Argentina_Norita Cortiñas: “siempre hay que salir a la calle”

En la mañana del jueves 11 de julio, en el marco de la despedida de La Retaguardia de la realización en vivo del Enredando las Mañanas, Nora Cortiñas -Madre de Plaza de Mayo Linea Fundadora- comenzó refiriéndose a la ronda de los jueves y a la magia que tiene la Plaza: “la gente viene y se encuentra con amigos, con gente que hace tiempo por ahí no se ve, tratamos de dar las noticias del día, de la semana, todas las denuncias que hay que hacer, no hacer silencio de lo que está pasando” e invitó a seguir participando cada jueves porque “hay mucho para hacer, nadie puede quedarse en su casa con los brazos para abajo y decir que está cansada, no se puede, hay que salir a la calle”.

“A mí me da esperanza ver que los trabajadores no se quedan quietos, que luchan y que la resistencia es válida para tener logros, porque también las Madres durante 42 años hemos vivido en resistencia”, dijo. “Ahora vengo justo de Cataluña, en donde están encarcelados unos militantes por desobediencia civil, y yo dije, las Madres vivimos 42 años haciendo desobediencia civil, todo lo hicimos a la fuerza. En estos días, cuando escuchamos a los funcionarios alabar a los milicos que trajeron dolor, muerte, persecución, desaparición, y son puestos encabezando un desfile de 9 de julio, donde hay que honrar a los patriotas que liberaron de la presión de España y de todos los países que nos quisieron comer siempre. Entonces yo digo: en este país hay que estar en resistencia”, expresó.

Sobre las próximas elecciones y para finalizar la entrevista, Norita dijo: “seguramente voy a votar lo mejor que haya hasta octubre, porque yo voy siguiendo como espectadora, estudiando, sabés que de política no entiendo nada , me pase 42 años boludeando, soy una espectadora (suelta su risa más pícara e irónica); lo que sí, no quisiera perder la memoria, para saber dónde uno pone el voto, que no sea que repetís algo que no estuvo bien y no querés que se repita”.