Al amanecer de una noche de “territorio libre” en ese barrio de 40 manzanas, supimos, también por las radios, que el caído era Santiago Pampillón, obrero de Kaiser y estudiante de ingeniería. Agonizó en el Hospital de Urgencias y murió el 12 de septiembre. La primera víctima mortal de la dictadura simbolizaba en su doble condición lo que vendría. Córdoba la “Docta” se rebelaba y anticipaba el futuro.

“Esto no lo para nadie”, dijo Agustín Tosco. Y así fue. Tosco, a sus jóvenes 39 años lideraba Luz y Fuerza hacía muchísimo tiempo, y encabezaba la regional Córdoba de la CGT de los Argentinos nacida en 1968. Él fue el primero y uno de los pocos dirigentes obreros en alzar su voz contra la dictadura y apoyar al estudiantado. Para convocar a este paro de 36 horas se resolvió hacerlo con la otra CGT-Regional, la de los “legalistas” de Elpidio Torres (SMATA) y Atilio López (UTA) y los “ortodoxos” de Alejó Simó (UOM) – las dos ramas locales de las 62 Organizaciones gremiales peronistas – alineados a nivel nacional con Augusto Vandor y José Alonso, los capos de la burocracia nacional, que apenas 3 años antes, habían asistido a la jura del dictador general Juan Carlos Onganía, el 28 de junio de 1966. Los “participacionistas” y “colaboracionistas” se habían quedado sin margen – por lo menos en Córdoba – para oponerse a la presión desde abajo. Dos semanas antes, los automotrices habían resistido al ataque policial tras una masiva asamblea de SMATA en un estadio del centro de Córdoba. Las reivindicaciones económicas eran movilizadoras: impedir la derogación del sábado inglés que significaba destruir la conquista por la cual un mecánico trabajaba 44 horas semanales y cobraba por 48, la eliminación de las quitas zonales que afectaba a los metalúrgicos, la carestía de la vida que castigaba a toda la clase trabajadora. Este paro activo era una genuina huelga política antidictatorial. Y como fenómeno nuevo: miles de estudiantes participando, muchos comerciantes y talleristas apoyando. En los hechos se gestaba una alianza entre la clase obrera y sectores medios.

Los mensajeros se convirtieron en comunicadores indispensables para saber lo que iba pasando en la inmensa Docta. Desde barrio Guiñazú al norte, hasta la Rotonda Las Flores, al sur, allí donde habían quedado los ómnibus en que vinieron gran parte de los muchachos de la Kaiser. Motos y motonetas iban y venían trayendo novedades. Los delegados del SMATA eran de los mejor organizados. Eran como verdaderas escuadras. La organización sindical reproducía en espejo – en la calle – la organización del fordismo industrial de la gran fábrica automotriz. El activismo de Luz y Fuerza no le iba en zaga. Los de las usinas de la Empresa Porvincial de Energía en el barrio Villa Revol – de dónde era Tosco -, eran duchos en “boleadoras”: las lanzaban a líneas de alta tensión, provocando la fricción de los cables, y así los apagones (como hubo esa noche). Era como un ejército de proletarios sin fusiles, con pertrechos rudimentarios, inmenso, disperso, pero con una decisión que en pocos momentos de la historia se pone en evidencia.

Por La Cañada a la altura de barrio Güemes, un grupo de audaces le prendió fuego al Círculo de Suboficiales. En una esquina de Plaza Colón, se vaciaron la Confitería Oriental, y un poco más al centro, por Avenida Colón, otros se dedicaron a sacar de una concesionaria Citröen, unos cuantos autos y los quemaron en plena calle. También por la Colón, le prendieron fuego a la Xerox, la famosa empresa norteamericana de las fotocopiadoras. Como abriendo el paraguas en un local céntrico de la concesionaria Ford-Feigin, sus dueños improvisaron un cartel insólito: “Feigin con el pueblo”. Hubo violencia popular selectiva, no depredación ni saqueos.

