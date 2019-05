Argentina: Una experiencia de cartografìa social en una Comunidad de los Montes santiagueños

OFICINA DO CES

(imagen)

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes, consultadas el 31.01.2019, disponibles en

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Copo y

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero.

No obstante, en los últimos años se produjo el avance de la frontera agrícola dando lugar a lo que algunos autores denominan pampeanización, por el predominio de lógicas de producción intensivas y cultivos de exportación asociados a aquella región del país. Este proceso estuvo acompañado por cambios en los regímenes de tenencia de la tierra y una creciente privatización de tierras, en especial desde el inicio de esta etapa en la provincia a partir de la década de 1970. En este contexto, los obrajes característicos a mediados de siglo pasado dieron lugar al desarrollo de actividades productivas diversificadas por parte de familias campesinas.

Cabe destacar que el material contenido en este trabajo constituye una primera aproximación que nos permite reflexionar sobre la investigación que se lleva a cabo. No se especificará la información respecto de localización, nombres y datos

En el noroeste de Santiago del Estero, específicamente en los Departamentos Copo y Alberdi, se encuentran las mayores reservas forestales de la provincia, y también una de las principales del país (Dargoltz, 2003). Esta zona históricamente estuvo ligada a la actividad forestal, aunque también acompañada por la ganadería criada a monte. La mayoría de la población residente estuvo y está relacionada con la actividad del obraje, hacheros que durante el siglo XX (en particular, en los períodos 1880-1915 y 1950- 1979), se emplearon en los antiguos obrajes forestales.

Como toda industria capitalista, la forestal ha tenido momentos de expansión, en los que ha absorbido mano de obra, y de crisis, en los que los ha expulsado. En la década de los sesenta, cuando la actividad se agotó definitivamente, las empresas se retiraron del país. Las tierras que utilizaban quedaron “liberadas” y fueron tomadas por los ex obreros forestales y sus familias (Guaglianone, 2001).

De acuerdo a la encuesta el tamaño promedio de las familias es de 4,5 habitantes por hogar. Al mismo tiempo, algunos de sus miembros viven fuera del predio por razones de salud, educación o trabajo, en especial niños y jóvenes. No obstante, mantienen una vinculación constante y suelen realizar aportes monetarios. Mientras que la mayor parte de las personas que viven en estas tierras realizan actividades

En casi la totalidad de las familias alguno de los miembros recibe un beneficio de protección social, ya sea asignación universal o pensiones. Estos ingresos constituyen una importante proporción de los ingresos permanentes de las familias (más del 50 %), que se complementan con los provenientes de otros trabajos. Entre los no permanentes se encuentran los ingresos por ventas y también las remesas que envían familiares, y trabajos extraprediales temporales.

Una vez diseñado el pictograma, se comenzó a construir el mapa. Las/os técnicas/os brindaron afiches y marcadores de colores, y se alejaron del espacio de construcción para no interferir sobre la comunidad en el armado del mapa, pero sí observaron cada detalle.

5 La ruta provincial a la que hacemos referencia se encuentra sin pavimentar, de tierra. La misma comunica a las familias de más 100 parajes con ciudades o pueblos. La actividad forestal (la entrada de camiones y acoplados para transportar madera), las inclemencias climáticas (fuertes sequías y lluvias), y la falta de mantenimiento y pavimentación hace intransitable la zona, siendo una desventaja no solo para otro tipo de producciones sino también y sobre todo para el acceso a la comunicación, educación y salud.

Desde un principio se buscó visibilizar no sólo los conflictos y las tensiones de los territorios sino también sus potencialidades. En el momento de compartir, dibujar, reflexionar y debatir, se expresó lo que se siente y lo que se quiere transformar en sus territorios a través del PIC. En el conocimiento de la realidad social y natural, la comunidad tiene mucho por decir, por lo tanto fue protagonista central en el proceso de transformación hacia el desarrollo integral de su territorio.

Si bien se planteó así por una distribución de tiempo, es importante aclarar que todos los aspectos o elementos que se fueron agregando estuvieron relacionados. No se podía fragmentar un aspecto sin que estuviese ligado a otro. En este sentido Restrepo,

Velasco y Preciado plantean que la Cartografía Social es la traducción a un mismo lenguaje de todas las distintas versiones de la realidad que empiezan a ser compartidas (Restrepo et al., 1996).

En suma, se trata de una apuesta en la que se parte de aceptar que cada persona tiene conocimientos valiosos, y donde la información que cada persona posee unida con la de los demás genera pensamiento y conocimiento colectivo (Restrepo et al., 1999). Como equipo, buscamos constantemente comprender el territorio como una construcción socio-cultural pero también productiva y política, a través del reconocimiento de las dinámicas y con el fin de poder transformarlo.

a) Percibir los usos y el manejo por parte de las familias del bosque. El manejo del bosque en cada una de las familias está dado en función a la mano de obra disponible. Si la familia está integrada por personas adultas jóvenes, los usos del bosque son mayores, en contraposición a las familias integradas por personas adultas mayores. A través de la cartografía social pudimos identificar cuáles eran los predios cerrados con alambre, y cuales no tenían un límite fijo, lo que permitió una mejor planificación del territorio.

c) Visualizar el sistema de gobernanza del territorio.

Las comunidades campesinas a diferencia de las urbanas, tienen una visión de territorio, que no tiene nada que ver con el predio delimitado por un agrimensor en un plano. Sus vidas, la de las familias rurales, se circunscribe al territorio y comprenderlas desde su perspectiva es fundamental para proponer políticas públicas de desarrollo comunitario.

En esta experiencia en particular se constituyó una herramienta que facilitó a la comunidad involucrarse, apropiarse y empoderarse en el proceso de diagnóstico territorial, formulación, planeación, monitoreo y evaluación de su plan de manejo integral comunitario. Cabe destacar que la experiencia compartida refiere puntualmente a un proceso construido con las/os integrantes de esta comunidad. No obstante, existen

Transformar el mapeo en un proceso participativo de cartografía social es un ejercicio en sí mismo y una oportunidad para la visibilización, la posibilidad de enunciar lo que no se dice de entrada (conflictos, tensiones internas-externas, familiasfamilias, familias-comunidad, comunidad-comunidad), y de poder sistematizar los conocimientos locales sobre el espacio habitado así como también el espacio donde se

Presentado en XXIII International Congress of the Latin American Studies Association, 6-8 de Septiembre, Washington, D.C., United States of America. Restrepo, Gloria, Velasco, Álvaro César; Preciado, Juan Carlos, (1996) “Cartografía social: metodología y experiencias”, Revista SIG – PAFC, 3(12), 113-135.