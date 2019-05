Chile: Comunicado desde la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago

Lienzo realizado por los presos en lucha de la Cárcel de Alta Seguridad. Patio H Norte, Santiago de Chile.

1- Que hoy miércoles 22 de mayo se encuentran los 6 modulos de esta cárcel (2 y 3 h sur, 2-3 jota, 2 y 3 h norte) en paralización total de actividades. Ello involucra no recepción de alimentos, no participación en talleres ni escuela, no aseo, ni visita de ningún tipo salvo de abogadxs, alterando asi el normal funcionamiento de esta unidad para asi expresar nuestra clara posición de rechazo a la nefasta aplicación de este decreto ley 321 que modifica el sentido de la libertad condicional asi como los plazos para acceder a esta alejando de la calle hasta 17 años a personas hoy recluidas bajo el marco jurídico del Estado chileno.