A eso de las 5 de la tarde se supo que iba a entrar el Ejército. Ese que con escarapela y bandera aparenta que defiende a una Nación, pero que desde la (mal) llamada Conquista del Desierto, defiende propietarios de haciendas, industrias y bancos. ¿Por qué no había entrado antes? No eran instantes de análisis y especulaciones, que hicimos después. El Jefe del Ejército, general Alejandro Lanusse, un oligarca liberal, ya estaba disgustado con el dictador Onganía, afín a los cursillistas (por los Cursillos de la Cristiandad), puesto como presidente por la Junta Militar de los jefes de las Tres Armas. Estos “líderes” de la defensa del modo de vida occidental y cristiano habían impuesto una dictadura que prometía restaurar la democracia… en 20 años. El gobernador cordobés Carlos Caballero había montado una suerte de estado corporativo que amplió la base del repudio antidictatorial. El onganiato ya desgastado en solo 3 años, se fisuró. Córdoba fue declarada como “zona de operaciones”, con bastante demora. Otra vez, en forma física, directa, callejera, las Fuerzas Armadas entraban en acción, fusiles y tanquetas mediante, a enfrentar al pueblo. Otra vez, como en los bombardeos a ciudad abierta de 1955 que precedieron la “revolución fusiladora” que derrocó a Perón. Como en el plan CONINTES bajo el gobierno de Arturo Frondizi (decreto secreto 9880 del 14/11/1958), ungido presidente por una fracción de la Unión Cívica Radical – la UCRI – y con el apoyo de votos del proscripto peronismo por orden de su jefe (aunque ya desoído por muchos).

Ya con las tropas cerca, otros corajudos se animaron a pintar en plena Avenida Colón: “Soldado, rebelate contra tus oficiales asesinos” y “Soldado, no tires contra tus hermanos”. El borrador del pueblo, no confundía a la tropa (loscolimbas) con los jefes. Otra vez, como durante la pasada resistencia peronista al golpe gorila, la ilusión mítica de la “unión del pueblo con las Fuerzas Armadas” estallaba en la realidad de las conciencias. El fundador del mito, el derrocado general Perón había mensajeado desde su exilio en 1966: “Desensillar hasta que aclare”. Eso dejó un vacío que se llenará en las calles. Ahora, en las columnas y barricadas, se cantaba un estribillo que hasta ese momento era de muy pocos: “Y luche, luche, luche/no deje de luchar/por un gobierno obrero/obrero y popular”. Palpitar cómo esa consigna se popularizaba, daba una sensación de alegría y orgullo, difícil de explicar.

Una anécdota de esos instantes, la escuché tiempo después. El viejo Pedro Milesi, ese veterano de 79 años que medio siglo antes había luchado en la Semana Trágica de enero de 1919 en Buenos Aires, me contó que estaba con su amigo Tosco, en el Sindicato de Luz y Fuerza. Tosco le dijo al viejo: “Viene el Ejército. Yo te saco de acá”. Agarró la camioneta del gremio y lo llevó atravesando barricadas hasta Bialet Massé, donde el jubilado empedrador de calles vivía, al ladito de Carlos Paz. El Gringo se regresó de inmediato y al caer la noche ya estaba de vuelta. ¿Cómo es que se quedaron ahí en el Sindicato? ¡Ah… difícil explicarlo! Una muestra más que se trataba de una huelga política, de masas, activa, pero que no fue pensada como levantamiento insurreccional. El Ejército los rodeó y los capturó a casi todos los dirigentes.

Ellos y muchos más fueron a Consejos de Guerra. Sí, Tribunales Militares. Le cayeron encima al SMATA, a la UTA y a cuanto local sindical encontraban. Acciones y leyes de guerra contra sublevación huelguística. No imaginábamos en esos momentos que los condenados serían liberados en esa Navidad del 69, porque el clamor por la libertad de los presos políticos será más fuerte que la represión continua.

No recuerdo en qué momento se empezó a llamarle cordobazo al cordobazo. Pero sin duda que por la asociación con el bogotazo. En Colombia, en 1948, hubo una sublevación tras el asesinato del líder popular Eliézer Gaitán. La rebelión puso en jaque al régimen, pero el Ejército derrotó a los sublevados. De ahora en adelante – no lo sabíamos en ese momento – los azos serían el signo distintivo de la nueva época: sublevaciones protagonizadas por el movimiento obrero, accionar que no estaba sujeto a la política dominante, desborde o ruptura con las conducciones sindicales burocráticas, respuesta violenta a la violencia estatal.