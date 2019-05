Chile: La última batalla de Clotario Blest

Cuando la muerte no adviene en forma súbita, se hace anunciar de antemano con determinados signos. No basta querer morir para que el hecho suceda: menester es que la naturaleza haga confluir las circunstancias que hacen de la muerte un fenómeno inevitable. Entonces, sí, aquella adviene.

No podía esperarse de ellos otra cosa que no fuese una nueva forma de explotación; o, si se quiere, la prolongación de la explotación y de la institucionalidad dictatorial en democracia y con el consentimiento del explotado. Un mundo feliz, a decir de Aldous Huxley.

Pero cuando la soledad y el abandono se hacen presentes, la salud empeora; lo cierto es que la del sindicalista había empeorado notablemente y él mismo parecía haber adquirido, en esos meses, una verdadera vocación suicida. La CUT no era ‘única’ sino ‘unitaria’, el CODEHS ya no existía, los amigos del MIR que lo habían acompañado tampoco estaban y nadie se encontraba junto a él; Clotario dependía casi exclusivamente de los cuidados que podían brindarle sus ayudantes Oscar Ortíz y Francisco Díaz, principalmente el primero. Pero éstos podían cumplir con tales tareas solamente en las horas que robaban a la atención de sus respectivas familias. Ambos procuraban estar a su lado cuidando que se alimentara debidamente. No era fácil hacerlo. Había necesidad de moler su comida y dársela como si fuera un niño. El sindicalista aceptaba de mal humor los alimentos pero, casi de inmediato, los escupía.

La salud, en Chile, no es una dádiva de la cual podamos enorgullecernos. Por sobre ella también merodean privilegios y desigualdades. No es lo mismo la salud para los ricos que para los pobres. Porque, en definitiva, la salud es un negocio. Como lo es casi todo en este país sudamericano. El tratamiento al paciente no es sino el tratamiento al cliente; de hecho, así se ha calificado a los enfermos en no pocos centros. Clotario, enfermo, pobre, debía enfrentar a los mercaderes de la salud.

Pero Clotario no permanecería mucho tiempo allí porque, como ya se ha indicado, no era rico ni pertenecía a los estamentos sociales que administraban la nación. Pronto debía ser derivado a casa, aunque aquella no ofreciese las condiciones mínimas de salubridad y comodidad requeridas para la atención de un hombre de la edad y estado de salud del sindicalista.

Era inevitable que su ayudante, Oscar Ortíz, apenas tomara conocimiento de la decisión del hospital de enviar a casa al sindicalista, se opusiese tenazmente a ella. Una cosa, sin embargo, es oponerse a una voluntad; otra es doblegarla: para ello se requiere poder. Cuando ese poder está en manos de otras personas, hay que buscar otros medios. La prensa, a menudo, ayuda en esas pretensiones. Oscar hizo la denuncia a la prensa sobre lo que sucedía en el hospital. Dijo que Clotario Blest estaba enfermo, que había sido uno de los más notables sindicalistas chilenos, que los trabajadores debían preocuparse por su salud y que estaba completamente solo enfrentado a los avatares de la muerte. Pero si alguien pudo pensar que, luego de formuladas aquellas palabras, se haría presente como por encanto la respuesta de los líderes sindicales o políticos del país dando masivo apoyo al solitario secretario del sindicalista, fuerza es decir que no ocurrió de esa manera. Porque no hubo respuesta alguna tanto de los sindicatos como del Gobierno; ni de los partidos ni de las organizaciones sociales importantes. Según Nibaldo Mosciatti,

“¿Por qué se podía extrañar que terminase su existencia pobre y abandonado? Sí, abandonado, porque el patriarca de los sindicatos se merecía que los trabajadores lo mimasen en sus últimos días. ¿Por qué no pagarle una enfermera de día y de noche, por qué no surtir su cocina con los escasos alimentos —pero nutritivos— que requería, por qué no disponerle de una asesora del hogar (término que ‘vistió’ a las antiguas ‘empleadas domésticas’)? ¿Por qué no embellecer sus muros grises? ¿Por qué dos muchachos, por voluntad propia, no se turnaban para ir a cuidarlo?”[6]

Oscar Ortiz, no obstante, seguía creyendo que los dirigentes políticos y sindicales y la propia Iglesia no vacilarían en hacerse parte en la defensa y cuidado de la vida del sindicalista. Por tales motivos, se dirigió a conversar con varios de ellos, entre otros, con el Vicario de la Pastoral Obrera Alfonso Baeza y los dirigentes Diego Olivares[9], Juan Imilán Paisil[10], Milenko Antonio Mihovilovic Eterovic[11].

