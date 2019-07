Argentina: Gregorio Selser, polémica sobre una biografía

Gregorio Selser, fallecido en 1991, fue uno de los más reconocidos periodistas argentinos, tanto por su trabajo en nuestro país como en México y otros países latinoamericanos. La publicación de una biografía escrita por el argentino Julio Ferrer, provocó la fuerte reacción de dos de sus hijas, Irene y Gabriela Selser, también periodistas. Aquí las dos cartas donde cuestionan esa biografía no autorizada.

El motivo de esta carta surge tras el artículo publicado por Blanche Petrich en La Jornada (24-06), colega a la cual conocemos desde hace 40 años, pero que por un grave fallo profesional no se interesó en conocer nuestra posición sobre Ferrer y el citado libro. Su diario le dedicó una plana completa, con un recuadro donde aparece, editada a conveniencia de Ferrer, nuestra anterior carta-denuncia. Petrich -quien tiene nuestros correos y teléfonos y que tuvo acceso al libro de Ferrer gracias a una gestión personal de Irene-, deplora en su texto que no hayamos “explicado” la “manipulación” de la biografía, pero en ningún momento nos buscó para entrevistarnos. Tampoco La Jornada, diario para el cual nuestro padre trabajó incansablemente en México durante más de 10 años, nos permitió el lunes 24 el derecho de réplica que solicitamos a su subdirector, Josetxo Zaldúa, siendo su respuesta que “ya lo habíamos tenido” y que todo quedaba “más que claro” con la publicación de esos extractos entrecomillados y sacados de contexto por Blanche Petrich.

A continuación, la explicación que Petrich y La Jornada no quisieron conocer y divulgar:

1.En los últimos tres años, apoyamos ingenua y estúpidamente a Ferrer con documentos, fotos y contactos en América para que pudiera acceder a personalidades que conocieron a nuestro padre, como él mismo lo reconoce en sus Agradecimientos. Y si bien nos ofreció una página y media a cada para expresar nuestras opiniones, declinamos hacerlo para no interferir en el libro, cuyo resultado final leímos apenas en febrero pasado.

En medio de las discusiones telefónicas con Ferrer sobre las tergiversaciones históricas incluidas, no por casualidad, en la “biografía” de Selser, el autor y Calloni llegaron a presionar vía e-mail a un colega en México –muy querido por nuestro padre– para que Irene no incluyera dos párrafos entrecomillados con su posición sobre la deriva autoritaria y corrupta de las izquierdas que llegaron al poder a partir de 2003 en América Latina. El argumento de Ferrer: que eso correspondía “al presente” y que “Gregorio murió en 1991”. Pero en la página 342 del libro, aparecen afirmaciones de Ferrer contra el presidente argentino Mauricio Macri, que es evidente no tiene relación con nuestro padre, fallecido hace 28 años, y de la especialista mexicana Mónica Toussaint, a quien desde luego respetamos, y que habla (p. 438) sobre los Estados Unidos de Trump y el nuevo papel de “la potencia hegemónica mundial que se sigue arrogando el derecho de intervenir (…)”.