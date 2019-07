Europa: Ataques institucionales a las ONG de rescate. Entrevista

El sábado, el ministro del Interior, Salvini, pronunció sus acostumbradas amenazas: “Mejor es que las ONGs presten atención y no se metan en problemas: multas considerables, incautación de buques, prohibición de entrada en aguas territoriales y, en caso de desobediencia, detenciones. Puesto que parece que el Open Arms y el Alan Kurdi [que pertenece a la ONG alemana Sea Eye] van acercándose a Libia, tienen que entender cómo funcionan las cosas en Italia, que no nos tomen por tontos por más tiempo”.

No se puede sentir otra cosa que vergüenza cuando se da uno cuenta de que la situación de crisis a bordo del Sea Watch 3 la creó una vez más el despreciable comportamiento de algunos miembros del gobierno italiano, que utilizan las instituciones como les place. Llevamos desde hace años denunciando continuamente estas acciones, cuya violencia aumenta cada día. Son actos de abuso institucionalizado, que recurren a cualquier medio posible, desde la pura mentira al batiburrillo de decretos que tratan de liberarlos de sus obligaciones internacionales, violando continuamente las convenciones internacionales. Los representantes del gobierno italiano están mostrando su desprecio por la vida humana.

Supervisar e informar de violaciones de derechos humanos. Cuando no hay ONGs en el mar, resulta más fácil rechazar colectivamente a los supervivientes de naufragios. Lo mismo que no rescatar a la gente y dejar que se muera. Si durante nuestra misión nos encontramos con una embarcación en dificultades, intervendremos, pues se trata de una obligación legal concreta, y si no lo hiciéramos, violaríamos las leyes del mar.