No puede negarse que Oscar fue bien recibido por la dirigencia eclesial y sindical. Pero todos parecían estar, más bien, preocupados sobre el curso que podían tomar los acontecimientos políticos, derivados de la elección de Patricio Aylwin para el cargo de presidente de la República. No había tiempo para preocuparse de Clotario Blest. En realidad, nunca hubo tiempo para ello. El propio Vicario Alfonso Baeza parecía estar más preocupado por el destino de la casa del sindicalista, una vez éste falleciera, pues su proyecto era construir allí un hogar para los trabajadores. Se trataba de un proyecto que contemplaba levantar un complejo habitacional con estacionamientos subterráneos para arrendarlos y financiar con ello, en parte, el funcionamiento del hogar. Por eso, propuso que fuese llevado al Hogar de los Franciscanos, ubicado en el Convento de esa misma orden, en Recoleta, cuyo superior era el sacerdote Juan de Dios Hernández. El lugar era emblemático pues en los albores de la República había fallecido allí Fray Andresito, a quien la creencia popular había elevado a la categoría de santo. La propuesta de Baeza debió ser refrendada por Milenko Mihovilovic quien, a nombre de la ANEF, determinó el ingreso de Blest al referido Convento, hecho que se concretó el mismo día del nacimiento del sindicalista, es decir el 17 de noviembre de ese año. Clotario, a partir de ese momento, comenzaba a ser expropiado del movimiento social y sindical.

Dado que en el Convento de Recoleta sólo podían ingresar los monjes franciscanos, Hernández puso sus condiciones: los sacerdotes de esa orden se preocuparían no solamente de cobrar la jubilación del sindicalista sino, además, de elegir a las personas que lo tendrían a su cuidado y tomarían a su cargo la misión de alegrarle la vida. Y, dado que el Convento no era una simple casa de reposo o un hospital, quien quisiera visitarlo debería solicitar permiso para ello. La advertencia era para Oscar que había manifestado su deseo de poder visitar permanentemente al sindicalista a pedido del propio enfermo. Acordada la acogida de la manera expresada, los franciscanos se dirigieron a la casa de Blest y se llevaron todas las cosas que consideraron indispensables. Fue de esa manera que el sindicalista ingresó al convento. No lo hizo por convicción sino por necesidad, circunstancia que contradice lo expresado por el programa ‘Requiem’ de Canal 13 según el cual dicho ingreso fue voluntario. Como lo señalara una publicación oficial,

Pero Oscar Ortiz no podía, no poseía los medios para hacerlo. Apremiado por las necesidades económicas, urgido por la mantención de su propio hogar, ocupaba parte de su tiempo visitando al enfermo y compatibilizando esa función con sus deberes de jefe de familia. No fue por otra cosa que intentó conversar con los sacerdotes respecto al cuidado del enfermo. Pero sus observaciones no fueron bien recibidas sino agravaron su situación pues la administración determinó fijar un horario para las visitas: las autoridades que quisieran visitarlo podrían hacerlo en la mañana; Oscar sólo podría verlo en la tarde. La desconfianza hacia el secretario del sindicalista llegó a tal extremo que en cierta oportunidad, el sacerdote Ovidio Aguilera, convencido que Oscar ingresaba al Convento sustancias prohibidas, quiso registrarlo. Cuando el secretario de Clotario, preocupado por esos hechos que agravaban la salud del acogido, mostró su voluntad inequívoca de traspasar las prohibiciones impuestas y aumentar, consecuentemente, la frecuencia de sus visitas, alterando con ese hecho la hora de las mismas, le echaron los perros[14].

