Argentina_Chaco: Congreso Nacional para la Uniòn de Pueblos Originarios de Argentina

“El problema con la realidad es que no entiende de teorías”.



Desde hace tiempo una parte minúscula y pequeña impacta en los escenarios mas incómodos y decide no caminar, sino ser camino, no levantar individuos y personalizar procesos o luchas, sino ser camino llano, sin un rostro, con un nombre, que a la ves no tiene apellido, ni grupo sanguíneo, ni árbol genealógico, ni libro teórico o conceptual.