Para dejar de ser lo que no somos. En memoria de Aníbal Quijano

Se trata de un […] modo característico de constitución de nuestra sociedad; es decir, a partir de una combinación y contraposición de patrones estructurales, cuyos orígenes y naturaleza son muy diversos entre sí. En este sentido, América Latina es una totalidad en que se articulan diversos y heterogéneos patrones estructurales. El capitalismo no es el único patrón estructural de la totalidad social de América Latina, aunque es ya el eje central que la articula. Por ello la lógica del capital no es, no podría ser, la única que actúa en esa heterogénea totalidad, ni en ninguna de sus instancias. La “heterogeneidad histórico estructural” hace alusión a “toda existencia social”, o “sociedad” o “cultura” o “civilización”, como una configuración de elementos que proceden de muy diversas historias y geografías, o “espacios/tiempos” —como hemos comenzado a decir varios, incluido Immanuel Wallerstein (hasta donde conozco, esos términos fueron propuestos por Haya De la Torre en los años de la Segunda Guerra Mundial)— y se relacionan entre sí de modo discontinuo, inclusive conflictivo, pero formando un conjunto activo, esto es una estructura de elementos históricamente heterogéneos, discontinuos. Y en la historia que conocemos, esas relaciones dan lugar a patrones de poder específicos, históricamente específicos, en cada periodo. De ese modo, el concepto de heterogeneidad histórico-estructural propone un concepto y una perspectiva de totalidad radicalmente otra que en el eurocentrismo. América Latina es un caso par excellence de esa perspectiva de “heterogeneidad histórico-estructural”, de esa idea nueva de “totalidad histórica” (Aníbal Quijano vía e-mail a Catherine Walsh julio 2005).

Este planteamiento de enorme utilidad a la hora de examinar la complejidad y el carácter litigioso de nuestras sociedades, constituye un imperativo analítico en la intención y tarea por comprender la singularidad latinoamericana, perspectiva que igualmente determina una forma y una relación cognitiva particular, en la cual también la multiplicidad y la diferencia son asumidas como prácticas, horizontes y principios de posibilidad e inteligibilidad. En mi criterio, tal categoría se encuadra en las numerosas perspectivas donde también se exalta y valora la producción de lo nuevo, el agenciamiento de la actualización diferencial y de su efectuación, la proliferación de mundos posibles no totalizables, lo contraconductual, la exotopia, el dialogismo, la plurivocalidad, la pluripercepción, la pluriinteligencia, la eventualización, los actos de creación y experimentación, las interfecundidades, los agenciamientos moleculares, la micropolítica doméstica, entre otras, que en general presentan a la multiplicidad y heterogeneidad como espectro de singularidades irreductibles y contraconductuales capaces de afectar y construir una nueva subjetividad como asunto determinante en procesos de transformación.

Ciertamente, “la colonialidad no consiste tanto en la posesión de tierras, creación de monasterios, el control económico, etc., sino más que nada en el discurso que justificaba, mediante la desvalorización, “la diferencia” que justificaba la colonización. La matriz de la desvalorización se afincó en la diferencia religiosa impuesta por la cristiandad, la diferencia lingüística y cognitiva atribuida a los indios y a los africanos, la diferencia del color de la piel con la rearticulación de la diferencia religiosa y lingüística en la expresión decimonónica del racismo” (Mignolo, 2002: 221).

Como lo sostiene Quijano en distintos análisis, se trata entonces de una manifestación del proceso de hegemonía del patrón de poder colonial/moderno/capitalista o de una concreta expresión de las experiencias de colonialismo y de colonialidad del poder, de las necesidades y experiencias del capitalismo y del eurocentramiento de este patrón, horizonte derivado del ejercicio de ‘destrucciones creadoras’ considerado analíticamente como epistemicidio, en la medida que concreta la imposición y defensa a ultranza de una visión y práctica epistemológica que sacrifica otras ópticas, otros saberes y conocimientos con el consiguiente desperdicio y destrozo de mucha experiencia cognitiva y socio/cultural. Podría calificarse asimismo a esta práctica como una ‘epistemología de la ceguera’, soportada en una teoría y una práctica que excluye, ignora, elimina y condena a la no existencia todo lo que no es susceptible de incluirse en los cánones y límites de una práctica, cuyo sustrato es la cientificidad de los saberes expertos y de sus derivadas credenciales (Quijano V., 2016).

El eurocentrismo como única, normal y legítima racionalidad o forma dominante de producción, circulación y legitimación de conocimiento, también incide en el proceso de configuración y control de la subjetividad, es decir, en el imaginario, la memoria, el espíritu, y claro, en el conocimiento; realidad que hace parte de nuestra tragedia en la cual “todos hemos sido conducidos, sabiéndolo o no, queriéndolo o no, a ver y aceptar aquella imagen como nuestra y como perteneciente a nosotros solamente. De esa manera seguimos siendo lo que no somos. Y como resultado, no podemos nunca identificar nuestros verdaderos problemas. Mucho menos resolverlos, a no ser de una manera parcial y distorsionada” (Quijano, 2000: 226). Se trata sin duda, de una suerte de efecto (neo)colonial perverso y converso expresado históricamente en las relaciones de poder y dominio político/económico y jurídico/administrativo, pero ante todo en el campo ontológico, en particular en el ámbito cognitivo-cultural y por tanto en el imaginario social. De este ámbito se deriva el ejercicio consciente e inconsciente de hombres y mujeres por ir tras las ´buenas maneras´ de la razón (crítica) imperial como la adopción de dispositivos y teorías de la re-producción en contextos diferenciales, caminos escogidos para llegar a ´ser como ellos´. Esta configuración colonial expresada en una especie de aspiración cultural ha logrado impactar muchos de los ámbitos de nuestras vidas, generando cierta naturalización de tales efectos, fenómeno que oculta los mecanismos de seguridad ontológica como los dispositivos históricos de subjetivación, y ante todo el imperio de la colonialidad global.