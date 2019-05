Argentina_Pvcia BsAs: Desde la escarcha y el hambre

El viento del mar vuelve salvajes los inviernos. Y hace escarcha de las voluntades, aun las más firmes, de levantar la vida para ir a la escuela. En la provincia de Buenos Aires el aula suele ser un territorio hostil. Que explota o congela. No hay término medio en la indolencia del estado. Si hay gas, la conexión es mala, pierde, estalla y mata. La Escuela 49 de Moreno es un símbolo. De los atroces. La Escuela 33 de Mar del Plata congela. Hace cuatro años que no tiene calefacción ni vidrios en las ventanas. El día que su directora logró que los colocaran, estalló la escuela de Moreno. Y para curarse en enfermedad, que es lo que siempre hace el Estado, sacó todos los vidrios de la escuela para que corriera aire. Para que, si había pérdida de gas, que fluyera. No que se reparara.