Un luchador no se rinde con facilidad; menos, cuando tiene el convencimiento que su lucha no ha terminado sino, por el contrario, debe continuar. Clotario quería morir, sin lugar a dudas; pero ese era su deseo consciente. Su inconsciente, sin embargo, lo traicionaba: no lo dejaba morir. Era necesario recordarle que ‘debía’ entregarse a la muerte y no porfiar en el empeño de seguir vivo. Y Ovidio Aguilera, que así lo creía, le iba a ayudar en ello. Enfermo, desgastado, débil, ¿no parecía Clotario, por un momento, querer seguir librando batallas contra las injusticias que existían y las que se avecinaban? ¿No quería seguir combatiendo a las desigualdades que empezaban a multiplicarse en la democracia que se instalaba? ¿No estaba, en esos momentos, Clotario, vislumbrando lo que el futuro deparaba a esta nación? Al parecer, sí; pero, con todo, aquella no sería la última batalla del sindicalista.

No murió Clotario al alba, presagiando la luz del sol que alumbraría el fin de la miseria de los explotados sino de noche, como si anunciara la nube de la desigualdad que cubriría el cielo de Chile en los años posteriores. No murió Clotario como le hubiese querido hacerlo. No solamente estaba solo. No solamente estaban ausentes su ‘clase obrera’, su grupo ‘Gérmen’, el MIR y su vieja guardia, el CODEHS… Estaba presente, sí, la CUT, pero ésta no era la CUTCH sino otra CUT, el remedo de aquella, la sátira o caricatura de la misma, no su original. Murió en medio de una farsa que no solamente se representaba ante él sino ante toda la nación. Secuestrado por el poder del sistema, expropiado de aquellos a quienes siempre perteneció, era más que necesario que ocurriese otro hecho para reivindicar su memoria. Y ese hecho se produciría.

Pero aquel momento fue también el que muchos otros esperaban. Los periódicos se hicieron presentes aunque no como de costumbre —ocasión en que está ausente uno u otro— porque no faltó siquiera uno solo. Llegaron todos. Como también lo hicieron los dirigentes políticos y sindicales, y gran parte de la representación del cuerpo diplomático acreditado en Chile, personajes que comenzaron, casi de inmediato, a ser retratados por la prensa tanto al momento de su entrada como junto al ataúd, algunas veces con el rostro muy serio y, a menudo, compungido o sonriendo complacidos a quienes les entrevistaban. Era lo que faltaba en aquella representación escénica para convertirla en una farsa grotesca.

“[…] algunos políticos y sindicalistas se acercaron a su tumba para revestirse de su dignidad —pensando equivocadamente que saliendo en la foto junto al féretro eso les iba a dar esa pizca de dignidad que no tenían—, yo, al menos sentí desprecio. No se puede alabar, a la hora de su muerte, a quien se ha abandonado”[20].

El gobierno de Aylwin había dispuesto el funeral. Había dispuesto, en consecuencia, quiénes se sentarían en las bancas principales de la Iglesia, quiénes hablarían en nombre de las autoridades e, incluso, quiénes portarían el ataúd. El catafalco se instalaría al centro de la nave central; allí se colocaría el ataúd del difunto. La ceremonia estaba tan bien organizada que hasta se había dispuesto la presencia de Hernol Flores, a la espera del sepelio, en el Cementerio General. René Cortázar un economista demócratacristiano, designado en el carácter de ministro del Trabajo, ex panelista de Radio Cooperativa que se caracterizaba por sus críticas a la dictadura pinochetista, junto al subsecretario de esa cartera, Eduardo Loyola, abogado socialista vinculado a la Vicaría de la Solidaridad[23], encabezarían el cortejo. Y así sucedió. Fueron ellos quienes tomaron el féretro de Clotario Blest en nombre del Gobierno y del Estado Chileno. No fueron los pobladores ni los trabajadores quienes irían a cargar a su líder. Nadie sino la administración estatal. Sólo aquella, con el uso de la violencia policíaca, tenía derecho a secuestrar el cadáver del sindicalista. Nadie más.

