Salud mental: …Maneras alternativas de trabajar con delirios, ideas obsesivas y experiencias inusuales

La clave está en tratar el sufrimiento, y no las experiencias en sí. Intentar cambiar las creencias inusuales no compartidas de alguien puede causar un sufrimiento añadido en la medida en que la persona no es creída cuando para ella lo que sucede es real. En muchas ocasiones esas creencias inusuales forman parte de la vida de esas personas, y buscar únicamente su eliminación ha revelado no ser el camino más eficaz para acabar con todos los problemas que pueden acarrear. No solo los pacientes psiquiátricos piensan cosas como que dios les escucha, que existe la telepatía o el karma, que sus casas tienen fantasmas, que son espiados por los dispositivos informáticos, etc., hay muchas personas que creen en alguna de esas cosas y no son tratados por la psiquiatría (a pesar de que cualquiera que crea ese tipo de cosas cumple en principio con los criterios con los que se definen los delirios en un manual diagnóstico de salud mental).