La historia jamás se repite. Ni como tragedia ni como farsa. Nunca lo hace. La naturaleza es tan rica en diversidades que no necesita elaborar dos veces su misma obra. Tampoco lo permite el acervo geométrico/lógico que nos legaran los griegos con sus cuatro dimensiones: lineal, superficial, espacial y temporal. Sin embargo, no deja de sorprender la ocurrencia de hechos que si bien suceden en distintas épocas, con distintos actores y en diferentes circunstancias, guardan asombrosa semejanza con otros en cuanto a sus efectos. Entonces, cuando se trata de construir una analogía para el solo efecto de ilustrar la estructura de un fenómeno cuyos resultados recuerdan a otro que ya sucedió en el pasado, es posible creer que se está en presencia de una repetición aún cuando así no lo sea.

Clotario había sido recuperado. Temporalmente sí, pero recuperado. El grupo salió por las calles Paris y Londres en dirección a Avda Matta. Allí estaban las agrupaciones sociales junto a sacerdote Mariano Puga quien, colocándose al lado de los pobladores que transportaban el ataúd con los restos del sindicalista, encabezó la marcha para enfilar hacia la calle Santa Rosa. No pudieron continuar. Las fuerzas policiales, alertadas por las autoridades concertacionistas —desconcertadas, en un principio, ante lo que consideraron un ‘rapto’—, aparecieron por todas partes disolviendo la manifestación y recuperando el féretro para llevarlo de regreso a la Iglesia de San Francisco. Hacerlo no fue tarea fácil. Hubo enfrentamientos entre la policía y manifestantes que arrojaban piedras y objetos contundentes en contra de las fuerzas policiales. A las 19 hrs. la marcha se desarmó y el féretro del sindicalista pudo ser conducido al cementerio para su cremación como había sido su deseo. Fue aquel el primer acto represivo realizado por las fuerzas policiales en contra de los pobladores en la naciente democracia post dictatorial; de ahí en adelante, esa práctica se haría habitual y los sectores populares verían, una vez más, recaer sobre sus cabezas el peso entero de la represión.

Llegamos, así, al término de este homenaje. Y lo hemos hecho sin referirnos, siquiera, a la última batalla de Clotario Blest. A pesar de la provocativa rúbrica con la que hemos iniciado este trabajo. Así es, en efecto. Sabemos que el ilustre sindicalista ha muerto, sí. Y tal vez pueda esa ser considerada como su última batalla, que no es sino la batalla de todo ser vivo en contra de la muerte. Pero, no. Un luchador social no se agota solamente en esos menesteres. Y no lo hace porque, generalmente, deja atrás un legado. Y cuando así sucede, supervive él mismo en ese legado que queda tras su muerte. Sería inútil negarlo. Porque esos legados se manifiestan constantemente y hacen que sus mentores sigan vigentes, vivos, presentes en todos aquellos que mencionan sus nombres y los recuerdan. En el campesino que siembra cereales, en el obrero que concurre diariamente a la fábrica, en el lustrabotas que limpia los zapatos del señor, en los dirigentes que no se han dejado comprar, en la mujer explotada, en el mapuche que clama por su tierra, en los niños desnutridos que viven en la calle o en hogares menesterosos, en los inmigrantes que arriban a esta nación buscando tener una vida mejor. Clotario Blest vive en cada uno de ellos: sigue vivo en el CODEHS y en las organizaciones que han sido capaces de levantar su figura emblemática para recordarnos el qué hacer cotidiano. En todos aquellos que, junto a Luis Emilio Recabarren, reconocen —en ambos— a los constructores del movimiento sindical chileno. En ese sentido puede decirse que Clotario Blest no ha muerto y que, como el Cid Campeador, sigue montando en el corcel de las luchas sociales para continuar su combate contra las injusticias que a diario se cometen en esta nación y en el mundo entero.

La última batalla de Clotario Blest, pues, no se ha librado aún, amigos míos. Y mientras eso no ocurra su figura seguirá viva, encarnando la lucha sin cuartel que ha de enfrentarnos contra la explotación. En ese empeño, bien vale la pena, parafraseando a la zamba, dedicar al sindicalista aquellos versos que dicen sentenciosamente: ‘no morirá jamás, no morirá’. Y, tal vez, aunque su cuerpo no esté presente, nos ayude en ese empeño el recuerdo suyo como el de un hombre valeroso que fue capaz de señalar para Chile un destino diferente y nos impulse a reiniciar las luchas sociales en pos de los postergados hasta lograr la construcción de esa sociedad más justa, fraterna y solidaria con la que más de una vez soñó.